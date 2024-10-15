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Экс-вокалист "Тараканов" Спирин* задолжал около 130 тысяч рублей налогов
Экс-вокалист "Тараканов" Спирин* задолжал около 130 тысяч рублей налогов - РИА Новости, 15.10.2024
Экс-вокалист "Тараканов" Спирин* задолжал около 130 тысяч рублей налогов
Судебные приставы хотят взыскать с экс-вокалиста группы "Тараканы!" Дмитрия Спирина*, налоги и сборы суммой почти 130 тысяч рублей, выяснило РИА Новости на... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T02:30
2024-10-15T02:30
2024-10-15T04:47
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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Судебные приставы хотят взыскать с экс-вокалиста группы "Тараканы!" Дмитрия Спирина*, налоги и сборы суммой почти 130 тысяч рублей, выяснило РИА Новости на основе данных базы судебных приставов. Согласно имеющимся данным, у экс-вокалиста группы "Тараканы!" не оплачены налоги и сборы на сумму 129 306 рублей, включая пени. Кроме того, за Спириным с 2023 года числится задолженность по кредитным платежам. В июне этого года в соответствии с распоряжениями Минюста РФ Спирин был внесен в реестр иностранных агентов. По данным Минюста, он выступал против СВО, распространял недостоверную информацию, направленную на формирование негативного образа России и ее армии, а также создавал и распространял для неограниченного круга лиц материалы иноагентов.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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россия, иноагенты
Россия, иноагенты, Шоубиз
Экс-вокалист "Тараканов" Спирин* задолжал около 130 тысяч рублей налогов
Экс-вокалист Дмитрий Спирин не оплатил почти 130 тысяч рублей налогов
МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Судебные приставы хотят взыскать с экс-вокалиста группы "Тараканы!" Дмитрия Спирина*, налоги и сборы суммой почти 130 тысяч рублей, выяснило РИА Новости на основе данных базы судебных приставов.
Согласно имеющимся данным, у экс-вокалиста группы "Тараканы!" не оплачены налоги и сборы на сумму 129 306 рублей, включая пени.
Кроме того, за Спириным с 2023 года числится задолженность по кредитным платежам.
В июне этого года в соответствии с распоряжениями Минюста РФ
Спирин был внесен в реестр иностранных агентов. По данным Минюста, он выступал против СВО, распространял недостоверную информацию, направленную на формирование негативного образа России и ее армии, а также создавал и распространял для неограниченного круга лиц материалы иноагентов.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента