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Экс-вокалист "Тараканов" Спирин* задолжал около 130 тысяч рублей налогов - РИА Новости, 15.10.2024
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
02:30 15.10.2024 (обновлено: 04:47 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/dolg-1978052883.html
Экс-вокалист "Тараканов" Спирин* задолжал около 130 тысяч рублей налогов
Экс-вокалист "Тараканов" Спирин* задолжал около 130 тысяч рублей налогов - РИА Новости, 15.10.2024
Экс-вокалист "Тараканов" Спирин* задолжал около 130 тысяч рублей налогов
Судебные приставы хотят взыскать с экс-вокалиста группы "Тараканы!" Дмитрия Спирина*, налоги и сборы суммой почти 130 тысяч рублей, выяснило РИА Новости на... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T02:30
2024-10-15T04:47
россия
иноагенты
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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Судебные приставы хотят взыскать с экс-вокалиста группы "Тараканы!" Дмитрия Спирина*, налоги и сборы суммой почти 130 тысяч рублей, выяснило РИА Новости на основе данных базы судебных приставов. Согласно имеющимся данным, у экс-вокалиста группы "Тараканы!" не оплачены налоги и сборы на сумму 129 306 рублей, включая пени. Кроме того, за Спириным с 2023 года числится задолженность по кредитным платежам. В июне этого года в соответствии с распоряжениями Минюста РФ Спирин был внесен в реестр иностранных агентов. По данным Минюста, он выступал против СВО, распространял недостоверную информацию, направленную на формирование негативного образа России и ее армии, а также создавал и распространял для неограниченного круга лиц материалы иноагентов.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20241011/varlamov-1977505613.html
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россия, иноагенты
Россия, иноагенты, Шоубиз
Экс-вокалист "Тараканов" Спирин* задолжал около 130 тысяч рублей налогов

Экс-вокалист Дмитрий Спирин не оплатил почти 130 тысяч рублей налогов

© РИА Новости / Роман Кульгускин | Перейти в медиабанкЭкс-вокалист группы "Тараканы!" Дмитрий Спирин*
Экс-вокалист группы Тараканы! Дмитрий Спирин* - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости / Роман Кульгускин
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Экс-вокалист группы "Тараканы!" Дмитрий Спирин*. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Судебные приставы хотят взыскать с экс-вокалиста группы "Тараканы!" Дмитрия Спирина*, налоги и сборы суммой почти 130 тысяч рублей, выяснило РИА Новости на основе данных базы судебных приставов.
Согласно имеющимся данным, у экс-вокалиста группы "Тараканы!" не оплачены налоги и сборы на сумму 129 306 рублей, включая пени.
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Кроме того, за Спириным с 2023 года числится задолженность по кредитным платежам.
В июне этого года в соответствии с распоряжениями Минюста РФ Спирин был внесен в реестр иностранных агентов. По данным Минюста, он выступал против СВО, распространял недостоверную информацию, направленную на формирование негативного образа России и ее армии, а также создавал и распространял для неограниченного круга лиц материалы иноагентов.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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