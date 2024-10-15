Рейтинг@Mail.ru
В Тульской области рассказали о последствиях уничтожения беспилотника - РИА Новости, 15.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:11 15.10.2024
https://ria.ru/20241015/bespilotnik-1978070990.html
В Тульской области рассказали о последствиях уничтожения беспилотника
В Тульской области рассказали о последствиях уничтожения беспилотника - РИА Новости, 15.10.2024
В Тульской области рассказали о последствиях уничтожения беспилотника
Повреждений и пострадавших в результате уничтожения беспилотника ВСУ над Тульской областью нет, сообщило министерство региональной безопасности. РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T09:11
2024-10-15T09:11
специальная военная операция на украине
тульская область
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_0:269:3122:2025_1920x0_80_0_0_33c42c1dda78416284123bc9993dbf05.jpg
ТУЛА, 15 окт – РИА Новости. Повреждений и пострадавших в результате уничтожения беспилотника ВСУ над Тульской областью нет, сообщило министерство региональной безопасности. "Минувшей ночью дежурными средствами Министерства обороны РФ уничтожен БПЛА над Тульской областью. Организовано реагирование экстренных служб. По предварительной информации, повреждений и пострадавших нет", - говорится в сообщении. Ранее Минобороны РФ заявило об уничтожении трех БПЛА самолётного типа над территориями Белгородской, Курской и Тульской областей.
https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html
тульская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_b2fc0b7ea3710bdf5ac02269637dad09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тульская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Тульская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Тульской области рассказали о последствиях уничтожения беспилотника

Повреждений и пострадавших после уничтожения БПЛА над Тульской областью нет

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТУЛА, 15 окт – РИА Новости. Повреждений и пострадавших в результате уничтожения беспилотника ВСУ над Тульской областью нет, сообщило министерство региональной безопасности.
"Минувшей ночью дежурными средствами Министерства обороны РФ уничтожен БПЛА над Тульской областью. Организовано реагирование экстренных служб. По предварительной информации, повреждений и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Ранее Минобороны РФ заявило об уничтожении трех БПЛА самолётного типа над территориями Белгородской, Курской и Тульской областей.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Атаки беспилотников: определился победитель в войне ПВО России и Украины
11 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеТульская областьВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала