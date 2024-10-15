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В Самарской области автобус со школьниками попал в ДТП, есть пострадавшие - РИА Новости, 15.10.2024
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11:42 15.10.2024 (обновлено: 11:43 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/dtp-1978095279.html
В Самарской области автобус со школьниками попал в ДТП, есть пострадавшие
В Самарской области автобус со школьниками попал в ДТП, есть пострадавшие - РИА Новости, 15.10.2024
В Самарской области автобус со школьниками попал в ДТП, есть пострадавшие
Автобус, перевозивший младшеклассников, и автомобиль Lada Vesta столкнулись в Волжском районе Самарской области, пострадали водитель и пассажир легковушки,... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T11:42
2024-10-15T11:43
происшествия
волжский район
россия
самарская область
lada vesta
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САМАРА, 15 окт - РИА Новости. Автобус, перевозивший младшеклассников, и автомобиль Lada Vesta столкнулись в Волжском районе Самарской области, пострадали водитель и пассажир легковушки, сообщили журналистам в ГУМВД России по региону. По предварительной информации, авария произошла во вторник в 8.20 (7.20 мск) на пересечении улиц Петра Монастырского и Анетты Басс. "Произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух транспортных средств: автомашины Lada Vesta под управлением девушки 1993 года рождения и водителя автобуса, который перевозил детей младших классов в количестве 20 человек. В автобусе никто не пострадал, пострадала девушка-водитель и ее пассажир - женщина 1946 года рождения", - сообщил начальник отдела госавтоинспекции отдела МВД по Волжскому району, подполковник полиции Дмитрий Баландов. В пресс-службе регионального ГУМВД России уточнили, что в результате столкновения с автобусом Lada Vesta опрокинулась. Всего в автобусе находились 22 человека. Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте аварии, устанавливают все обстоятельства происшествия.
https://ria.ru/20240212/dtp-1926848710.html
волжский район
россия
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происшествия, волжский район, россия, самарская область, lada vesta
Происшествия, Волжский район, Россия, Самарская область, Lada Vesta
В Самарской области автобус со школьниками попал в ДТП, есть пострадавшие

В Самарской области в ДТП с автобусом со школьниками пострадали два человека

© Фото : МВД Самарской области/TelegramДТП с участием автомобиля Лада Веста и автобуса Higer в Самарской области
ДТП с участием автомобиля Лада Веста и автобуса Higer в Самарской области - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© Фото : МВД Самарской области/Telegram
ДТП с участием автомобиля Лада Веста и автобуса Higer в Самарской области
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САМАРА, 15 окт - РИА Новости. Автобус, перевозивший младшеклассников, и автомобиль Lada Vesta столкнулись в Волжском районе Самарской области, пострадали водитель и пассажир легковушки, сообщили журналистам в ГУМВД России по региону.
По предварительной информации, авария произошла во вторник в 8.20 (7.20 мск) на пересечении улиц Петра Монастырского и Анетты Басс.
«
"Произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух транспортных средств: автомашины Lada Vesta под управлением девушки 1993 года рождения и водителя автобуса, который перевозил детей младших классов в количестве 20 человек. В автобусе никто не пострадал, пострадала девушка-водитель и ее пассажир - женщина 1946 года рождения", - сообщил начальник отдела госавтоинспекции отдела МВД по Волжскому району, подполковник полиции Дмитрий Баландов.
В пресс-службе регионального ГУМВД России уточнили, что в результате столкновения с автобусом Lada Vesta опрокинулась. Всего в автобусе находились 22 человека. Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте аварии, устанавливают все обстоятельства происшествия.
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ПроисшествияВолжский районРоссияСамарская областьLada Vesta
 
 
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