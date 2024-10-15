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Дрон атаковал автобус в Белгородской области, есть пострадавшие - РИА Новости, 15.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:04 15.10.2024 (обновлено: 20:35 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/bpla-1978224777.html
Дрон атаковал автобус в Белгородской области, есть пострадавшие
Дрон атаковал автобус в Белгородской области, есть пострадавшие - РИА Новости, 15.10.2024
Дрон атаковал автобус в Белгородской области, есть пострадавшие
ВСУ атаковали дроном пассажирский автобус в Белгородской области, среди пострадавших есть дети, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T20:04
2024-10-15T20:35
специальная военная операция на украине
белгородская область
происшествия
белгородский район
вячеслав гладков
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. ВСУ атаковали дроном пассажирский автобус в Белгородской области, среди пострадавших есть дети, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В Белгородском районе, на повороте в поселок Октябрьский, движущийся рейсовый автобус подвергся атаке вражеского беспилотника", — говорится в публикации.Ранения получили восемь человек, среди них четверо несовершеннолетних. Детей доставили в детскую областную клиническую больницу. Это 17-летний подросток с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями ноги, 16-летняя девушка со слепым осколочным ранением голени, десятилетний мальчик с закрытой черепно-мозговой травмой и баротравмой, а также восьмилетний мальчик с минно-взрывной травмой и слепым осколочным ранением голени.Двух мужчин с осколочными ранениями госпитализировали в городскую больницу № 2 Белгорода, двух женщин после оказания первой медицинской помощи отпустили домой на амбулаторное лечение.У автобуса выбило стекла, поврежден кузов.В Белгородской, Курской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20241014/mina-1978042958.html
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белгородская область
белгородский район
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белгородская область, происшествия, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Происшествия, Белгородский район, Вячеслав Гладков
Дрон атаковал автобус в Белгородской области, есть пострадавшие

При атаке БПЛА на автобус в Белгородской области пострадали 8 человек

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки БПЛА со стороны ВСУ на движущийся рейсовый автобус в Белгородском районе, на повороте в поселок Октябрьский
Последствия атаки БПЛА со стороны ВСУ на движущийся рейсовый автобус в Белгородском районе, на повороте в поселок Октябрьский - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки БПЛА со стороны ВСУ на движущийся рейсовый автобус в Белгородском районе, на повороте в поселок Октябрьский
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. ВСУ атаковали дроном пассажирский автобус в Белгородской области, среди пострадавших есть дети, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Белгородском районе, на повороте в поселок Октябрьский, движущийся рейсовый автобус подвергся атаке вражеского беспилотника", — говорится в публикации.
Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 Лепесток - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
ВСУ разбросали мины "Лепесток" в Белгородском районе, взорвалось авто
14 октября, 22:58
Ранения получили восемь человек, среди них четверо несовершеннолетних. Детей доставили в детскую областную клиническую больницу. Это 17-летний подросток с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями ноги, 16-летняя девушка со слепым осколочным ранением голени, десятилетний мальчик с закрытой черепно-мозговой травмой и баротравмой, а также восьмилетний мальчик с минно-взрывной травмой и слепым осколочным ранением голени.
Двух мужчин с осколочными ранениями госпитализировали в городскую больницу № 2 Белгорода, двух женщин после оказания первой медицинской помощи отпустили домой на амбулаторное лечение.
У автобуса выбило стекла, поврежден кузов.
В Белгородской, Курской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьПроисшествияБелгородский районВячеслав Гладков
 
 
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