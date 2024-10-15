https://ria.ru/20241015/dolg-1978056570.html

Внешний долг к ВВП России обновил исторический минимум

Внешний долг к ВВП России обновил исторический минимум - РИА Новости, 15.10.2024

Внешний долг к ВВП России обновил исторический минимум

Уровень внешнего долга по отношению к ВВП России по итогам третьего квартала текущего года упал до нового исторического минимума в 14,5%, следует из расчетов... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T04:14

2024-10-15T04:14

2024-10-15T10:02

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Уровень внешнего долга по отношению к ВВП России по итогам третьего квартала текущего года упал до нового исторического минимума в 14,5%, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Центробанка. Российский внешний долг стабильно снижается последние несколько лет: если по итогам 2020 года он составлял 31%, то уже в 2022 году лишь 16,8%, а в конце прошлого года — 15,7%. По итогам второго квартала он еще немного уменьшился, до 14,9%. В июле-сентябре этого года уровень внешней задолженности России продолжил уменьшаться — до 14,5%, что стало новым минимальным уровнем в современной истории. Российский внешний долг, как государственный, так и корпоративный, в денежном выражении на конец сентября 2024 года составил 293,4 миллиарда долларов, или примерно 27,4 триллиона рублей. Одновременно продолжил падать и уровень российского внешнего долга на душу населения: на 1 октября он составил 2 008 долларов, сократившись за июль-сентябрь примерно на три процента, или 58 долларов. Последний раз показатель был меньше в 2005 году, когда составлял 1 802 доллара. Максимальный за современную историю России уровень внешнего долга к ВВП наблюдался в 1999 году, когда он достиг 91%, а на душу населения — в 2013 году, на уровне 5 072 доллара.

https://ria.ru/20241014/evrodeputat-1978035966.html

https://ria.ru/20240412/vneshniy_dolg-1939496806.html

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)