https://ria.ru/20241015/dnr-1978048101.html

ВСУ девять раз за сутки обстреляли территорию ДНР

ВСУ девять раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 15.10.2024

ВСУ девять раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки девять раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 18 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T00:20

2024-10-15T00:20

2024-10-15T00:20

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

украина

сцкк

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/10/1960079158_0:0:964:543_1920x0_80_0_0_bd544f460eac6bc4968c9da39a1b8aac.jpg

ДОНЕЦК, 15 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки девять раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 18 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Девять вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Четыре обстрела - на донецком направлении, пять обстрелов - на горловском направлении", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Сообщается, что всего за сутки ВСУ выпустили 18 единиц различных боеприпасов. По данным представительства, поступили сведения о ранении двух детей. За предыдущие сутки было зафиксировано девять обстрелов.

https://ria.ru/20241014/zelenskiy-1977962673.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины