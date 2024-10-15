https://ria.ru/20241015/bespilotnik-1978151671.html
В Белгородской области сбили украинский беспилотник
В Белгородской области сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 15.10.2024
В Белгородской области сбили украинский беспилотник
Российские средства ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T15:12
2024-10-15T15:12
2024-10-15T15:21
специальная военная операция на украине
белгородская область
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны РФ."В 14.20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Белгородской области сбили украинский беспилотник
МО РФ: ПВО в 14:20 мск сбила украинский беспилотник в Белгородской области