https://ria.ru/20241015/bayden-1978199186.html

Трамп заявил, что Байден ненавидит Харрис больше, чем его

Трамп заявил, что Байден ненавидит Харрис больше, чем его - РИА Новости, 15.10.2024

Трамп заявил, что Байден ненавидит Харрис больше, чем его

Бывший президент США и кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп заявил в интервью, что действующий американский лидер Джо... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T17:30

2024-10-15T17:30

2024-10-15T17:30

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дональд трамп

джо байден

камала харрис

выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 15 окт - РИА Новости. Бывший президент США и кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп заявил в интервью, что действующий американский лидер Джо Байден ненавидит собственную напарницу Камалу Харрис из-за совершенного "дворцового переворота", в результате которого он был вынужден отказаться от участия в выборах. "Он ненавидит её. Я полагаю, что так же или даже больше, чем ненавидит меня", - заявил Трамп в интервью на YouTube-канале Bussin' With The Boys, оценивая отношения Байдена и Харрис. По мнению Трампа, отношения президента с вице-президентом ухудшились после проведенного "дворцового переворота", в результате которого главу Белого дома "вынудили уйти", отказавшись от планов на переизбрание и уступив место Харрис в президентской гонке от демократов. Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Байден, однако после провального выступления на июньских дебатах с Трампом в среде демократов стали все громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. Он 21 июля принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США вице-президента Камалы Харрис.

https://ria.ru/20240907/kharris-1971153432.html

https://ria.ru/20241006/vybory-1976587640.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, дональд трамп, джо байден, камала харрис, выборы президента сша — 2024