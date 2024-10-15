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В Нижегородской области завели дело на водителя, наехавшего на пешеходов
В Нижегородской области завели дело на водителя, наехавшего на пешеходов - РИА Новости, 15.10.2024
В Нижегородской области завели дело на водителя, наехавшего на пешеходов
Уголовное дело о покушении на убийство возбудили на водителя, намеренно наехавшего на пятерых пешеходов в Нижегородской области, сообщает региональное... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T20:15
2024-10-15T20:15
2024-10-15T20:15
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 окт - РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство возбудили на водителя, намеренно наехавшего на пятерых пешеходов в Нижегородской области, сообщает региональное следственное управление СК РФ. По версии следствия, 12 октября в микрорайоне Боталово города Бора между двумя компаниями произошел конфликт, после которого один из его участников, управляя автомобилем, умышленно совершил наезд на пятерых пешеходов. Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц). "В ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20240814/kaliningrad-1966185505.html
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происшествия, россия, нижегородская область, бор, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Нижегородская область, Бор, Следственный комитет России (СК РФ)
В Нижегородской области завели дело на водителя, наехавшего на пешеходов
СК РФ: в Нижегородской области завели дело на водителя, наехавшего на пешеходов