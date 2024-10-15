Трамп заявил, что Байден ненавидит Харрис больше, чем его
Трамп: Байден ненавидит Харрис из-за отстранения его от участия в выборах
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден и вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис
Президент США Джо Байден и вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 окт - РИА Новости. Бывший президент США и кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп заявил в интервью, что действующий американский лидер Джо Байден ненавидит собственную напарницу Камалу Харрис из-за совершенного "дворцового переворота", в результате которого он был вынужден отказаться от участия в выборах.
"Он ненавидит её. Я полагаю, что так же или даже больше, чем ненавидит меня", - заявил Трамп в интервью на YouTube-канале Bussin' With The Boys, оценивая отношения Байдена и Харрис.
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По мнению Трампа, отношения президента с вице-президентом ухудшились после проведенного "дворцового переворота", в результате которого главу Белого дома "вынудили уйти", отказавшись от планов на переизбрание и уступив место Харрис в президентской гонке от демократов.
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Байден, однако после провального выступления на июньских дебатах с Трампом в среде демократов стали все громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. Он 21 июля принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США вице-президента Камалы Харрис.
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