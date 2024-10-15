https://ria.ru/20241015/dzerzhinsk-1978068376.html

Российские военные освободили более двух третей Дзержинска

Российские военные освободили более двух третей Дзержинска - РИА Новости, 15.10.2024

Российские военные освободили более двух третей Дзержинска

Российские войска освободили уже больше двух третей территории города Дзержинска, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Соловьев Live". РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T08:45

2024-10-15T08:45

2024-10-15T10:23

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

безопасность

денис пушилин

торецк

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Российские войска освободили уже больше двух третей территории города Дзержинска, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Соловьев Live"."Наши военнослужащие шаг за шагом продвигаются по населенному пункту, уже больше двух третей населенного пункта точно освобождено — может быть даже, за эту ночь еще больше. Ребята героическими усилиями выбивают противника из многоэтажек, продвигаются", — сказал он.Пушилин отметил, что сейчас российские бойцы освободили уже более 70 процентов Дзержинска, но противник продолжает перебрасывать резервы из Константиновки. "Если говорить о плотности боевых действий, зачастую сейчас, особенно освобождая высокие застройки, мы сталкиваемся с тем, что в одном многоэтажном доме в одном подъезде находятся наши подразделения, а в соседнем подъезде находится еще противник. Но шаг за шагом наши бойцы выдавливают противника", — добавил он.По словам главы ДНР, в городе остается не менее тысячи мирных жителей, многие из них не захотели выезжать и ждут, когда наладится мирная жизнь."Конечно же, сейчас затруднена их эвакуация в безопасные места. Но по мере возможности, конечно же, наши военнослужащие оказывают им всю необходимую помощь. Мы понимаем, что данный населенный пункт в обозримом будущем будет освобожден, ждем известий от Министерства обороны", — рассказал Пушилин.Дзержинск — мощный укрепрайон с развитой железнодорожной сетью, где украинские боевики закрепились с 2014-го. Именно отсюда ведется регулярный обстрел Горловки — одного из крупнейших городов ДНР.Взятие города под контроль облегчит снабжение российских войск по участку дороги Донецк — Горловка — Артемовск, а также позволит угрожать заходом в тыл группировке противника в Клещеевке. Помимо этого, отсюда можно развивать наступление на северо-запад — в сторону Константиновки.

https://ria.ru/20241015/ukraina-1978020905.html

https://ria.ru/20241010/zelenskiy-1977454784.html

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донецкая народная республика, вооруженные силы рф, безопасность, денис пушилин, торецк