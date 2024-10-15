https://ria.ru/20241015/dtp-1978095279.html

В Самарской области автобус со школьниками попал в ДТП, есть пострадавшие

В Самарской области автобус со школьниками попал в ДТП, есть пострадавшие - РИА Новости, 15.10.2024

В Самарской области автобус со школьниками попал в ДТП, есть пострадавшие

Автобус, перевозивший младшеклассников, и автомобиль Lada Vesta столкнулись в Волжском районе Самарской области, пострадали водитель и пассажир легковушки,... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T11:42

2024-10-15T11:42

2024-10-15T11:43

происшествия

волжский район

россия

самарская область

lada vesta

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САМАРА, 15 окт - РИА Новости. Автобус, перевозивший младшеклассников, и автомобиль Lada Vesta столкнулись в Волжском районе Самарской области, пострадали водитель и пассажир легковушки, сообщили журналистам в ГУМВД России по региону. По предварительной информации, авария произошла во вторник в 8.20 (7.20 мск) на пересечении улиц Петра Монастырского и Анетты Басс. "Произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух транспортных средств: автомашины Lada Vesta под управлением девушки 1993 года рождения и водителя автобуса, который перевозил детей младших классов в количестве 20 человек. В автобусе никто не пострадал, пострадала девушка-водитель и ее пассажир - женщина 1946 года рождения", - сообщил начальник отдела госавтоинспекции отдела МВД по Волжскому району, подполковник полиции Дмитрий Баландов. В пресс-службе регионального ГУМВД России уточнили, что в результате столкновения с автобусом Lada Vesta опрокинулась. Всего в автобусе находились 22 человека. Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте аварии, устанавливают все обстоятельства происшествия.

https://ria.ru/20240212/dtp-1926848710.html

волжский район

россия

самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, волжский район, россия, самарская область, lada vesta