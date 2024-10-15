https://ria.ru/20241015/bratya-1978049983.html

В Черновицкой области братьям дали три года за нападение на военкомов

В Черновицкой области братьям дали три года за нападение на военкомов - РИА Новости, 15.10.2024

В Черновицкой области братьям дали три года за нападение на военкомов

Суд на Украине приговорил к более чем к трем годам двух братьев, которые сначала наехали машиной на представителей одного из военкоматов в Черновицкой области,... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T00:54

2024-10-15T00:54

2024-10-15T00:54

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Суд на Украине приговорил к более чем к трем годам двух братьев, которые сначала наехали машиной на представителей одного из военкоматов в Черновицкой области, а затем напали на них с топором, сообщает украинское издание Hromadske. "Путильский районный суд Черновицкой области приговорил к более чем трем годам заключения двух мужчин, которые в начале марта сначала наехали машиной на работников местного территориального центра комплектования и социальной поддержки (военкомата - ред.), а затем напали на них с топором", - говорится сообщении, опубликованном на сайте издания. Из решения суда следует, что братья признали свою вину лишь в хулиганстве. А нападение с топором обвиняемый объяснил своей злостью на работников военкомата из-за пропавшего на фронте сына. Наезд машиной на представителя военкома обвиняемые объясняли неисправностью тормозов. В конце концов, как передает издание, 43-летнего мужчину приговорили к трем с половиной годам лишения свободы, 28-летнего брата - к 3 годам и 3 месяцам. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20241014/plennyj-1977894018.html

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в мире, черновицкая область, украина