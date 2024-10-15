https://ria.ru/20241015/dannye-1978204947.html

Хинштейн высказался об идее снизить штрафы за утечку персональных данных

Хинштейн высказался об идее снизить штрафы за утечку персональных данных - РИА Новости, 15.10.2024

Хинштейн высказался об идее снизить штрафы за утечку персональных данных

Глава комитета Госдумы Александр Хинштейн заявил в своем Telegram-канале, что Госдума готова обсуждать предложения о снижении штрафов в проекте об... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T17:54

2024-10-15T17:54

2024-10-15T17:54

технологии

россия

александр хинштейн

максут шадаев

госдума рф

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Глава комитета Госдумы Александр Хинштейн заявил в своем Telegram-канале, что Госдума готова обсуждать предложения о снижении штрафов в проекте об ответственности за утечку персональных данных, но считает такое смягчение необоснованным. Ранее в СМИ появилась информация, что Минэкономразвития подготовило предложения к поправкам ко второму чтению законопроекта об ужесточении ответственности за утечки персональных данных, предложив снижение заложенных в нем штрафов. "Мы готовы обсуждать эти предложения, но считаем такое смягчение необоснованным и выхолащивающим саму суть нашей инициативы. Без осознания оператором своей ответственности и понимания того, что ему придется платить рублем за утечки, никаких кардинальных перемен не произойдет", - написал Хинштейн. Он отметил, что инициатива сталкивается с серьезным сопротивлением со стороны бизнеса, не желающего вкладываться в свою систему информационной безопасности. Ранее стало известно, что Минцифры и Минюст РФ совместно с другими заинтересованными ведомствами работают над поправками к законопроекту, которым кратно увеличиваются штрафы компаниям за утечки персональных данных - так, эти ощутимые штрафы могут быть смягчены при выполнении определенных условий, следовало из ответа сенатору Артему Шейкину за подписью главы Минцифры Максута Шадаева. Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроекты, усиливающие административную ответственность для компаний за утечки персональных данных. Законопроектами предполагается ввести новые составы административных правонарушений и кратно увеличить штрафы. В отдельных случаях ответственность будет выражаться в десятках и сотнях миллионов рублей, а для похитителей данных - вплоть до 10 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20240730/dannye-1962941267.html

https://ria.ru/20240320/kompensatsii-1934374284.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия, александр хинштейн, максут шадаев, госдума рф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)