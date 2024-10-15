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Малый бизнес по льготному лизингу получил оборудование на 3,3 млрд рублей - РИА Новости, 15.10.2024
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Твой бизнес
 
15:23 15.10.2024
https://ria.ru/20241015/biznes-1978154689.html
Малый бизнес по льготному лизингу получил оборудование на 3,3 млрд рублей
Малый бизнес по льготному лизингу получил оборудование на 3,3 млрд рублей - РИА Новости, 15.10.2024
Малый бизнес по льготному лизингу получил оборудование на 3,3 млрд рублей
С начала года малый бизнес в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" через дочернюю компанию Корпорации МСП (КМСП) получил в льготный РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T15:23
2024-10-15T15:23
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
александр исаевич
корпорация мсп
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. С начала года малый бизнес в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" через дочернюю компанию Корпорации МСП (КМСП) получил в льготный лизинг оборудование на общую сумму 3,37 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба КМСП. Отдельная программа действует через ГУП ДНР "РЛК" для предпринимателей Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. "Льготные лизинговые программы дополняют линейку финансово-гарантийных инструментов поддержки малого и среднего бизнеса, прежде всего в производственной сфере на стадии инвестиций, модернизации, расширения бизнеса. На новых территориях эти инструменты также чрезвычайно востребованы. Сумма поддержки предпринимателей Запорожской области, ДНР и ЛНР в сфере машиностроения, химической и пищевой промышленности в 2024 году составила 110 миллионов рублей", — отметила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова, ее слова приводятся на официальном сайте ведомства. Как отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, поддержка предприятий, которые инвестируют в расширение и модернизацию своих производственных мощностей, является одним из стратегических направлений работы КМСП. "В настоящее время льготный лизинг позволяет бизнесу привлекать оборудование по ставке в два с лишним раза ниже ключевой. При этом большинство получателей льготной лизинговой поддержки ведут свою деятельность в приоритетных отраслях экономики. Так, на машиностроение и металлообработку приходится 45,9% от всего объема, на химическое производство — 13,7%, пищевую отрасль — 11,9%, легкую промышленность — 7,1%, полиграфию — 5,9%", – подчеркнул Исаевич. Наибольший объем льготной лизинговой поддержки получили предприниматели Московской области (423 миллиона рублей), Санкт-Петербурга (238 миллионов рублей), а также Свердловской (179,8 миллиона рублей), Нижегородской (159,2 миллиона рублей) и Калужской областей (154,9 миллиона рублей). "В ходе проработки мер национального проекта в горизонте 2025-2030 годов важно сохранить инструменты поддержки, показавшие наибольшую эффективность и востребованность. Одним из таких инструментов является льготный лизинг. Доступное оборудование работает на развитие сфер экономики предложения и дает качественный рост бизнеса", — отметила Илюшникова. Заявки на лизинг подаются через цифровую платформу МСП.РФ, лизинговой поддержкой занимается дочернее общество Корпорации МСП - МСП Лизинг.
https://ria.ru/20241009/msp-1976983142.html
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, александр исаевич, корпорация мсп
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия, Александр Исаевич, Корпорация МСП

Малый бизнес по льготному лизингу получил оборудование на 3,3 млрд рублей

© Фото : пресс-служба Корпорации МСПБаннеры с символикой Корпорации МСП
Баннеры с символикой Корпорации МСП - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© Фото : пресс-служба Корпорации МСП
Баннеры с символикой Корпорации МСП
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. С начала года малый бизнес в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" через дочернюю компанию Корпорации МСП (КМСП) получил в льготный лизинг оборудование на общую сумму 3,37 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба КМСП.
Отдельная программа действует через ГУП ДНР "РЛК" для предпринимателей Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
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"Льготные лизинговые программы дополняют линейку финансово-гарантийных инструментов поддержки малого и среднего бизнеса, прежде всего в производственной сфере на стадии инвестиций, модернизации, расширения бизнеса. На новых территориях эти инструменты также чрезвычайно востребованы. Сумма поддержки предпринимателей Запорожской области, ДНР и ЛНР в сфере машиностроения, химической и пищевой промышленности в 2024 году составила 110 миллионов рублей", — отметила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова, ее слова приводятся на официальном сайте ведомства.
Как отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, поддержка предприятий, которые инвестируют в расширение и модернизацию своих производственных мощностей, является одним из стратегических направлений работы КМСП.
"В настоящее время льготный лизинг позволяет бизнесу привлекать оборудование по ставке в два с лишним раза ниже ключевой. При этом большинство получателей льготной лизинговой поддержки ведут свою деятельность в приоритетных отраслях экономики. Так, на машиностроение и металлообработку приходится 45,9% от всего объема, на химическое производство — 13,7%, пищевую отрасль — 11,9%, легкую промышленность — 7,1%, полиграфию — 5,9%", – подчеркнул Исаевич.
Наибольший объем льготной лизинговой поддержки получили предприниматели Московской области (423 миллиона рублей), Санкт-Петербурга (238 миллионов рублей), а также Свердловской (179,8 миллиона рублей), Нижегородской (159,2 миллиона рублей) и Калужской областей (154,9 миллиона рублей).
"В ходе проработки мер национального проекта в горизонте 2025-2030 годов важно сохранить инструменты поддержки, показавшие наибольшую эффективность и востребованность. Одним из таких инструментов является льготный лизинг. Доступное оборудование работает на развитие сфер экономики предложения и дает качественный рост бизнеса", — отметила Илюшникова.
Заявки на лизинг подаются через цифровую платформу МСП.РФ, лизинговой поддержкой занимается дочернее общество Корпорации МСП - МСП Лизинг.
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Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияАлександр ИсаевичКорпорация МСП
 
 
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