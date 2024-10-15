https://ria.ru/20241015/dtp-1978095279.html
В Самарской области автобус со школьниками попал в ДТП, есть пострадавшие
В Самарской области автобус со школьниками попал в ДТП, есть пострадавшие - РИА Новости, 15.10.2024
В Самарской области автобус со школьниками попал в ДТП, есть пострадавшие
Автобус, перевозивший младшеклассников, и автомобиль Lada Vesta столкнулись в Волжском районе Самарской области, пострадали водитель и пассажир легковушки,... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T11:42
2024-10-15T11:42
2024-10-15T11:43
происшествия
волжский район
россия
самарская область
lada vesta
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978095127_0:114:761:542_1920x0_80_0_0_92afca695f1f42e8bb30a6eeb89f9faa.jpg
САМАРА, 15 окт - РИА Новости. Автобус, перевозивший младшеклассников, и автомобиль Lada Vesta столкнулись в Волжском районе Самарской области, пострадали водитель и пассажир легковушки, сообщили журналистам в ГУМВД России по региону. По предварительной информации, авария произошла во вторник в 8.20 (7.20 мск) на пересечении улиц Петра Монастырского и Анетты Басс. "Произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух транспортных средств: автомашины Lada Vesta под управлением девушки 1993 года рождения и водителя автобуса, который перевозил детей младших классов в количестве 20 человек. В автобусе никто не пострадал, пострадала девушка-водитель и ее пассажир - женщина 1946 года рождения", - сообщил начальник отдела госавтоинспекции отдела МВД по Волжскому району, подполковник полиции Дмитрий Баландов. В пресс-службе регионального ГУМВД России уточнили, что в результате столкновения с автобусом Lada Vesta опрокинулась. Всего в автобусе находились 22 человека. Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте аварии, устанавливают все обстоятельства происшествия.
https://ria.ru/20240212/dtp-1926848710.html
волжский район
россия
самарская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978095127_0:43:761:614_1920x0_80_0_0_ee19e33403065d9913a768ee0463418a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волжский район, россия, самарская область, lada vesta
Происшествия, Волжский район, Россия, Самарская область, Lada Vesta
В Самарской области автобус со школьниками попал в ДТП, есть пострадавшие
В Самарской области в ДТП с автобусом со школьниками пострадали два человека
САМАРА, 15 окт - РИА Новости. Автобус, перевозивший младшеклассников, и автомобиль Lada Vesta столкнулись в Волжском районе Самарской области, пострадали водитель и пассажир легковушки, сообщили журналистам в ГУМВД России по региону.
По предварительной информации, авария произошла во вторник в 8.20 (7.20 мск) на пересечении улиц Петра Монастырского и Анетты Басс.
«
"Произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух транспортных средств: автомашины Lada Vesta под управлением девушки 1993 года рождения и водителя автобуса, который перевозил детей младших классов в количестве 20 человек. В автобусе никто не пострадал, пострадала девушка-водитель и ее пассажир - женщина 1946 года рождения", - сообщил начальник отдела госавтоинспекции отдела МВД по Волжскому району, подполковник полиции Дмитрий Баландов.
В пресс-службе регионального ГУМВД России уточнили, что в результате столкновения с автобусом Lada Vesta опрокинулась. Всего в автобусе находились 22 человека. Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте аварии, устанавливают все обстоятельства происшествия.