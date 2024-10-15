https://ria.ru/20241015/dnr-1978179667.html

В ДНР объяснили, что освобождение Покровска даст российским войскам

В ДНР объяснили, что освобождение Покровска даст российским войскам - РИА Новости, 15.10.2024

В ДНР объяснили, что освобождение Покровска даст российским войскам

Освобождение в перспективе города Покровска (название до переименования Украиной - Красноармейск) в Донецкой Народной Республике позволит российским войскам... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T16:34

2024-10-15T16:34

2024-10-15T16:50

специальная военная операция на украине

в мире

покровск

красноармейск

донецкая народная республика

денис пушилин

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977122486_0:260:3072:1988_1920x0_80_0_0_218cfcb415e412248819186295823100.jpg

МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Освобождение в перспективе города Покровска (название до переименования Украиной - Красноармейск) в Донецкой Народной Республике позволит российским войскам усилить давление на группировку ВСУ, находящуюся на подконтрольной противнику территории Запорожской области, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что практически ежедневно фиксируется продвижение российских военных в направлении Красноармейска. "Если мы с точки зрения военного искусства возьмем этот город, то это будет серьезнейший удар. И мы таким образом фактически зачищаем все южнодонецкое направление и фактически давим на запорожскую группировку противника", - сказал Кимаковский в эфире Первого канала. Он добавил, что взятие Покровска, где добывается коксующийся уголь, приведет к остановке сталелитейной промышленности, которая еще теплится в Запорожской области, и Украина совершенно утратит экспортный потенциал. По его словам, Красноармейск является крупным логистическим центром, где очень развито железнодорожное сообщение, том числе с Краматорско-Славянской агломерацией, и идут прямые дороги на Запорожье и Днепр. По информации советника Пушилина, сейчас по этим дорогам идет основное снабжение ВСУ: железнодорожные составы с войсками и боеприпасами разгружаются примерно в 30-40 километрах, не доезжая до Покровска, а дальше идет распределение этих резервов в направлении Курахово, Селидово и так далее.

https://ria.ru/20240920/svo-1973850650.html

покровск

красноармейск

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, покровск, красноармейск, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины