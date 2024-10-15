https://ria.ru/20241015/draka-1978110512.html
В Башкирии школьница и буфетчица подрались из-за булочки
В Башкирии школьница и буфетчица подрались из-за булочки - РИА Новости, 15.10.2024
В Башкирии школьница и буфетчица подрались из-за булочки
Прокуратура выясняет обстоятельства драки между ученицей и буфетчицей в школе города Стерлитамака, сообщило надзорное ведомство Башкирии. РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T12:53
2024-10-15T12:53
2024-10-15T14:26
происшествия
стерлитамак
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УФА, 15 окт — РИА Новости. Прокуратура выясняет обстоятельства драки между ученицей и буфетчицей в школе города Стерлитамака, сообщило надзорное ведомство Башкирии. "В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям аутсорсинговой компании, оказывающей услуги школьного питания, а также исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", — говорится в релизе.По информации ведомства, школьница и буфетчица подрались из-за непрошедшей оплаты за булочку. Это произошло 15 октября, на перемене между уроками. Сотрудники прокуратуры выехали в школу для установления причин и обстоятельств случившегося.
https://ria.ru/20240930/balashiha-1975601881.html
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происшествия, стерлитамак
Происшествия, Стерлитамак
В Башкирии школьница и буфетчица подрались из-за булочки
В Башкирии выясняют обстоятельства драки между школьницей и буфетчицей