https://ria.ru/20241015/dnr-1978048101.html
ВСУ девять раз за сутки обстреляли территорию ДНР
ВСУ девять раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 15.10.2024
ВСУ девять раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки девять раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 18 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T00:20
2024-10-15T00:20
2024-10-15T00:20
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
украина
сцкк
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/10/1960079158_0:0:964:543_1920x0_80_0_0_bd544f460eac6bc4968c9da39a1b8aac.jpg
ДОНЕЦК, 15 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки девять раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 18 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Девять вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Четыре обстрела - на донецком направлении, пять обстрелов - на горловском направлении", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Сообщается, что всего за сутки ВСУ выпустили 18 единиц различных боеприпасов. По данным представительства, поступили сведения о ранении двух детей. За предыдущие сутки было зафиксировано девять обстрелов.
https://ria.ru/20241014/zelenskiy-1977962673.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/10/1960079158_0:0:964:723_1920x0_80_0_0_fd32581141e752b9d715b5e064e98be3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Вооруженные силы Украины
ВСУ девять раз за сутки обстреляли территорию ДНР
СЦКК: ВСУ выпустили по территории ДНР 18 снарядов за сутки