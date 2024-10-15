https://ria.ru/20241015/dtp-1978179423.html

В Омске школьник на машине сбил девочку и скрылся с места ДТП

В Омске школьник на машине сбил девочку и скрылся с места ДТП - РИА Новости, 15.10.2024

В Омске школьник на машине сбил девочку и скрылся с места ДТП

Омский ученик 11-го класса сбил 15-летнюю девочку на ВАЗ-2107, после чего скрылся с места ДТП, рассказали в пресс-службе УМВД по Омской области. РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T16:34

2024-10-15T16:34

2024-10-15T16:34

происшествия

омская область

омск

россия

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ОМСК, 15 окт - РИА Новости. Омский ученик 11-го класса сбил 15-летнюю девочку на ВАЗ-2107, после чего скрылся с места ДТП, рассказали в пресс-службе УМВД по Омской области. Инцидент произошел 14 октября на улице Молодогвардейской в Омске. Водитель ВАЗ-2107 врезался в 15-летнюю девочку, которая шла по краю дороги. После этого он бросил автомобиль и скрылся. Рядом находился участковый, внимание которого привлекли пешеходы, размахивавшие руками и просившие о помощи. Полицейский передал информацию в дежурную часть. Девочку забрала скорая. У нее диагностировали перелом бедренной кости. "Сотрудники полиции установили личность водителя: им оказался ученик 11-го класса одной из школ округа. Инспекторы по делам несовершеннолетних связались с родителями школьника, и вечером вся семья прибыла в отдел полиции. Предварительная проверка показала, что 17-летний омич, не имея права управления транспортным средством, сел за руль автомобиля, на котором использовались шины с летней резиной. Во время движения он не справился машиной, допустил занос и наехал на пешехода. Испугавшись ответственности, покинул место аварии", - сообщили в пресс-службе. На молодого человека возбуждено административное производство сразу по нескольким статьям КоАП РФ: "нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего", "невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием – оставление места ДТП" и "управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством". Также, проводится проверка по статье Уголовного кодекса "нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения".

https://ria.ru/20240805/rebenok-1964239896.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, омская область, омск, россия