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На Кубани украинский беспилотник повредил жилой дом - РИА Новости, 15.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:58 15.10.2024 (обновлено: 23:05 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/bespilotnik--1978236114.html
На Кубани украинский беспилотник повредил жилой дом
На Кубани украинский беспилотник повредил жилой дом - РИА Новости, 15.10.2024
На Кубани украинский беспилотник повредил жилой дом
Дрон ВСУ повредил жилой дом в станице Марьянской Красноармейского района Краснодарского края, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T22:58
2024-10-15T23:05
краснодарский край
происшествия
специальная военная операция на украине
красноармейский район
вениамин кондратьев
вооруженные силы украины
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КРАСНОДАР, 15 окт – РИА Новости. Дрон ВСУ повредил жилой дом в станице Марьянской Красноармейского района Краснодарского края, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев."Около десяти часов вечера беспилотник повредил в станице Марьянской жилой дом. Еще одна попытка террористической атаки киевского режима. На месте происшествия работают специальные службы и правоохранительные органы. Предварительно, пострадавших нет", - написал Кондратьев в Telegram-канале.Губернатор поручил главе Красноармейского района держать на контроле ликвидацию последствий и помочь жителям восстановить поврежденное имущество.Как уточнили РИА Новости в краевой администрации, речь идет о частном доме.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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краснодарский край
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краснодарский край, происшествия, красноармейский район, вениамин кондратьев, вооруженные силы украины
Краснодарский край, Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Красноармейский район, Вениамин Кондратьев, Вооруженные силы Украины
На Кубани украинский беспилотник повредил жилой дом

В станице Марьянской на Кубани украинский беспилотник повредил жилой дом

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС
Сотрудник МЧС - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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КРАСНОДАР, 15 окт – РИА Новости. Дрон ВСУ повредил жилой дом в станице Марьянской Красноармейского района Краснодарского края, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
"Около десяти часов вечера беспилотник повредил в станице Марьянской жилой дом. Еще одна попытка террористической атаки киевского режима. На месте происшествия работают специальные службы и правоохранительные органы. Предварительно, пострадавших нет", - написал Кондратьев в Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Губернатор поручил главе Красноармейского района держать на контроле ликвидацию последствий и помочь жителям восстановить поврежденное имущество.
Как уточнили РИА Новости в краевой администрации, речь идет о частном доме.
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Специальная военная операция на УкраинеКраснодарский крайПроисшествияКрасноармейский районВениамин КондратьевВооруженные силы Украины
 
 
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