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Договор о партнерстве с КНДР предполагает взаимную помощь, заявили в МИД - РИА Новости, 15.10.2024
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16:07 15.10.2024
https://ria.ru/20241015/dogovor-1978169308.html
Договор о партнерстве с КНДР предполагает взаимную помощь, заявили в МИД
Договор о партнерстве с КНДР предполагает взаимную помощь, заявили в МИД - РИА Новости, 15.10.2024
Договор о партнерстве с КНДР предполагает взаимную помощь, заявили в МИД
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР, законопроект о ратификации которого президент России Владимир Путин внес в Госдуму,... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T16:07
2024-10-15T16:07
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ИСЛАМАБАД, 15 окт - РИА Новости. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР, законопроект о ратификации которого президент России Владимир Путин внес в Госдуму, предполагает оказание взаимной помощи, в том числе военной, в случае агрессии против одной из сторон, заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко. "Там есть статья четвертая, которая касается как раз вопросов взаимной помощи в случае агрессии, что стороны в случае агрессии против одной из сторон предоставят друг другу любую необходимую помощь, включая военную. Если против КНДР будет совершен акт агрессии, то в соответствии с законодательством КНДР будут предприняты все необходимые меры", - сказал Руденко. Ранее Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР.
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россия, владимир путин, андрей руденко, госдума рф, в мире
Россия, Владимир Путин, Андрей Руденко, Госдума РФ, В мире
Договор о партнерстве с КНДР предполагает взаимную помощь, заявили в МИД

Замглавы МИД: договор о партнерстве с КНДР предполагает оказание взаимной помощи

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ИСЛАМАБАД, 15 окт - РИА Новости. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР, законопроект о ратификации которого президент России Владимир Путин внес в Госдуму, предполагает оказание взаимной помощи, в том числе военной, в случае агрессии против одной из сторон, заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Там есть статья четвертая, которая касается как раз вопросов взаимной помощи в случае агрессии, что стороны в случае агрессии против одной из сторон предоставят друг другу любую необходимую помощь, включая военную. Если против КНДР будет совершен акт агрессии, то в соответствии с законодательством КНДР будут предприняты все необходимые меры", - сказал Руденко.
Ранее Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
В Кремле прокомментировали договор о партнерстве России и КНДР
Вчера, 12:25
 
РоссияВладимир ПутинАндрей РуденкоГосдума РФВ мире
 
 
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