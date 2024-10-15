https://ria.ru/20241015/dnr-1978113804.html

В ДНР заочно осудили французского наемника, воевавшего за ВСУ

В ДНР заочно осудили французского наемника, воевавшего за ВСУ - РИА Новости, 15.10.2024

В ДНР заочно осудили французского наемника, воевавшего за ВСУ

Верховный суд ДНР заочно приговорил к 14 годам колонии строгого режима наемника из Франции Гийома Андреони, воевавшего за ВСУ, сообщает пресс-служба Генеральной РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T13:05

2024-10-15T13:05

2024-10-15T13:05

донецкая народная республика

россия

франция

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921696161_0:0:3109:1749_1920x0_80_0_0_06d9666f9a7d1b2b04596c86589c9d15.jpg

МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно приговорил к 14 годам колонии строгого режима наемника из Франции Гийома Андреони, воевавшего за ВСУ, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. "Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 28-летнего гражданина Французской Республики Гийома Андреони. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)", - говорится в сообщении. В суде было установлено, что с мая 2022 по апрель 2023 года Андреони принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения в качестве наемника. За это он получил вознаграждение в размере, эквивалентном более 1,4 миллиона рублей. "С учетом позиции государственного обвинителя суд заочно приговорил Андреони к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в релизе.

https://ria.ru/20241013/spetsoperatsiya-1977795140.html

донецкая народная республика

россия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, россия, франция, вооруженные силы украины