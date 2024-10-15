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На Кубани украинский беспилотник повредил жилой дом
На Кубани украинский беспилотник повредил жилой дом - РИА Новости, 15.10.2024
На Кубани украинский беспилотник повредил жилой дом
Дрон ВСУ повредил жилой дом в станице Марьянской Красноармейского района Краснодарского края, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T22:58
2024-10-15T22:58
2024-10-15T23:05
краснодарский край
происшествия
специальная военная операция на украине
красноармейский район
вениамин кондратьев
вооруженные силы украины
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КРАСНОДАР, 15 окт – РИА Новости. Дрон ВСУ повредил жилой дом в станице Марьянской Красноармейского района Краснодарского края, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев."Около десяти часов вечера беспилотник повредил в станице Марьянской жилой дом. Еще одна попытка террористической атаки киевского режима. На месте происшествия работают специальные службы и правоохранительные органы. Предварительно, пострадавших нет", - написал Кондратьев в Telegram-канале.Губернатор поручил главе Красноармейского района держать на контроле ликвидацию последствий и помочь жителям восстановить поврежденное имущество.Как уточнили РИА Новости в краевой администрации, речь идет о частном доме.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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краснодарский край, происшествия, красноармейский район, вениамин кондратьев, вооруженные силы украины
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На Кубани украинский беспилотник повредил жилой дом
В станице Марьянской на Кубани украинский беспилотник повредил жилой дом