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Депутат показал цены в столовой Госдумы
Депутат показал цены в столовой Госдумы - РИА Новости, 15.10.2024
Депутат показал цены в столовой Госдумы
Полноценный обед из шести позиций в думской столовой может обойтись почти в 600 рублей, следует из фотографии чека, которую предоставил РИА Новости депутат... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T04:00
2024-10-15T04:00
2024-10-15T10:13
амир хамитов
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Полноценный обед из шести позиций в думской столовой может обойтись почти в 600 рублей, следует из фотографии чека, которую предоставил РИА Новости депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди"). Из чека следует, что обед из шести позиций обошелся парламентарию в 577 рублей. За суп-пюре из цветной капусты с гренками в столовой Госдумы депутат заплатил 140 рублей, за картофельное пюре — 100 рублей, за биточек домашний из курицы — 190 рублей, за помидор — 35 рублей за одну штуку, а за огурец — 37 рублей за штуку. Напиток плодово-ягодный стоил 70 рублей, хлеб Дарницкий — пять рублей за кусок. "В сети в очередной раз разгоняются фейки о якобы сильно заниженной стоимости обедов в думской столовой. По Telegram-каналам гуляет фотография чека неизвестного происхождения, где за обед из двух блюд с закуской и напитком выставлена цена в 150 рублей", — рассказал агентству Хамитов. По его словам, подобные провокации появляются примерно раз в год, их суть в том, чтобы показать, что у депутатов якобы особые ценовые условия.
https://ria.ru/20240805/gosduma-1964116297.html
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амир хамитов, госдума рф, питание, цены, общество
Амир Хамитов, Госдума РФ, Питание, Цены, Общество
Депутат показал цены в столовой Госдумы
Депутат Хамитов показал чек на полноценный обед в Госдуме
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Полноценный обед из шести позиций в думской столовой может обойтись почти в 600 рублей, следует из фотографии чека, которую предоставил РИА Новости депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди").
Из чека следует, что обед из шести позиций обошелся парламентарию в 577 рублей.
За суп-пюре из цветной капусты с гренками в столовой Госдумы депутат заплатил 140 рублей, за картофельное пюре — 100 рублей, за биточек домашний из курицы — 190 рублей, за помидор — 35 рублей за одну штуку, а за огурец — 37 рублей за штуку. Напиток плодово-ягодный стоил 70 рублей, хлеб Дарницкий — пять рублей за кусок.
"В сети в очередной раз разгоняются фейки о якобы сильно заниженной стоимости обедов в думской столовой. По Telegram-каналам гуляет фотография чека неизвестного происхождения, где за обед из двух блюд с закуской и напитком выставлена цена в 150 рублей", — рассказал агентству Хамитов.
По его словам, подобные провокации появляются примерно раз в год, их суть в том, чтобы показать, что у депутатов якобы особые ценовые условия.