Хинштейн высказался об идее снизить штрафы за утечку персональных данных
Хинштейн: ГД считает снижение штрафов за утечку личных данных необоснованным
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Государственной думы России по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн
Председатель комитета Государственной думы России по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Глава комитета Госдумы Александр Хинштейн заявил в своем Telegram-канале, что Госдума готова обсуждать предложения о снижении штрафов в проекте об ответственности за утечку персональных данных, но считает такое смягчение необоснованным.
Ранее в СМИ появилась информация, что Минэкономразвития подготовило предложения к поправкам ко второму чтению законопроекта об ужесточении ответственности за утечки персональных данных, предложив снижение заложенных в нем штрафов.
"Мы готовы обсуждать эти предложения, но считаем такое смягчение необоснованным и выхолащивающим саму суть нашей инициативы. Без осознания оператором своей ответственности и понимания того, что ему придется платить рублем за утечки, никаких кардинальных перемен не произойдет", - написал Хинштейн.
Он отметил, что инициатива сталкивается с серьезным сопротивлением со стороны бизнеса, не желающего вкладываться в свою систему информационной безопасности.
Ранее стало известно, что Минцифры и Минюст РФ совместно с другими заинтересованными ведомствами работают над поправками к законопроекту, которым кратно увеличиваются штрафы компаниям за утечки персональных данных - так, эти ощутимые штрафы могут быть смягчены при выполнении определенных условий, следовало из ответа сенатору Артему Шейкину за подписью главы Минцифры Максута Шадаева.
Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроекты, усиливающие административную ответственность для компаний за утечки персональных данных. Законопроектами предполагается ввести новые составы административных правонарушений и кратно увеличить штрафы. В отдельных случаях ответственность будет выражаться в десятках и сотнях миллионов рублей, а для похитителей данных - вплоть до 10 лет лишения свободы.