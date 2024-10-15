https://ria.ru/20241015/chek-1978056211.html

Депутат показал цены в столовой Госдумы

Депутат показал цены в столовой Госдумы - РИА Новости, 15.10.2024

Депутат показал цены в столовой Госдумы

Полноценный обед из шести позиций в думской столовой может обойтись почти в 600 рублей, следует из фотографии чека, которую предоставил РИА Новости депутат... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T04:00

2024-10-15T04:00

2024-10-15T10:13

амир хамитов

госдума рф

питание

цены

общество

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Полноценный обед из шести позиций в думской столовой может обойтись почти в 600 рублей, следует из фотографии чека, которую предоставил РИА Новости депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди"). Из чека следует, что обед из шести позиций обошелся парламентарию в 577 рублей. За суп-пюре из цветной капусты с гренками в столовой Госдумы депутат заплатил 140 рублей, за картофельное пюре — 100 рублей, за биточек домашний из курицы — 190 рублей, за помидор — 35 рублей за одну штуку, а за огурец — 37 рублей за штуку. Напиток плодово-ягодный стоил 70 рублей, хлеб Дарницкий — пять рублей за кусок. "В сети в очередной раз разгоняются фейки о якобы сильно заниженной стоимости обедов в думской столовой. По Telegram-каналам гуляет фотография чека неизвестного происхождения, где за обед из двух блюд с закуской и напитком выставлена цена в 150 рублей", — рассказал агентству Хамитов. По его словам, подобные провокации появляются примерно раз в год, их суть в том, чтобы показать, что у депутатов якобы особые ценовые условия.

https://ria.ru/20240805/gosduma-1964116297.html

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амир хамитов, госдума рф, питание, цены, общество