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Ефимов: более ста домов расселили по программе реновации на западе Москвы - РИА Новости, 15.10.2024
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17:24 15.10.2024 (обновлено: 17:57 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/efimov-1978197131.html
Ефимов: более ста домов расселили по программе реновации на западе Москвы
Ефимов: более ста домов расселили по программе реновации на западе Москвы - РИА Новости, 15.10.2024
Ефимов: более ста домов расселили по программе реновации на западе Москвы
Свыше ста домов на западе Москве расселили в ходе реализации программы реновации, заявил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T17:24
2024-10-15T17:57
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
можайский район
владислав овчинский
максим гаман
жилье
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Свыше ста домов на западе Москве расселили в ходе реализации программы реновации, заявил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."С начала реализации программы реновации на западе столицы к переселению приступили 20,5 тысячи жителей 151 старого дома. В настоящий момент 105 зданий уже полностью расселены. Горожанам предоставили квартиры в 39 новостройках", – сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба столичного градостроительного комплекса. По словам заммэра, в общей сложности в Западном округе планируется расселить 548 домов. Ожидается, что в новые квартиры смогут переехать свыше 100 тысяч москвичей."Из 105 полностью расселенных домов больше всего находится в Можайском районе – 26, еще 21 – в Филях-Давыдкове и 18 – в Очаково-Матвеевском", – добавил глава департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский, чьи слова приводятся в сообщении.В нем напоминается, что в рамках механизма реновации предоставляют равнозначное жилье с улучшенной отделкой – причем в тех же районах, где происходит расселение пятиэтажек.Всего по реновации более 19,6 тысячи жителей девяти районов на западе города смогли получить новое жилье. "Только с начала 2024 года почти 3,9 тысячи человек стали правообладателями жилья в новостройках, а еще около 1,1 тысячи горожан пока определяются с выбором", - отметил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с начала текущего года в городе по программе реновации в общей сложности передали под заселение 44 жилых комплекса.
https://ria.ru/20241015/efimov-1978101643.html
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Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Можайский район, Владислав Овчинский, Максим Гаман, Жилье

Ефимов: более ста домов расселили по программе реновации на западе Москвы

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Свыше ста домов на западе Москве расселили в ходе реализации программы реновации, заявил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"С начала реализации программы реновации на западе столицы к переселению приступили 20,5 тысячи жителей 151 старого дома. В настоящий момент 105 зданий уже полностью расселены. Горожанам предоставили квартиры в 39 новостройках", – сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба столичного градостроительного комплекса.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
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По словам заммэра, в общей сложности в Западном округе планируется расселить 548 домов. Ожидается, что в новые квартиры смогут переехать свыше 100 тысяч москвичей.
"Из 105 полностью расселенных домов больше всего находится в Можайском районе – 26, еще 21 – в Филях-Давыдкове и 18 – в Очаково-Матвеевском", – добавил глава департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский, чьи слова приводятся в сообщении.
В нем напоминается, что в рамках механизма реновации предоставляют равнозначное жилье с улучшенной отделкой – причем в тех же районах, где происходит расселение пятиэтажек.
Всего по реновации более 19,6 тысячи жителей девяти районов на западе города смогли получить новое жилье. "Только с начала 2024 года почти 3,9 тысячи человек стали правообладателями жилья в новостройках, а еще около 1,1 тысячи горожан пока определяются с выбором", - отметил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с начала текущего года в городе по программе реновации в общей сложности передали под заселение 44 жилых комплекса.
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МоскваГрадостроительный комплекс МосквыВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Можайский районВладислав ОвчинскийМаксим ГаманЖилье
 
 
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