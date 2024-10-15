https://ria.ru/20241015/bpla-1978073458.html
В Самаре разработали дешевый беспилотник с корпусом из стеклопластика
В Самаре разработали дешевый беспилотник с корпусом из стеклопластика - РИА Новости, 15.10.2024
В Самаре разработали дешевый беспилотник с корпусом из стеклопластика
Специалисты Самарского национального исследовательского университета имени С.П. Королёва разработали и освоили выпуск дешёвого в производстве беспилотного... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T09:30
2024-10-15T09:30
2024-10-15T12:04
технологии
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самара
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университетская наука
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технологическое лидерство
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САМАРА, 15 окт - РИА Новости. Специалисты Самарского национального исследовательского университета имени С.П. Королёва разработали и освоили выпуск дешёвого в производстве беспилотного летательного аппарата с корпусом из стеклопластика, что позволило снизить вес аппарата, сообщили РИА Новости в пресс-службе самарского вуза. "Новое БВС (беспилотное воздушное судно - ред.) самолётного типа разработано в Научно-технологическом центре композиционных материалов Самарского университета и предназначено для решения различных задач сельского хозяйства. Оно отличается высоким аэродинамическим качеством планера и низким энергопотреблением силовой установки, что обеспечивает продолжительность полёта в экономном режиме до 30 минут со скоростью от 80 до 120 километров в час. Мощная механизация задней кромки крыла позволяет выполнять достаточно короткие взлёт и посадку - порядка 25 метров - прямо в поле, на небольших площадках", - сообщил доцент кафедры конструкции и проектирования летательных аппаратов Самарского университета Олег Лукьянов. Взлётный вес беспилотника составляет 6,5 килограммов, из которых 1,5 килограмма полезной нагрузки. Более лёгкий вес позволяет аппарату увеличить дальность и скорость полётов. В конструкции не использовали дорогих зарубежных материалов: стеклопластик изготавливался из отечественных стеклоткани и эпоксидной смолы. Лукьянов отметил, что стеклопластик - оптимальный материал для БПЛА благодаря его прочности, жёсткости и лёгкости. Помимо этого, он примерно в шесть-семь раз дешевле карбона или углепластика - популярных материалов в производстве беспилотников. Создание беспилотника велось на новой технологической базе Передовой инженерной аэрокосмической школы Самарского университета. Первый экземпляр аппарата уже изготовили, испытали и отправили заказчику - одной из региональных компаний, занимающейся планерной авиацией. "На базе имеющихся мощностей мы можем выпускать такие БВС серийно, а в перспективе здесь можно будет даже изготавливать большие конструкции для пилотируемых самолетов. Кроме того, опыт, полученный при создании этого беспилотника, несомненно найдёт и уже находит своё отражение в учебном процессе", - сообщил Лукьянов.
https://ria.ru/20241002/nauka-1975513535.html
https://ri.ria.ru/20241007/nauka-1976123194.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, самарский университет, самара, россия, университетская наука, российские инновации, технологическое лидерство
Технологии, Самарский университет, Самара, Россия, Университетская наука, Российские инновации, Технологическое лидерство
В Самаре разработали дешевый беспилотник с корпусом из стеклопластика
В Самаре разработали и освоили выпуск дешевого БПЛА с корпусом из стеклопластика
САМАРА, 15 окт - РИА Новости. Специалисты Самарского национального исследовательского университета имени С.П. Королёва разработали и освоили выпуск дешёвого в производстве беспилотного летательного аппарата с корпусом из стеклопластика, что позволило снизить вес аппарата, сообщили РИА Новости в пресс-службе самарского вуза.
"Новое БВС (беспилотное воздушное судно - ред.) самолётного типа разработано в Научно-технологическом центре композиционных материалов Самарского университета
и предназначено для решения различных задач сельского хозяйства. Оно отличается высоким аэродинамическим качеством планера и низким энергопотреблением силовой установки, что обеспечивает продолжительность полёта в экономном режиме до 30 минут со скоростью от 80 до 120 километров в час. Мощная механизация задней кромки крыла позволяет выполнять достаточно короткие взлёт и посадку - порядка 25 метров - прямо в поле, на небольших площадках", - сообщил доцент кафедры конструкции и проектирования летательных аппаратов Самарского университета Олег Лукьянов.
Взлётный вес беспилотника составляет 6,5 килограммов, из которых 1,5 килограмма полезной нагрузки. Более лёгкий вес позволяет аппарату увеличить дальность и скорость полётов.
В конструкции не использовали дорогих зарубежных материалов: стеклопластик изготавливался из отечественных стеклоткани и эпоксидной смолы. Лукьянов отметил, что стеклопластик - оптимальный материал для БПЛА благодаря его прочности, жёсткости и лёгкости. Помимо этого, он примерно в шесть-семь раз дешевле карбона или углепластика - популярных материалов в производстве беспилотников.
Создание беспилотника велось на новой технологической базе Передовой инженерной аэрокосмической школы Самарского университета. Первый экземпляр аппарата уже изготовили, испытали и отправили заказчику - одной из региональных компаний, занимающейся планерной авиацией.
"На базе имеющихся мощностей мы можем выпускать такие БВС серийно, а в перспективе здесь можно будет даже изготавливать большие конструкции для пилотируемых самолетов. Кроме того, опыт, полученный при создании этого беспилотника, несомненно найдёт и уже находит своё отражение в учебном процессе", - сообщил Лукьянов.