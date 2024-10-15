https://ria.ru/20241015/belousov-1978062767.html
Белоусов отметил солидарность военных России и КНР во взгляде на мир
Белоусов отметил солидарность военных России и КНР во взгляде на мир - РИА Новости, 15.10.2024
Белоусов отметил солидарность военных России и КНР во взгляде на мир
Военные ведомства России и Китая солидарны в оценках мировых процессов, заявил министр обороны Андрей Белоусов на встрече с заместителем председателя... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T07:07
2024-10-15T07:07
2024-10-15T08:38
в мире
россия
китай
андрей белоусов
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ПЕКИН, 15 окт — РИА Новости. Военные ведомства России и Китая солидарны в оценках мировых процессов, заявил министр обороны Андрей Белоусов на встрече с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся. "Вчера мы провели очень содержательные переговоры с министром обороны Китайской Народной Республики, и видим, что у нас общие взгляды, общая оценка ситуации и общее понимание того, что нам надо вместе сделать", — сказал Белоусов. Он отметил, что благодаря усилиям лидеров двух стран — Владимира Путина и Си Цзиньпина — у России и Китая выстроилось стратегическое партнерство. "И наша задача его укреплять и развивать", — подчеркнул министр. Он выразил уверенность в том, что и сегодня предстоит плодотворная работа и принятие значимых, весомых решений. Белоусов также напомнил, что в этом году Россия и Китай отмечают 75-летие установления дипломатических отношений, а в следующем — 80-летие совместной победы над германским фашизмом."У нас совместная история, длительный совместный путь. Мы с уверенностью смотрим в будущее", — заключил глава российского Минобороны.Белоусов накануне прибыл в Пекин с официальным визитом. В первый день он возложил венок к памятнику Народным героям на площади Тяньаньмэнь и провел переговоры с министром обороны КНР Дун Цзюнем.
https://ria.ru/20241014/sotrudnichestvo-1977949508.html
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в мире, россия, китай, андрей белоусов, чжан юся
В мире, Россия, Китай, Андрей Белоусов, Чжан Юся
Белоусов отметил солидарность военных России и КНР во взгляде на мир
Белоусов: военные ведомства России и КНР имеют общее понимание ситуации в мире
ПЕКИН, 15 окт — РИА Новости. Военные ведомства России и Китая солидарны в оценках мировых процессов, заявил министр обороны Андрей Белоусов на встрече с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся.
"Вчера мы провели очень содержательные переговоры с министром обороны Китайской Народной Республики, и видим, что у нас общие взгляды, общая оценка ситуации и общее понимание того, что нам надо вместе сделать", — сказал Белоусов.
Он отметил, что благодаря усилиям лидеров двух стран — Владимира Путина
и Си Цзиньпина
— у России и Китая выстроилось стратегическое партнерство.
"И наша задача его укреплять и развивать", — подчеркнул министр.
Он выразил уверенность в том, что и сегодня предстоит плодотворная работа и принятие значимых, весомых решений.
Белоусов также напомнил, что в этом году Россия и Китай отмечают 75-летие установления дипломатических отношений, а в следующем — 80-летие совместной победы над германским фашизмом.
«
"У нас совместная история, длительный совместный путь. Мы с уверенностью смотрим в будущее", — заключил глава российского Минобороны.
Белоусов накануне прибыл в Пекин с официальным визитом. В первый день он возложил венок к памятнику Народным героям на площади Тяньаньмэнь и провел переговоры с министром обороны КНР Дун Цзюнем.