Российские IT-компании демонстрируют свои решения на GITEX в Дубае

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Крупнейшая выставка в сфере информационных технологий - GITEX 2024 - открылась 14 октября в Дубае, в этом году 34 российские компании, представляющие разработки в области корпоративного ПО, кибербезопасности, цифровых решений для сельского хозяйства, транспорта и медицины, геоинформационных систем, участвуют в коллективной экспозиции под брендом Made in Russia при поддержке Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ), сообщает центр."За первые два дня мероприятия российские компании провели уже более 140 b2b-встреч с представителями бизнеса из региона MENA. Национальная экспозиция под брендом Made in Russia расположилась в павильоне CYBER VALLEY в Международном выставочном центре Дубая", - говорится в сообщении.Участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской области, Перми, Ростова-на-Дону и других регионов демонстрируют свои инновационные решения и технологии потенциальным партнерам из Ближнего Востока.Одной из представленных технологий стала разработка московской IT-компании, использующая методы компьютерного зрения для автоматизированного получения данных на основе анализа последовательности изображений, поступающих с видеокамер в реальном времени или из архивных записей. Эта технология уже успешно применяется в различных отраслях, и компания реализовала более 60 проектов.Среди участников выставки также представлена компания из Санкт-Петербурга, специализирующаяся на промышленном дизайне и разработке потребительских устройств. Она предлагает широкий спектр hardware-проектов, включая носимые устройства, сенсоры, умные устройства, бытовую электронику и медицинские приборы.Еще одна московская компания представила на стенде свои флагманские продукты, включая видеоконференцсвязь, бизнес-помощник на основе искусственного интеллекта, а также IP-телефон и программно-аппаратный видеотерминал. Эти решения обеспечивают комплексные и безопасные коммуникации для бизнес-структур и государственных компаний."Наша экосистема включает 14 решений, которые помогают закрыть потребности заказчиков любого уровня сложности. Мы уверены, что участие в GITEX 2024 откроет новые возможности для расширения нашего присутствия на международном рынке", - прокомментировали в компании.Выставка GITEX продлится до 18 октября и является крупнейшим мероприятием для технологических компаний, где демонстрируются новейшие решения в областях электронной коммерции, облачных вычислений, интернета вещей, искусственного интеллекта, телекоммуникаций и кибербезопасности. Каждый год выставку посещают более 100 тысяч человек, а участие в ней принимают более 5 тысяч компаний из 90 стран, включая мировых лидеров IT-индустрии.Напоминаем, что вся необходимая информация для экспортеров о том, как принять участие в коллективной экспозиции под брендом Made in Russia, собрана на странице сервиса "Мероприятия" на цифровой платформе "Мой экспорт". С помощью удобных фильтров можно найти подходящее событие по названию, дате, стране, отрасли и рынку сбыта. На карточке каждого мероприятия размещена информация о его отраслевой принадлежности, датах проведения и регистрации, а также о затратах, подлежащих софинансированию. Такие мероприятия открывают новые перспективы для развития сети профессиональных контактов и способствуют укреплению позиций российских компаний на мировом рынке.Участие в коллективном стенде под брендом "Сделано в России" предоставляет экспортерам поддержку в части компенсации аренды площади, застройки стенда, доставки выставочных образцов и организации деловых встреч с потенциальными партнерами. На такую поддержку могут рассчитывать компании, зарегистрированные в России и не имеющие задолженностей по налогам и сборам.

