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В Башкирии школьница и буфетчица подрались из-за булочки - РИА Новости, 15.10.2024
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12:53 15.10.2024 (обновлено: 14:26 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/draka-1978110512.html
В Башкирии школьница и буфетчица подрались из-за булочки
В Башкирии школьница и буфетчица подрались из-за булочки - РИА Новости, 15.10.2024
В Башкирии школьница и буфетчица подрались из-за булочки
Прокуратура выясняет обстоятельства драки между ученицей и буфетчицей в школе города Стерлитамака, сообщило надзорное ведомство Башкирии. РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T12:53
2024-10-15T14:26
происшествия
стерлитамак
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УФА, 15 окт — РИА Новости. Прокуратура выясняет обстоятельства драки между ученицей и буфетчицей в школе города Стерлитамака, сообщило надзорное ведомство Башкирии. "В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям аутсорсинговой компании, оказывающей услуги школьного питания, а также исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", — говорится в релизе.По информации ведомства, школьница и буфетчица подрались из-за непрошедшей оплаты за булочку. Это произошло 15 октября, на перемене между уроками. Сотрудники прокуратуры выехали в школу для установления причин и обстоятельств случившегося.
https://ria.ru/20240930/balashiha-1975601881.html
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происшествия, стерлитамак
Происшествия, Стерлитамак
В Башкирии школьница и буфетчица подрались из-за булочки

В Башкирии выясняют обстоятельства драки между школьницей и буфетчицей

© Кадр видео из соцсетейКонфликт в школе в Стерлитамаке
Конфликт в школе в Стерлитамаке - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© Кадр видео из соцсетей
Конфликт в школе в Стерлитамаке
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УФА, 15 окт — РИА Новости. Прокуратура выясняет обстоятельства драки между ученицей и буфетчицей в школе города Стерлитамака, сообщило надзорное ведомство Башкирии.
«
"В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям аутсорсинговой компании, оказывающей услуги школьного питания, а также исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", — говорится в релизе.
По информации ведомства, школьница и буфетчица подрались из-за непрошедшей оплаты за булочку. Это произошло 15 октября, на перемене между уроками.
Сотрудники прокуратуры выехали в школу для установления причин и обстоятельств случившегося.
Полиция - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
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