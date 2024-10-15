https://ria.ru/20241015/bespilotnik-1978070990.html
В Тульской области рассказали о последствиях уничтожения беспилотника
В Тульской области рассказали о последствиях уничтожения беспилотника - РИА Новости, 15.10.2024
В Тульской области рассказали о последствиях уничтожения беспилотника
Повреждений и пострадавших в результате уничтожения беспилотника ВСУ над Тульской областью нет, сообщило министерство региональной безопасности. РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T09:11
2024-10-15T09:11
2024-10-15T09:11
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тульская область
вооруженные силы украины
безопасность
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ТУЛА, 15 окт – РИА Новости. Повреждений и пострадавших в результате уничтожения беспилотника ВСУ над Тульской областью нет, сообщило министерство региональной безопасности. "Минувшей ночью дежурными средствами Министерства обороны РФ уничтожен БПЛА над Тульской областью. Организовано реагирование экстренных служб. По предварительной информации, повреждений и пострадавших нет", - говорится в сообщении. Ранее Минобороны РФ заявило об уничтожении трех БПЛА самолётного типа над территориями Белгородской, Курской и Тульской областей.
https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html
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тульская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Тульская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Тульской области рассказали о последствиях уничтожения беспилотника
Повреждений и пострадавших после уничтожения БПЛА над Тульской областью нет