https://ria.ru/20241015/dzerzhinsk-1978078420.html

Пушилин рассказал о ситуации в Дзержинске

Пушилин рассказал о ситуации в Дзержинске - РИА Новости, 15.10.2024

Пушилин рассказал о ситуации в Дзержинске

В Дзержинске (украинское название — Торецк), за который продолжаются бои, остаются не менее 1 тысячи мирных жителей, их эвакуация в безопасные места пока... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T10:11

2024-10-15T10:11

2024-10-15T10:11

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

денис пушилин

безопасность

торецк

дзержинск (донецкая область)

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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. В Дзержинске (украинское название — Торецк), за который продолжаются бои, остаются не менее 1 тысячи мирных жителей, их эвакуация в безопасные места пока затруднена, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". "По предварительным данным, в населённом пункте, в самом Дзержинске, остаётся ещё не менее 1 тысячи человек. Конечно же, сейчас затруднена их эвакуация в безопасные места. Но по мере возможности, конечно же, наши военнослужащие оказывают им всю необходимую помощь. Мы понимаем, что данный населённый пункт в обозримом будущем будет освобождён, ждём известий от министерства обороны", - сказал Пушилин.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

торецк

дзержинск (донецкая область)

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Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, денис пушилин, безопасность, торецк, дзержинск (донецкая область)