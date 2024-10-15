https://ria.ru/20241015/discord--1978192458.html
РКН не нашел оснований для разблокировки Discord в России
РКН не нашел оснований для разблокировки Discord в России - РИА Новости, 15.10.2024
РКН не нашел оснований для разблокировки Discord в России
У Роскомнадзора не появилось оснований для изменения позиции по мессенджеру Discord, заявили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T17:10
2024-10-15T17:10
2024-10-15T19:40
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
технологии
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. У Роскомнадзора не появилось оснований для изменения позиции по мессенджеру Discord, заявили РИА Новости в ведомстве."Основания для разблокировки Discord в настоящее время отсутствуют", — сказали агентству.В Роскомнадзоре напомнили, что доступ к мессенджеру ограничили из-за нарушения требований закона к организаторам распространения информации. В частности, их выполнение необходимо для предотвращения угроз использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан, продажи наркотиков, а также в связи с размещением противоправной информации.Роскомнадзор ограничил доступ к мессенджеру 8 октября. На следующий день аналогичный шаг сделала Турция.Социальная сеть Discord, созданная в 2015 году, изначально задумывалась как платформа для геймеров. Она позволяет пользователям общаться с помощью видео и голосовой связи, а также обмениваться сообщениями. По данным самой платформы, она насчитывает около 150 миллионов активных пользователей в месяц.
https://ria.ru/20241015/steam-1978128086.html
https://ria.ru/20241008/blokirovka-1977068421.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Технологии
РКН не нашел оснований для разблокировки Discord в России
Роскомнадзор: основания для разблокировки Discord в настоящее время отсутствуют
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. У Роскомнадзора не появилось оснований для изменения позиции по мессенджеру Discord, заявили РИА Новости в ведомстве.
"Основания для разблокировки Discord в настоящее время отсутствуют", — сказали агентству.
В Роскомнадзоре напомнили, что доступ к мессенджеру ограничили из-за нарушения требований закона к организаторам распространения информации. В частности, их выполнение необходимо для предотвращения угроз использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан, продажи наркотиков, а также в связи с размещением противоправной информации.
Роскомнадзор ограничил доступ к мессенджеру 8 октября. На следующий день аналогичный шаг сделала Турция.
Социальная сеть Discord, созданная в 2015 году, изначально задумывалась как платформа для геймеров. Она позволяет пользователям общаться с помощью видео и голосовой связи, а также обмениваться сообщениями. По данным самой платформы, она насчитывает около 150 миллионов активных пользователей в месяц.