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Пушилин рассказал о ситуации в Дзержинске - РИА Новости, 15.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:11 15.10.2024
https://ria.ru/20241015/dzerzhinsk-1978078420.html
Пушилин рассказал о ситуации в Дзержинске
Пушилин рассказал о ситуации в Дзержинске - РИА Новости, 15.10.2024
Пушилин рассказал о ситуации в Дзержинске
В Дзержинске (украинское название — Торецк), за который продолжаются бои, остаются не менее 1 тысячи мирных жителей, их эвакуация в безопасные места пока... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T10:11
2024-10-15T10:11
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
безопасность
торецк
дзержинск (донецкая область)
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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. В Дзержинске (украинское название — Торецк), за который продолжаются бои, остаются не менее 1 тысячи мирных жителей, их эвакуация в безопасные места пока затруднена, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". "По предварительным данным, в населённом пункте, в самом Дзержинске, остаётся ещё не менее 1 тысячи человек. Конечно же, сейчас затруднена их эвакуация в безопасные места. Но по мере возможности, конечно же, наши военнослужащие оказывают им всю необходимую помощь. Мы понимаем, что данный населённый пункт в обозримом будущем будет освобождён, ждём известий от министерства обороны", - сказал Пушилин.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
торецк
дзержинск (донецкая область)
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донецкая народная республика, денис пушилин, безопасность, торецк, дзержинск (донецкая область)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Безопасность, Торецк, Дзержинск (Донецкая область)
Пушилин рассказал о ситуации в Дзержинске

Пушилин: в Дзержинске, где идут бои, остается не менее тысячи мирных жителей

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. В Дзержинске (украинское название — Торецк), за который продолжаются бои, остаются не менее 1 тысячи мирных жителей, их эвакуация в безопасные места пока затруднена, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
"По предварительным данным, в населённом пункте, в самом Дзержинске, остаётся ещё не менее 1 тысячи человек. Конечно же, сейчас затруднена их эвакуация в безопасные места. Но по мере возможности, конечно же, наши военнослужащие оказывают им всю необходимую помощь. Мы понимаем, что данный населённый пункт в обозримом будущем будет освобождён, ждём известий от министерства обороны", - сказал Пушилин.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинБезопасностьТорецкДзержинск (Донецкая область)
 
 
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