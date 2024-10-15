Рейтинг@Mail.ru
В Омске школьник на машине сбил девочку и скрылся с места ДТП - РИА Новости, 15.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:34 15.10.2024
https://ria.ru/20241015/dtp-1978179423.html
В Омске школьник на машине сбил девочку и скрылся с места ДТП
В Омске школьник на машине сбил девочку и скрылся с места ДТП - РИА Новости, 15.10.2024
В Омске школьник на машине сбил девочку и скрылся с места ДТП
Омский ученик 11-го класса сбил 15-летнюю девочку на ВАЗ-2107, после чего скрылся с места ДТП, рассказали в пресс-службе УМВД по Омской области. РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T16:34
2024-10-15T16:34
происшествия
омская область
омск
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978178717_0:0:1000:564_1920x0_80_0_0_b4b5b4d4a99127a7558156efe700229a.jpg
ОМСК, 15 окт - РИА Новости. Омский ученик 11-го класса сбил 15-летнюю девочку на ВАЗ-2107, после чего скрылся с места ДТП, рассказали в пресс-службе УМВД по Омской области. Инцидент произошел 14 октября на улице Молодогвардейской в Омске. Водитель ВАЗ-2107 врезался в 15-летнюю девочку, которая шла по краю дороги. После этого он бросил автомобиль и скрылся. Рядом находился участковый, внимание которого привлекли пешеходы, размахивавшие руками и просившие о помощи. Полицейский передал информацию в дежурную часть. Девочку забрала скорая. У нее диагностировали перелом бедренной кости. "Сотрудники полиции установили личность водителя: им оказался ученик 11-го класса одной из школ округа. Инспекторы по делам несовершеннолетних связались с родителями школьника, и вечером вся семья прибыла в отдел полиции. Предварительная проверка показала, что 17-летний омич, не имея права управления транспортным средством, сел за руль автомобиля, на котором использовались шины с летней резиной. Во время движения он не справился машиной, допустил занос и наехал на пешехода. Испугавшись ответственности, покинул место аварии", - сообщили в пресс-службе. На молодого человека возбуждено административное производство сразу по нескольким статьям КоАП РФ: "нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего", "невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием – оставление места ДТП" и "управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством". Также, проводится проверка по статье Уголовного кодекса "нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения".
https://ria.ru/20240805/rebenok-1964239896.html
омская область
омск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978178717_110:0:865:566_1920x0_80_0_0_68d06257cef23afbe01be645b3b96c53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, омская область, омск, россия
Происшествия, Омская область, Омск, Россия
В Омске школьник на машине сбил девочку и скрылся с места ДТП

Омский одиннадцатиклассник сбил на машине 15-летнюю девочку и сбежал с места ДТП

© Омская полиция/TelegramЗадержанный водитель, который скрылся после наезда на девочку в Омске
Задержанный водитель, который скрылся после наезда на девочку в Омске - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© Омская полиция/Telegram
Задержанный водитель, который скрылся после наезда на девочку в Омске
Читать ria.ru в
Дзен
ОМСК, 15 окт - РИА Новости. Омский ученик 11-го класса сбил 15-летнюю девочку на ВАЗ-2107, после чего скрылся с места ДТП, рассказали в пресс-службе УМВД по Омской области.
Инцидент произошел 14 октября на улице Молодогвардейской в Омске. Водитель ВАЗ-2107 врезался в 15-летнюю девочку, которая шла по краю дороги. После этого он бросил автомобиль и скрылся. Рядом находился участковый, внимание которого привлекли пешеходы, размахивавшие руками и просившие о помощи. Полицейский передал информацию в дежурную часть. Девочку забрала скорая. У нее диагностировали перелом бедренной кости.
"Сотрудники полиции установили личность водителя: им оказался ученик 11-го класса одной из школ округа. Инспекторы по делам несовершеннолетних связались с родителями школьника, и вечером вся семья прибыла в отдел полиции. Предварительная проверка показала, что 17-летний омич, не имея права управления транспортным средством, сел за руль автомобиля, на котором использовались шины с летней резиной. Во время движения он не справился машиной, допустил занос и наехал на пешехода. Испугавшись ответственности, покинул место аварии", - сообщили в пресс-службе.
На молодого человека возбуждено административное производство сразу по нескольким статьям КоАП РФ: "нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего", "невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием – оставление места ДТП" и "управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством". Также, проводится проверка по статье Уголовного кодекса "нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения".
Место происшествия, где трехлетний ребенок, повернув ключ зажигания, сбил девушку в марийской деревне Алманово - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
В Марий Эл трехлетний ребенок сбил свою мать на машине
5 августа, 17:51
 
ПроисшествияОмская областьОмскРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала