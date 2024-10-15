Дрон атаковал автобус в Белгородской области, есть пострадавшие
При атаке БПЛА на автобус в Белгородской области пострадали 8 человек
© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки БПЛА со стороны ВСУ на движущийся рейсовый автобус в Белгородском районе, на повороте в поселок Октябрьский
Последствия атаки БПЛА со стороны ВСУ на движущийся рейсовый автобус в Белгородском районе, на повороте в поселок Октябрьский
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. ВСУ атаковали дроном пассажирский автобус в Белгородской области, среди пострадавших есть дети, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В Белгородском районе, на повороте в поселок Октябрьский, движущийся рейсовый автобус подвергся атаке вражеского беспилотника", — говорится в публикации.
Ранения получили восемь человек, среди них четверо несовершеннолетних. Детей доставили в детскую областную клиническую больницу. Это 17-летний подросток с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями ноги, 16-летняя девушка со слепым осколочным ранением голени, десятилетний мальчик с закрытой черепно-мозговой травмой и баротравмой, а также восьмилетний мальчик с минно-взрывной травмой и слепым осколочным ранением голени.
Двух мужчин с осколочными ранениями госпитализировали в городскую больницу № 2 Белгорода, двух женщин после оказания первой медицинской помощи отпустили домой на амбулаторное лечение.
У автобуса выбило стекла, поврежден кузов.
В Белгородской, Курской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
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