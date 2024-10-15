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В ДНР заочно осудили французского наемника, воевавшего за ВСУ - РИА Новости, 15.10.2024
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13:05 15.10.2024
https://ria.ru/20241015/dnr-1978113804.html
В ДНР заочно осудили французского наемника, воевавшего за ВСУ
В ДНР заочно осудили французского наемника, воевавшего за ВСУ - РИА Новости, 15.10.2024
В ДНР заочно осудили французского наемника, воевавшего за ВСУ
Верховный суд ДНР заочно приговорил к 14 годам колонии строгого режима наемника из Франции Гийома Андреони, воевавшего за ВСУ, сообщает пресс-служба Генеральной РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T13:05
2024-10-15T13:05
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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно приговорил к 14 годам колонии строгого режима наемника из Франции Гийома Андреони, воевавшего за ВСУ, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. "Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 28-летнего гражданина Французской Республики Гийома Андреони. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)", - говорится в сообщении. В суде было установлено, что с мая 2022 по апрель 2023 года Андреони принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения в качестве наемника. За это он получил вознаграждение в размере, эквивалентном более 1,4 миллиона рублей. "С учетом позиции государственного обвинителя суд заочно приговорил Андреони к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в релизе.
https://ria.ru/20241013/spetsoperatsiya-1977795140.html
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донецкая народная республика, россия, франция, вооруженные силы украины
Донецкая Народная Республика, Россия, Франция, Вооруженные силы Украины
В ДНР заочно осудили французского наемника, воевавшего за ВСУ

Верховный суд ДНР заочно приговорил наемника из Франции к 14 годам колонии

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания суда
Статуя богини Фемиды у здания суда - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Статуя богини Фемиды у здания суда. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно приговорил к 14 годам колонии строгого режима наемника из Франции Гийома Андреони, воевавшего за ВСУ, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 28-летнего гражданина Французской Республики Гийома Андреони. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)", - говорится в сообщении.
В суде было установлено, что с мая 2022 по апрель 2023 года Андреони принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения в качестве наемника. За это он получил вознаграждение в размере, эквивалентном более 1,4 миллиона рублей.
"С учетом позиции государственного обвинителя суд заочно приговорил Андреони к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в релизе.
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