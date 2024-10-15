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Дима Билан передал коптер для поиска истощенного леопарда в Приморье - РИА Новости, 15.10.2024
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Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
03:55 15.10.2024 (обновлено: 10:28 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/bilan-1978055748.html
Дима Билан передал коптер для поиска истощенного леопарда в Приморье
Дима Билан передал коптер для поиска истощенного леопарда в Приморье - РИА Новости, 15.10.2024
Дима Билан передал коптер для поиска истощенного леопарда в Приморье
Певец Дима Билан, являющийся "хранителем" одного из редких дальневосточных леопардов из Приморья, передал квадрокоптер для поисков истощенного хищника,... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T03:55
2024-10-15T10:28
хорошие новости
приморский край
уссурийский городской округ
дима билан (виктор белан)
фгбу "земля леопарда"
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ВЛАДИВОСТОК, 15 окт — РИА Новости. Певец Дима Билан, являющийся "хранителем" одного из редких дальневосточных леопардов из Приморья, передал квадрокоптер для поисков истощенного хищника, выходящего к трассе под Уссурийском, сообщает нацпарк "Земля леопарда". Ранее нацпарк сообщал, что за последние три месяца очевидцы несколько раз видели леопарда у трассы в Уссурийском городском округе, в десятках километрах от "Земли леопарда", его состояние было удовлетворительным, а поведение — адекватным. Но позже ученые получили новое видео, на котором хищник сильно похудел, шерсть его была тусклой и свалявшейся, реакции на присутствие людей — притупленными. Решено было отловить леопарда для обследования и лечения. "Услышав о диком леопарде, нуждающемся в помощи, Билан принял решение оказать содействие специалистам Минприроды Приморского края и "Земли леопарда" в поисках истощенного животного. Покупку и передачу квадрокоптера команда Димы Билана организовала в кратчайшие сроки, аппарат уже доставлен в национальный парк из Москвы", — говорится в сообщении. Камера тепловизора на коптере поможет зафиксировать силуэт животного с высоты птичьего полета даже в условиях ограниченной видимости и при густой растительности. Это повысит шансы на его обнаружение и спасение. Такое оборудование впервые будет использовано сотрудниками "Земли леопарда" для оперативной полевой работы с дикими животными. Квадрокоптер в дальнейшем используют для охраны других видов. "Хранители" леопарда — это своеобразные "крестные" редких кошек, они занимаются благотворительностью и участвуют в природоохранных акциях. Опекунами редких кошек уже стали актриса Памела Андерсон, актер Стивен Сигал, телеведущий Николай Дроздов, папа Римский Франциск и другие известные персоны. Дальневосточный леопард — самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции — в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По данным на начало апреля, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитают 129 взрослых дальневосточных леопардов.
https://ria.ru/20241003/leopard-1976195727.html
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приморский край
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приморский край, уссурийский городской округ, дима билан (виктор белан), фгбу "земля леопарда"
Хорошие новости, Приморский край, Уссурийский городской округ, Дима Билан (Виктор Белан), ФГБУ "Земля леопарда"
Дима Билан передал коптер для поиска истощенного леопарда в Приморье

Дима Билан передал коптер для поиска истощенного леопарда под Уссурийском

© Фото : "Земля леопарда"/TelegramДима Билан передал квадрокоптер для поисков истощенного леопарда
Дима Билан передал квадрокоптер для поисков истощенного леопарда - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© Фото : "Земля леопарда"/Telegram
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ВЛАДИВОСТОК, 15 окт — РИА Новости. Певец Дима Билан, являющийся "хранителем" одного из редких дальневосточных леопардов из Приморья, передал квадрокоптер для поисков истощенного хищника, выходящего к трассе под Уссурийском, сообщает нацпарк "Земля леопарда".
Ранее нацпарк сообщал, что за последние три месяца очевидцы несколько раз видели леопарда у трассы в Уссурийском городском округе, в десятках километрах от "Земли леопарда", его состояние было удовлетворительным, а поведение — адекватным. Но позже ученые получили новое видео, на котором хищник сильно похудел, шерсть его была тусклой и свалявшейся, реакции на присутствие людей — притупленными. Решено было отловить леопарда для обследования и лечения.
Дальневосточный леопард - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
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3 октября, 15:58
"Услышав о диком леопарде, нуждающемся в помощи, Билан принял решение оказать содействие специалистам Минприроды Приморского края и "Земли леопарда" в поисках истощенного животного. Покупку и передачу квадрокоптера команда Димы Билана организовала в кратчайшие сроки, аппарат уже доставлен в национальный парк из Москвы", — говорится в сообщении.
Камера тепловизора на коптере поможет зафиксировать силуэт животного с высоты птичьего полета даже в условиях ограниченной видимости и при густой растительности. Это повысит шансы на его обнаружение и спасение.
© Фото : "Земля леопарда"/TelegramКвадрокоптер для поисков истощенного леопарда
Квадрокоптер для поисков истощенного леопарда - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© Фото : "Земля леопарда"/Telegram
Квадрокоптер для поисков истощенного леопарда
Такое оборудование впервые будет использовано сотрудниками "Земли леопарда" для оперативной полевой работы с дикими животными. Квадрокоптер в дальнейшем используют для охраны других видов.
"Хранители" леопарда — это своеобразные "крестные" редких кошек, они занимаются благотворительностью и участвуют в природоохранных акциях. Опекунами редких кошек уже стали актриса Памела Андерсон, актер Стивен Сигал, телеведущий Николай Дроздов, папа Римский Франциск и другие известные персоны.
Дальневосточный леопард — самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции — в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По данным на начало апреля, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитают 129 взрослых дальневосточных леопардов.
Самка дальневосточного леопарда Герда с детенышем в нацпарке Земля леопарда - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
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10 октября, 03:53
 
Хорошие новостиПриморский крайУссурийский городской округДима Билан (Виктор Белан)ФГБУ "Земля леопарда"
 
 
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