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Хинштейн высказался об идее снизить штрафы за утечку персональных данных - РИА Новости, 15.10.2024
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17:54 15.10.2024
https://ria.ru/20241015/dannye-1978204947.html
Хинштейн высказался об идее снизить штрафы за утечку персональных данных
Хинштейн высказался об идее снизить штрафы за утечку персональных данных - РИА Новости, 15.10.2024
Хинштейн высказался об идее снизить штрафы за утечку персональных данных
Глава комитета Госдумы Александр Хинштейн заявил в своем Telegram-канале, что Госдума готова обсуждать предложения о снижении штрафов в проекте об... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T17:54
2024-10-15T17:54
технологии
россия
александр хинштейн
максут шадаев
госдума рф
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Глава комитета Госдумы Александр Хинштейн заявил в своем Telegram-канале, что Госдума готова обсуждать предложения о снижении штрафов в проекте об ответственности за утечку персональных данных, но считает такое смягчение необоснованным. Ранее в СМИ появилась информация, что Минэкономразвития подготовило предложения к поправкам ко второму чтению законопроекта об ужесточении ответственности за утечки персональных данных, предложив снижение заложенных в нем штрафов. "Мы готовы обсуждать эти предложения, но считаем такое смягчение необоснованным и выхолащивающим саму суть нашей инициативы. Без осознания оператором своей ответственности и понимания того, что ему придется платить рублем за утечки, никаких кардинальных перемен не произойдет", - написал Хинштейн. Он отметил, что инициатива сталкивается с серьезным сопротивлением со стороны бизнеса, не желающего вкладываться в свою систему информационной безопасности. Ранее стало известно, что Минцифры и Минюст РФ совместно с другими заинтересованными ведомствами работают над поправками к законопроекту, которым кратно увеличиваются штрафы компаниям за утечки персональных данных - так, эти ощутимые штрафы могут быть смягчены при выполнении определенных условий, следовало из ответа сенатору Артему Шейкину за подписью главы Минцифры Максута Шадаева. Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроекты, усиливающие административную ответственность для компаний за утечки персональных данных. Законопроектами предполагается ввести новые составы административных правонарушений и кратно увеличить штрафы. В отдельных случаях ответственность будет выражаться в десятках и сотнях миллионов рублей, а для похитителей данных - вплоть до 10 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20240730/dannye-1962941267.html
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технологии, россия, александр хинштейн, максут шадаев, госдума рф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Технологии, Россия, Александр Хинштейн, Максут Шадаев, Госдума РФ, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Хинштейн высказался об идее снизить штрафы за утечку персональных данных

Хинштейн: ГД считает снижение штрафов за утечку личных данных необоснованным

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Государственной думы России по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн
Председатель комитета Государственной думы России по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Председатель комитета Государственной думы России по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Глава комитета Госдумы Александр Хинштейн заявил в своем Telegram-канале, что Госдума готова обсуждать предложения о снижении штрафов в проекте об ответственности за утечку персональных данных, но считает такое смягчение необоснованным.
Ранее в СМИ появилась информация, что Минэкономразвития подготовило предложения к поправкам ко второму чтению законопроекта об ужесточении ответственности за утечки персональных данных, предложив снижение заложенных в нем штрафов.
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"Мы готовы обсуждать эти предложения, но считаем такое смягчение необоснованным и выхолащивающим саму суть нашей инициативы. Без осознания оператором своей ответственности и понимания того, что ему придется платить рублем за утечки, никаких кардинальных перемен не произойдет", - написал Хинштейн.
Он отметил, что инициатива сталкивается с серьезным сопротивлением со стороны бизнеса, не желающего вкладываться в свою систему информационной безопасности.
Ранее стало известно, что Минцифры и Минюст РФ совместно с другими заинтересованными ведомствами работают над поправками к законопроекту, которым кратно увеличиваются штрафы компаниям за утечки персональных данных - так, эти ощутимые штрафы могут быть смягчены при выполнении определенных условий, следовало из ответа сенатору Артему Шейкину за подписью главы Минцифры Максута Шадаева.
Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроекты, усиливающие административную ответственность для компаний за утечки персональных данных. Законопроектами предполагается ввести новые составы административных правонарушений и кратно увеличить штрафы. В отдельных случаях ответственность будет выражаться в десятках и сотнях миллионов рублей, а для похитителей данных - вплоть до 10 лет лишения свободы.
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ТехнологииРоссияАлександр ХинштейнМаксут ШадаевГосдума РФМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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