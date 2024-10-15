https://ria.ru/20241015/efimov-1978197131.html
Ефимов: более ста домов расселили по программе реновации на западе Москвы
Ефимов: более ста домов расселили по программе реновации на западе Москвы - РИА Новости, 15.10.2024
Ефимов: более ста домов расселили по программе реновации на западе Москвы
Свыше ста домов на западе Москве расселили в ходе реализации программы реновации, заявил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T17:24
2024-10-15T17:24
2024-10-15T17:57
москва
градостроительный комплекс москвы
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можайский район
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Свыше ста домов на западе Москве расселили в ходе реализации программы реновации, заявил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."С начала реализации программы реновации на западе столицы к переселению приступили 20,5 тысячи жителей 151 старого дома. В настоящий момент 105 зданий уже полностью расселены. Горожанам предоставили квартиры в 39 новостройках", – сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба столичного градостроительного комплекса. По словам заммэра, в общей сложности в Западном округе планируется расселить 548 домов. Ожидается, что в новые квартиры смогут переехать свыше 100 тысяч москвичей."Из 105 полностью расселенных домов больше всего находится в Можайском районе – 26, еще 21 – в Филях-Давыдкове и 18 – в Очаково-Матвеевском", – добавил глава департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский, чьи слова приводятся в сообщении.В нем напоминается, что в рамках механизма реновации предоставляют равнозначное жилье с улучшенной отделкой – причем в тех же районах, где происходит расселение пятиэтажек.Всего по реновации более 19,6 тысячи жителей девяти районов на западе города смогли получить новое жилье. "Только с начала 2024 года почти 3,9 тысячи человек стали правообладателями жилья в новостройках, а еще около 1,1 тысячи горожан пока определяются с выбором", - отметил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с начала текущего года в городе по программе реновации в общей сложности передали под заселение 44 жилых комплекса.
https://ria.ru/20241015/efimov-1978101643.html
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москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы) , можайский район, владислав овчинский, максим гаман, жилье
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Можайский район, Владислав Овчинский, Максим Гаман, Жилье
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Свыше ста домов на западе Москве расселили в ходе реализации программы реновации, заявил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"С начала реализации программы реновации на западе столицы к переселению приступили 20,5 тысячи жителей 151 старого дома. В настоящий момент 105 зданий уже полностью расселены. Горожанам предоставили квартиры в 39 новостройках", – сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба столичного градостроительного комплекса.
По словам заммэра, в общей сложности в Западном округе планируется расселить 548 домов. Ожидается, что в новые квартиры смогут переехать свыше 100 тысяч москвичей.
"Из 105 полностью расселенных домов больше всего находится в Можайском районе – 26, еще 21 – в Филях-Давыдкове и 18 – в Очаково-Матвеевском", – добавил глава департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский, чьи слова приводятся в сообщении.
В нем напоминается, что в рамках механизма реновации предоставляют равнозначное жилье с улучшенной отделкой – причем в тех же районах, где происходит расселение пятиэтажек.
Всего по реновации более 19,6 тысячи жителей девяти районов на западе города смогли получить новое жилье. "Только с начала 2024 года почти 3,9 тысячи человек стали правообладателями жилья в новостройках, а еще около 1,1 тысячи горожан пока определяются с выбором", - отметил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с начала текущего года в городе по программе реновации в общей сложности передали под заселение 44 жилых комплекса.