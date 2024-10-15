https://ria.ru/20241015/ek-1978192995.html

ЕК не зафиксировала вмешательство России в выборы в Европарламент

ЕК не зафиксировала вмешательство России в выборы в Европарламент - РИА Новости, 15.10.2024

ЕК не зафиксировала вмешательство России в выборы в Европарламент

Европейская комиссия, пугавшая накануне выборов в Европейский парламент в июне этого года граждан стран Евросоюза якобы планами России по вмешательству в... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T17:13

2024-10-15T17:13

2024-10-15T17:34

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БРЮССЕЛЬ, 15 окт – РИА Новости. Европейская комиссия, пугавшая накануне выборов в Европейский парламент в июне этого года граждан стран Евросоюза якобы планами России по вмешательству в выборы, констатировала, что никаких серьезных попыток не зафиксировала.Об этом заявила еврокомиссар Вера Юрова по итогам заседания в Люксембурге Совета стран ЕС по европейским делам."Сегодня я представила министрам первый анализ по выборам… Результаты, которые у нас есть на настоящий момент, показывают, что мы были хорошо подготовлены, и никаких серьезных инцидентов зарегистрировано не было", - признала Юрова.При этом она указала, что, по ее мнению, "это не означает, что пропаганда Кремля и другие игроки бездействуют", и призвала не снижать бдительность.Европейская комиссия в преддверии выборов в общеевропейские институты в конце прошлого и начале этого года неоднократно делала заявления о якобы намерении России и других стран вмешаться в европейские выборы, пугала европейцев "войной в информационном пространстве".В том числе из-за опасений якобы вмешательства России странами ЕС был предложен и принятый на днях новый режим санкций против России "за дестабилизирующую деятельность за рубежом".Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявлял, что Россия никогда не вмешивается во внутренние дела других стран и не терпит, когда это делают другие страны.В мае этого года ЕС принял решение о запрете на вещание на своей территории ряда российских СМИ, включая РИА Новости, "Известия", "Российскую газету" и Voice of Europe.Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорилось о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе были названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.За последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещание на территории Евросоюза. Такое решение было принято без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, которые отвечают за медиарынки своих стран.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры.

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https://ria.ru/20241009/ek-1977143525.html

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россия, еврокомиссия, европарламент, в мире, франция, вера юрова, дмитрий песков, сша, сергей лавров, евросоюз