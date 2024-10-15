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Российские военные освободили более двух третей Дзержинска - РИА Новости, 15.10.2024
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08:45 15.10.2024 (обновлено: 10:23 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/dzerzhinsk-1978068376.html
Российские военные освободили более двух третей Дзержинска
Российские военные освободили более двух третей Дзержинска - РИА Новости, 15.10.2024
Российские военные освободили более двух третей Дзержинска
Российские войска освободили уже больше двух третей территории города Дзержинска, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Соловьев Live". РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T08:45
2024-10-15T10:23
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
безопасность
денис пушилин
торецк
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Российские войска освободили уже больше двух третей территории города Дзержинска, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Соловьев Live"."Наши военнослужащие шаг за шагом продвигаются по населенному пункту, уже больше двух третей населенного пункта точно освобождено — может быть даже, за эту ночь еще больше. Ребята героическими усилиями выбивают противника из многоэтажек, продвигаются", — сказал он.Пушилин отметил, что сейчас российские бойцы освободили уже более 70 процентов Дзержинска, но противник продолжает перебрасывать резервы из Константиновки. "Если говорить о плотности боевых действий, зачастую сейчас, особенно освобождая высокие застройки, мы сталкиваемся с тем, что в одном многоэтажном доме в одном подъезде находятся наши подразделения, а в соседнем подъезде находится еще противник. Но шаг за шагом наши бойцы выдавливают противника", — добавил он.По словам главы ДНР, в городе остается не менее тысячи мирных жителей, многие из них не захотели выезжать и ждут, когда наладится мирная жизнь."Конечно же, сейчас затруднена их эвакуация в безопасные места. Но по мере возможности, конечно же, наши военнослужащие оказывают им всю необходимую помощь. Мы понимаем, что данный населенный пункт в обозримом будущем будет освобожден, ждем известий от Министерства обороны", — рассказал Пушилин.Дзержинск — мощный укрепрайон с развитой железнодорожной сетью, где украинские боевики закрепились с 2014-го. Именно отсюда ведется регулярный обстрел Горловки — одного из крупнейших городов ДНР.Взятие города под контроль облегчит снабжение российских войск по участку дороги Донецк — Горловка — Артемовск, а также позволит угрожать заходом в тыл группировке противника в Клещеевке. Помимо этого, отсюда можно развивать наступление на северо-запад — в сторону Константиновки.
https://ria.ru/20241015/ukraina-1978020905.html
https://ria.ru/20241010/zelenskiy-1977454784.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы рф, безопасность, денис пушилин, торецк
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Денис Пушилин, Торецк
Российские военные освободили более двух третей Дзержинска

Пушилин: ВС РФ продвигаются в Дзержинске, освобождено более двух третей города

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкШтурмовые подразделения ВС России в зоне СВО
Штурмовые подразделения ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Штурмовые подразделения ВС России в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Российские войска освободили уже больше двух третей территории города Дзержинска, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Соловьев Live".
«
"Наши военнослужащие шаг за шагом продвигаются по населенному пункту, уже больше двух третей населенного пункта точно освобождено — может быть даже, за эту ночь еще больше. Ребята героическими усилиями выбивают противника из многоэтажек, продвигаются", — сказал он.
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Пушилин отметил, что сейчас российские бойцы освободили уже более 70 процентов Дзержинска, но противник продолжает перебрасывать резервы из Константиновки.
«
"Если говорить о плотности боевых действий, зачастую сейчас, особенно освобождая высокие застройки, мы сталкиваемся с тем, что в одном многоэтажном доме в одном подъезде находятся наши подразделения, а в соседнем подъезде находится еще противник. Но шаг за шагом наши бойцы выдавливают противника", — добавил он.
По словам главы ДНР, в городе остается не менее тысячи мирных жителей, многие из них не захотели выезжать и ждут, когда наладится мирная жизнь.
"Конечно же, сейчас затруднена их эвакуация в безопасные места. Но по мере возможности, конечно же, наши военнослужащие оказывают им всю необходимую помощь. Мы понимаем, что данный населенный пункт в обозримом будущем будет освобожден, ждем известий от Министерства обороны", — рассказал Пушилин.
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Согласно сводке Минобороны, за предыдущие сутки подразделения группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражения формированиям семи украинских бригад и отбили девять контратак. ВСУ потеряли в этих боях примерно 465 солдат, боевую бронированную машину Kirpi турецкого производства, четыре автомобиля, гаубицу Д-30 и противотанковую пушку "Рапира".

Дзержинск — мощный укрепрайон с развитой железнодорожной сетью, где украинские боевики закрепились с 2014-го. Именно отсюда ведется регулярный обстрел Горловки — одного из крупнейших городов ДНР.
Взятие города под контроль облегчит снабжение российских войск по участку дороги Донецк — Горловка — Артемовск, а также позволит угрожать заходом в тыл группировке противника в Клещеевке. Помимо этого, отсюда можно развивать наступление на северо-запад — в сторону Константиновки.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФБезопасностьДенис ПушилинТорецк
 
 
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