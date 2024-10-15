https://ria.ru/20241015/bilan-1978055748.html

Дима Билан передал коптер для поиска истощенного леопарда в Приморье

Дима Билан передал коптер для поиска истощенного леопарда в Приморье - РИА Новости, 15.10.2024

Дима Билан передал коптер для поиска истощенного леопарда в Приморье

Певец Дима Билан, являющийся "хранителем" одного из редких дальневосточных леопардов из Приморья, передал квадрокоптер для поисков истощенного хищника,... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T03:55

2024-10-15T03:55

2024-10-15T10:28

хорошие новости

приморский край

уссурийский городской округ

дима билан (виктор белан)

фгбу "земля леопарда"

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ВЛАДИВОСТОК, 15 окт — РИА Новости. Певец Дима Билан, являющийся "хранителем" одного из редких дальневосточных леопардов из Приморья, передал квадрокоптер для поисков истощенного хищника, выходящего к трассе под Уссурийском, сообщает нацпарк "Земля леопарда". Ранее нацпарк сообщал, что за последние три месяца очевидцы несколько раз видели леопарда у трассы в Уссурийском городском округе, в десятках километрах от "Земли леопарда", его состояние было удовлетворительным, а поведение — адекватным. Но позже ученые получили новое видео, на котором хищник сильно похудел, шерсть его была тусклой и свалявшейся, реакции на присутствие людей — притупленными. Решено было отловить леопарда для обследования и лечения. "Услышав о диком леопарде, нуждающемся в помощи, Билан принял решение оказать содействие специалистам Минприроды Приморского края и "Земли леопарда" в поисках истощенного животного. Покупку и передачу квадрокоптера команда Димы Билана организовала в кратчайшие сроки, аппарат уже доставлен в национальный парк из Москвы", — говорится в сообщении. Камера тепловизора на коптере поможет зафиксировать силуэт животного с высоты птичьего полета даже в условиях ограниченной видимости и при густой растительности. Это повысит шансы на его обнаружение и спасение. Такое оборудование впервые будет использовано сотрудниками "Земли леопарда" для оперативной полевой работы с дикими животными. Квадрокоптер в дальнейшем используют для охраны других видов. "Хранители" леопарда — это своеобразные "крестные" редких кошек, они занимаются благотворительностью и участвуют в природоохранных акциях. Опекунами редких кошек уже стали актриса Памела Андерсон, актер Стивен Сигал, телеведущий Николай Дроздов, папа Римский Франциск и другие известные персоны. Дальневосточный леопард — самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции — в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По данным на начало апреля, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитают 129 взрослых дальневосточных леопардов.

https://ria.ru/20241003/leopard-1976195727.html

https://ria.ru/20241010/leopard-1977314518.html

приморский край

уссурийский городской округ

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приморский край, уссурийский городской округ, дима билан (виктор белан), фгбу "земля леопарда"