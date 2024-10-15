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Эксперт заявил о возможности России конфисковать активы ЕС - РИА Новости, 15.10.2024
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16:39 15.10.2024 (обновлено: 23:47 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/ekspert-1978180820.html
Эксперт заявил о возможности России конфисковать активы ЕС
Эксперт заявил о возможности России конфисковать активы ЕС - РИА Новости, 15.10.2024
Эксперт заявил о возможности России конфисковать активы ЕС
Москва будет вправе ответить аналогичными мерами Евросоюзу в случае, если объединение решит использовать доходы от замороженных активов России для погашения... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T16:39
2024-10-15T23:47
экономика
россия
украина
брюссель
максим осадчий
евросоюз
рэу имени г. в. плеханова
европарламент
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Москва будет вправе ответить аналогичными мерами Евросоюзу в случае, если объединение решит использовать доходы от замороженных активов России для погашения кредита Украине, прокомментировал РИА Новости доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Сергей Левчук. Ранее во вторник высокопоставленный европейский источник сообщил журналистам, что лидеры ЕС на саммите 17-18 октября в Брюсселе обсудят кредит Киеву на 50 миллиардов долларов с погашением из доходов от замороженных активов России и обновят обязательства по помощи Украине. "Согласно общепринятым нормам и принципам международного права, все финансовые операции с суверенными активами Российской Федерации без ее участия являются незаконными. &lt;...&gt; Таким образом, Российская Федерация конфискует аналогичный объем финансовых активов западных стран в ответ на действия Европарламента, если они будут исполнены", — считает Левчук. Эксперт отметил, что вариант с конфискацией активов России с помощью санкций "требует согласия Совета Безопасности ООН", что будет заблокировано Россией. При этом правомерно обращение Москвы в международные суды, "но решения по искам предполагают учет аналогичных обращений со стороны Евросоюза", добавил он. "Ввиду неизбежности использования Россией факта заморозки западных средств в размере 288 миллиардов долларов при изъятии российских активов правомерны встречные действия, которые откроют перспективу и встречных исков. Действие норм международного права предполагает согласование доброй воли всех субъектов, что невозможно в условиях санкционной политики Запада", — заключил Левчук. Ранее РИА Новости подсчитало, что зеркальный ответ Москвы западным странам на конфискацию резервов ЦБ России может обойтись им как минимум в 288 миллиардов долларов. Согласно последним доступным данным, это объем прямых инвестиций ЕС, "Большой семерки", Австралии и Швейцарии в российскую экономику на конец 2022-го. При этом с учетом запрета на вывод недружественными резидентами средств из страны сумма могла существенно вырасти из-за перевода этих средств на счета типа "С". Как отметил начальник аналитического управления Банка БКФ Максим Осадчий, в марте прошлого года из НРД в АСВ было переведено 0,5 триллиона рублей, или около 6,5 миллиарда долларов, средств на счетах типа "С".
https://ria.ru/20240614/mishel-1952783354.html
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экономика, россия, украина, брюссель, максим осадчий, евросоюз, рэу имени г. в. плеханова, европарламент, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Украина, Брюссель, Максим Осадчий, Евросоюз, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Европарламент, Санкции в отношении России
Эксперт заявил о возможности России конфисковать активы ЕС

Эксперт Левчук: Россия вправе конфисковать активы ЕС для погашения кредита Киеву

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Москва будет вправе ответить аналогичными мерами Евросоюзу в случае, если объединение решит использовать доходы от замороженных активов России для погашения кредита Украине, прокомментировал РИА Новости доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Сергей Левчук.
Ранее во вторник высокопоставленный европейский источник сообщил журналистам, что лидеры ЕС на саммите 17-18 октября в Брюсселе обсудят кредит Киеву на 50 миллиардов долларов с погашением из доходов от замороженных активов России и обновят обязательства по помощи Украине.
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"Согласно общепринятым нормам и принципам международного права, все финансовые операции с суверенными активами Российской Федерации без ее участия являются незаконными. <...> Таким образом, Российская Федерация конфискует аналогичный объем финансовых активов западных стран в ответ на действия Европарламента, если они будут исполнены", — считает Левчук.
Эксперт отметил, что вариант с конфискацией активов России с помощью санкций "требует согласия Совета Безопасности ООН", что будет заблокировано Россией. При этом правомерно обращение Москвы в международные суды, "но решения по искам предполагают учет аналогичных обращений со стороны Евросоюза", добавил он.
"Ввиду неизбежности использования Россией факта заморозки западных средств в размере 288 миллиардов долларов при изъятии российских активов правомерны встречные действия, которые откроют перспективу и встречных исков. Действие норм международного права предполагает согласование доброй воли всех субъектов, что невозможно в условиях санкционной политики Запада", — заключил Левчук.
Ранее РИА Новости подсчитало, что зеркальный ответ Москвы западным странам на конфискацию резервов ЦБ России может обойтись им как минимум в 288 миллиардов долларов. Согласно последним доступным данным, это объем прямых инвестиций ЕС, "Большой семерки", Австралии и Швейцарии в российскую экономику на конец 2022-го. При этом с учетом запрета на вывод недружественными резидентами средств из страны сумма могла существенно вырасти из-за перевода этих средств на счета типа "С". Как отметил начальник аналитического управления Банка БКФ Максим Осадчий, в марте прошлого года из НРД в АСВ было переведено 0,5 триллиона рублей, или около 6,5 миллиарда долларов, средств на счетах типа "С".
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9 октября, 19:18
 
ЭкономикаРоссияУкраинаБрюссельМаксим ОсадчийЕвросоюзРЭУ имени Г. В. ПлехановаЕвропарламентСанкции в отношении России
 
 
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