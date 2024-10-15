https://ria.ru/20241015/bpla-1978224777.html

Дрон атаковал автобус в Белгородской области, есть пострадавшие

Дрон атаковал автобус в Белгородской области, есть пострадавшие - РИА Новости, 15.10.2024

Дрон атаковал автобус в Белгородской области, есть пострадавшие

ВСУ атаковали дроном пассажирский автобус в Белгородской области, среди пострадавших есть дети, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T20:04

2024-10-15T20:04

2024-10-15T20:35

специальная военная операция на украине

белгородская область

происшествия

белгородский район

вячеслав гладков

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. ВСУ атаковали дроном пассажирский автобус в Белгородской области, среди пострадавших есть дети, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В Белгородском районе, на повороте в поселок Октябрьский, движущийся рейсовый автобус подвергся атаке вражеского беспилотника", — говорится в публикации.Ранения получили восемь человек, среди них четверо несовершеннолетних. Детей доставили в детскую областную клиническую больницу. Это 17-летний подросток с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями ноги, 16-летняя девушка со слепым осколочным ранением голени, десятилетний мальчик с закрытой черепно-мозговой травмой и баротравмой, а также восьмилетний мальчик с минно-взрывной травмой и слепым осколочным ранением голени.Двух мужчин с осколочными ранениями госпитализировали в городскую больницу № 2 Белгорода, двух женщин после оказания первой медицинской помощи отпустили домой на амбулаторное лечение.У автобуса выбило стекла, поврежден кузов.В Белгородской, Курской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20241014/mina-1978042958.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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белгородский район

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белгородская область, происшествия, белгородский район, вячеслав гладков