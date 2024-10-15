https://ria.ru/20241015/dolg-1978052883.html

Экс-вокалист "Тараканов" Спирин* задолжал около 130 тысяч рублей налогов

Экс-вокалист "Тараканов" Спирин* задолжал около 130 тысяч рублей налогов - РИА Новости, 15.10.2024

Экс-вокалист "Тараканов" Спирин* задолжал около 130 тысяч рублей налогов

Судебные приставы хотят взыскать с экс-вокалиста группы "Тараканы!" Дмитрия Спирина*, налоги и сборы суммой почти 130 тысяч рублей, выяснило РИА Новости на... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T02:30

2024-10-15T02:30

2024-10-15T04:47

россия

иноагенты

шоубиз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/39995/64/399956490_0:230:2739:1771_1920x0_80_0_0_131b655fdf0e2d1b33dc51aa7aefeba4.jpg

МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Судебные приставы хотят взыскать с экс-вокалиста группы "Тараканы!" Дмитрия Спирина*, налоги и сборы суммой почти 130 тысяч рублей, выяснило РИА Новости на основе данных базы судебных приставов. Согласно имеющимся данным, у экс-вокалиста группы "Тараканы!" не оплачены налоги и сборы на сумму 129 306 рублей, включая пени. Кроме того, за Спириным с 2023 года числится задолженность по кредитным платежам. В июне этого года в соответствии с распоряжениями Минюста РФ Спирин был внесен в реестр иностранных агентов. По данным Минюста, он выступал против СВО, распространял недостоверную информацию, направленную на формирование негативного образа России и ее армии, а также создавал и распространял для неограниченного круга лиц материалы иноагентов.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20241011/varlamov-1977505613.html

https://ria.ru/20241012/makarevich-1977703702.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, иноагенты