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СК завел дело на украинских боевиков, обстрелявших дома в Курской области - РИА Новости, 15.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:16 15.10.2024 (обновлено: 18:17 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/delo-1978208933.html
СК завел дело на украинских боевиков, обстрелявших дома в Курской области
СК завел дело на украинских боевиков, обстрелявших дома в Курской области - РИА Новости, 15.10.2024
СК завел дело на украинских боевиков, обстрелявших дома в Курской области
Уголовное дело возбуждено в отношении украинских боевиков, обстрелявших жилые дома в Курской области, сообщается в Telegram-канале военных следственных органов... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T18:16
2024-10-15T18:17
специальная военная операция на украине
владимир путин
валерий герасимов
курская область
украина
россия
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении украинских боевиков, обстрелявших жилые дома в Курской области, сообщается в Telegram-канале военных следственных органов СК РФ. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктами "а", "д", "ж" и "л" части 2 статьи 105, части 3 статьи 30, пунктов "а", "е", "ж" и "л" части 2 статьи 105 (убийство и покушение на убийство двух или более лиц, совершенные организованной группой, общеопасным способом и с особой жесткостью, по мотивам политической и идеологической ненависти), пункт "б" части 3 статьи 205 (террористический акт)", - говорится в сообщении. Кроме того, дело возбуждено по статьям о незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного и крупнокалиберного огнестрельного оружия, а также взрывчатых устройств, совершенные организованной группой, и о незаконном пересечении границы России, также совершенном организованной группой. Следствием установлено, что в начале октября 2024 года боевики вооруженных формирований Украины, иные украинские военизированные группы и наемники обстреляли жилые дома и другие объекты социальной инфраструктуры, расположенные в населенном пункте Краснооктябрьское Кореневского района Курской области, из автоматического огнестрельного оружия, применяя артиллерийские системы. В результате погибло не менее двух мирных жителей, а также разрушены жилые дома. "В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данным преступлениям", - добавили в ведомстве. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 20 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241015/ukraina-1978020905.html
https://ria.ru/20240930/kiev-1975414660.html
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владимир путин, валерий герасимов, курская область, украина, россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, общество
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Курская область, Украина, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Общество
СК завел дело на украинских боевиков, обстрелявших дома в Курской области

СК РФ завел уголовное дело на боевиков ВСУ, обстрелявших дома в Курской области

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудник Следственного комитета России
Сотрудник Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении украинских боевиков, обстрелявших жилые дома в Курской области, сообщается в Telegram-канале военных следственных органов СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктами "а", "д", "ж" и "л" части 2 статьи 105, части 3 статьи 30, пунктов "а", "е", "ж" и "л" части 2 статьи 105 (убийство и покушение на убийство двух или более лиц, совершенные организованной группой, общеопасным способом и с особой жесткостью, по мотивам политической и идеологической ненависти), пункт "б" части 3 статьи 205 (террористический акт)", - говорится в сообщении.
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Кроме того, дело возбуждено по статьям о незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного и крупнокалиберного огнестрельного оружия, а также взрывчатых устройств, совершенные организованной группой, и о незаконном пересечении границы России, также совершенном организованной группой.
Следствием установлено, что в начале октября 2024 года боевики вооруженных формирований Украины, иные украинские военизированные группы и наемники обстреляли жилые дома и другие объекты социальной инфраструктуры, расположенные в населенном пункте Краснооктябрьское Кореневского района Курской области, из автоматического огнестрельного оружия, применяя артиллерийские системы. В результате погибло не менее двух мирных жителей, а также разрушены жилые дома.
"В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данным преступлениям", - добавили в ведомстве.
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Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 20 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинВалерий ГерасимовКурская областьУкраинаРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы УкраиныОбщество
 
 
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