https://ria.ru/20241015/ekspert-1978091522.html
Эксперт назвал возможную цель подрыва внедорожника в Москве
Эксперт назвал возможную цель подрыва внедорожника в Москве - РИА Новости, 15.10.2024
Эксперт назвал возможную цель подрыва внедорожника в Москве
Подрыв внедорожника Tank на юго-западе Москвы с помощью взрывного устройства небольшой мощности преследовал цель напугать владельца автомобиля, считает бывший... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T11:28
2024-10-15T11:28
2024-10-15T11:28
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Подрыв внедорожника Tank на юго-западе Москвы с помощью взрывного устройства небольшой мощности преследовал цель напугать владельца автомобиля, считает бывший руководитель 294-го Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС России, заслуженный спасатель РФ генерал-майор Николай Вдовин. Мощность взрывного устройства в тротиловом эквиваленте при подрыве внедорожника Tank составила около 30 граммов, сообщил ранее РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Учитывая небольшую мощность взрывного устройства в незамкнутом пространстве, целью подрыва было напугать владельца машины", - сказал собеседник агентства. СК и прокуратура сообщали, что после инцидента с машиной на Профсоюзной улице пострадали три человека, в том числе мужчина и 6-летний мальчик, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Приоритетной версией взрыва является предпринимательская деятельность потерпевшего, заявили в СК. Как передает корреспондент РИА Новости, минимум два автомобиля задеты взрывом: у Tank поврежден капот, у Mazda – боковое стекло и бампер. Взрывное устройство сработало, по предварительным данным, на капоте машины руководителя ООО "Шейкер Групп" Виктора Мишачева, владеющего бизнесом в сфере общепита, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
https://ria.ru/20241015/moskva-1978090695.html
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происшествия, авто, москва
Происшествия, Авто, Москва
Эксперт назвал возможную цель подрыва внедорожника в Москве
Генерал Вдовин: подрыв внедорожника в Москве преследовал цель напугать владельца
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Подрыв внедорожника Tank на юго-западе Москвы с помощью взрывного устройства небольшой мощности преследовал цель напугать владельца автомобиля, считает бывший руководитель 294-го Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС России, заслуженный спасатель РФ генерал-майор Николай Вдовин.
Мощность взрывного устройства в тротиловом эквиваленте при подрыве внедорожника Tank составила около 30 граммов, сообщил ранее РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Учитывая небольшую мощность взрывного устройства в незамкнутом пространстве, целью подрыва было напугать владельца машины", - сказал собеседник агентства.
СК и прокуратура сообщали, что после инцидента с машиной на Профсоюзной улице пострадали три человека, в том числе мужчина и 6-летний мальчик, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Приоритетной версией взрыва является предпринимательская деятельность потерпевшего, заявили в СК.
Как передает корреспондент РИА Новости, минимум два автомобиля задеты взрывом: у Tank поврежден капот, у Mazda – боковое стекло и бампер.
Взрывное устройство сработало, по предварительным данным, на капоте машины руководителя ООО "Шейкер Групп" Виктора Мишачева, владеющего бизнесом в сфере общепита, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.