СК завел дело на украинских боевиков, обстрелявших дома в Курской области
СК РФ завел уголовное дело на боевиков ВСУ, обстрелявших дома в Курской области
Сотрудник Следственного комитета России. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении украинских боевиков, обстрелявших жилые дома в Курской области, сообщается в Telegram-канале военных следственных органов СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктами "а", "д", "ж" и "л" части 2 статьи 105, части 3 статьи 30, пунктов "а", "е", "ж" и "л" части 2 статьи 105 (убийство и покушение на убийство двух или более лиц, совершенные организованной группой, общеопасным способом и с особой жесткостью, по мотивам политической и идеологической ненависти), пункт "б" части 3 статьи 205 (террористический акт)", - говорится в сообщении.
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Кроме того, дело возбуждено по статьям о незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного и крупнокалиберного огнестрельного оружия, а также взрывчатых устройств, совершенные организованной группой, и о незаконном пересечении границы России, также совершенном организованной группой.
Следствием установлено, что в начале октября 2024 года боевики вооруженных формирований Украины, иные украинские военизированные группы и наемники обстреляли жилые дома и другие объекты социальной инфраструктуры, расположенные в населенном пункте Краснооктябрьское Кореневского района Курской области, из автоматического огнестрельного оружия, применяя артиллерийские системы. В результате погибло не менее двух мирных жителей, а также разрушены жилые дома.
"В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данным преступлениям", - добавили в ведомстве.
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Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 20 тысяч военных.
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