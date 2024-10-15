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В ДНР объяснили, что освобождение Покровска даст российским войскам - РИА Новости, 15.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:34 15.10.2024 (обновлено: 16:50 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/dnr-1978179667.html
В ДНР объяснили, что освобождение Покровска даст российским войскам
В ДНР объяснили, что освобождение Покровска даст российским войскам - РИА Новости, 15.10.2024
В ДНР объяснили, что освобождение Покровска даст российским войскам
Освобождение в перспективе города Покровска (название до переименования Украиной - Красноармейск) в Донецкой Народной Республике позволит российским войскам... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T16:34
2024-10-15T16:50
специальная военная операция на украине
в мире
покровск
красноармейск
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Освобождение в перспективе города Покровска (название до переименования Украиной - Красноармейск) в Донецкой Народной Республике позволит российским войскам усилить давление на группировку ВСУ, находящуюся на подконтрольной противнику территории Запорожской области, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что практически ежедневно фиксируется продвижение российских военных в направлении Красноармейска. "Если мы с точки зрения военного искусства возьмем этот город, то это будет серьезнейший удар. И мы таким образом фактически зачищаем все южнодонецкое направление и фактически давим на запорожскую группировку противника", - сказал Кимаковский в эфире Первого канала. Он добавил, что взятие Покровска, где добывается коксующийся уголь, приведет к остановке сталелитейной промышленности, которая еще теплится в Запорожской области, и Украина совершенно утратит экспортный потенциал. По его словам, Красноармейск является крупным логистическим центром, где очень развито железнодорожное сообщение, том числе с Краматорско-Славянской агломерацией, и идут прямые дороги на Запорожье и Днепр. По информации советника Пушилина, сейчас по этим дорогам идет основное снабжение ВСУ: железнодорожные составы с войсками и боеприпасами разгружаются примерно в 30-40 километрах, не доезжая до Покровска, а дальше идет распределение этих резервов в направлении Курахово, Селидово и так далее.
https://ria.ru/20240920/svo-1973850650.html
покровск
красноармейск
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в мире, покровск, красноармейск, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Покровск, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
В ДНР объяснили, что освобождение Покровска даст российским войскам

Советник Пушилина Кимаковский: освобождение Покровска усилит давление на ВСУ

© РИА Новости / Евгений БиятовРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Освобождение в перспективе города Покровска (название до переименования Украиной - Красноармейск) в Донецкой Народной Республике позволит российским войскам усилить давление на группировку ВСУ, находящуюся на подконтрольной противнику территории Запорожской области, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что практически ежедневно фиксируется продвижение российских военных в направлении Красноармейска.
"Если мы с точки зрения военного искусства возьмем этот город, то это будет серьезнейший удар. И мы таким образом фактически зачищаем все южнодонецкое направление и фактически давим на запорожскую группировку противника", - сказал Кимаковский в эфире Первого канала.
Он добавил, что взятие Покровска, где добывается коксующийся уголь, приведет к остановке сталелитейной промышленности, которая еще теплится в Запорожской области, и Украина совершенно утратит экспортный потенциал.
По его словам, Красноармейск является крупным логистическим центром, где очень развито железнодорожное сообщение, том числе с Краматорско-Славянской агломерацией, и идут прямые дороги на Запорожье и Днепр. По информации советника Пушилина, сейчас по этим дорогам идет основное снабжение ВСУ: железнодорожные составы с войсками и боеприпасами разгружаются примерно в 30-40 километрах, не доезжая до Покровска, а дальше идет распределение этих резервов в направлении Курахово, Селидово и так далее.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреПокровскКрасноармейскДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
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