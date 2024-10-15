https://ria.ru/20241015/dogovor-1978169308.html

Договор о партнерстве с КНДР предполагает взаимную помощь, заявили в МИД

Договор о партнерстве с КНДР предполагает взаимную помощь, заявили в МИД - РИА Новости, 15.10.2024

Договор о партнерстве с КНДР предполагает взаимную помощь, заявили в МИД

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР, законопроект о ратификации которого президент России Владимир Путин внес в Госдуму,... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T16:07

2024-10-15T16:07

2024-10-15T16:07

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владимир путин

андрей руденко

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ИСЛАМАБАД, 15 окт - РИА Новости. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР, законопроект о ратификации которого президент России Владимир Путин внес в Госдуму, предполагает оказание взаимной помощи, в том числе военной, в случае агрессии против одной из сторон, заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко. "Там есть статья четвертая, которая касается как раз вопросов взаимной помощи в случае агрессии, что стороны в случае агрессии против одной из сторон предоставят друг другу любую необходимую помощь, включая военную. Если против КНДР будет совершен акт агрессии, то в соответствии с законодательством КНДР будут предприняты все необходимые меры", - сказал Руденко. Ранее Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР.

https://ria.ru/20241015/peskov-1978105072.html

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россия, владимир путин, андрей руденко, госдума рф, в мире