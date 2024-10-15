Дима Билан передал коптер для поиска истощенного леопарда в Приморье
Дима Билан передал коптер для поиска истощенного леопарда под Уссурийском
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 15 окт — РИА Новости. Певец Дима Билан, являющийся "хранителем" одного из редких дальневосточных леопардов из Приморья, передал квадрокоптер для поисков истощенного хищника, выходящего к трассе под Уссурийском, сообщает нацпарк "Земля леопарда".
Ранее нацпарк сообщал, что за последние три месяца очевидцы несколько раз видели леопарда у трассы в Уссурийском городском округе, в десятках километрах от "Земли леопарда", его состояние было удовлетворительным, а поведение — адекватным. Но позже ученые получили новое видео, на котором хищник сильно похудел, шерсть его была тусклой и свалявшейся, реакции на присутствие людей — притупленными. Решено было отловить леопарда для обследования и лечения.
Нацпарк в Приморье показал улыбчивого леопарда
3 октября, 15:58
"Услышав о диком леопарде, нуждающемся в помощи, Билан принял решение оказать содействие специалистам Минприроды Приморского края и "Земли леопарда" в поисках истощенного животного. Покупку и передачу квадрокоптера команда Димы Билана организовала в кратчайшие сроки, аппарат уже доставлен в национальный парк из Москвы", — говорится в сообщении.
Камера тепловизора на коптере поможет зафиксировать силуэт животного с высоты птичьего полета даже в условиях ограниченной видимости и при густой растительности. Это повысит шансы на его обнаружение и спасение.
Такое оборудование впервые будет использовано сотрудниками "Земли леопарда" для оперативной полевой работы с дикими животными. Квадрокоптер в дальнейшем используют для охраны других видов.
"Хранители" леопарда — это своеобразные "крестные" редких кошек, они занимаются благотворительностью и участвуют в природоохранных акциях. Опекунами редких кошек уже стали актриса Памела Андерсон, актер Стивен Сигал, телеведущий Николай Дроздов, папа Римский Франциск и другие известные персоны.
Дальневосточный леопард — самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции — в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По данным на начало апреля, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитают 129 взрослых дальневосточных леопардов.