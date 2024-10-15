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Трамп заявил, что Байден ненавидит Харрис больше, чем его - РИА Новости, 15.10.2024
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17:30 15.10.2024
https://ria.ru/20241015/bayden-1978199186.html
Трамп заявил, что Байден ненавидит Харрис больше, чем его
Трамп заявил, что Байден ненавидит Харрис больше, чем его - РИА Новости, 15.10.2024
Трамп заявил, что Байден ненавидит Харрис больше, чем его
Бывший президент США и кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп заявил в интервью, что действующий американский лидер Джо... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T17:30
2024-10-15T17:30
в мире
сша
дональд трамп
джо байден
камала харрис
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ВАШИНГТОН, 15 окт - РИА Новости. Бывший президент США и кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп заявил в интервью, что действующий американский лидер Джо Байден ненавидит собственную напарницу Камалу Харрис из-за совершенного "дворцового переворота", в результате которого он был вынужден отказаться от участия в выборах. "Он ненавидит её. Я полагаю, что так же или даже больше, чем ненавидит меня", - заявил Трамп в интервью на YouTube-канале Bussin' With The Boys, оценивая отношения Байдена и Харрис. По мнению Трампа, отношения президента с вице-президентом ухудшились после проведенного "дворцового переворота", в результате которого главу Белого дома "вынудили уйти", отказавшись от планов на переизбрание и уступив место Харрис в президентской гонке от демократов. Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Байден, однако после провального выступления на июньских дебатах с Трампом в среде демократов стали все громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. Он 21 июля принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США вице-президента Камалы Харрис.
https://ria.ru/20240907/kharris-1971153432.html
https://ria.ru/20241006/vybory-1976587640.html
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в мире, сша, дональд трамп, джо байден, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Трамп заявил, что Байден ненавидит Харрис больше, чем его

Трамп: Байден ненавидит Харрис из-за отстранения его от участия в выборах

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден и вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис
Президент США Джо Байден и вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден и вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 окт - РИА Новости. Бывший президент США и кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп заявил в интервью, что действующий американский лидер Джо Байден ненавидит собственную напарницу Камалу Харрис из-за совершенного "дворцового переворота", в результате которого он был вынужден отказаться от участия в выборах.
"Он ненавидит её. Я полагаю, что так же или даже больше, чем ненавидит меня", - заявил Трамп в интервью на YouTube-канале Bussin' With The Boys, оценивая отношения Байдена и Харрис.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
Хохотушке Камале очень скоро будет не до смеха
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По мнению Трампа, отношения президента с вице-президентом ухудшились после проведенного "дворцового переворота", в результате которого главу Белого дома "вынудили уйти", отказавшись от планов на переизбрание и уступив место Харрис в президентской гонке от демократов.
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Байден, однако после провального выступления на июньских дебатах с Трампом в среде демократов стали все громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. Он 21 июля принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США вице-президента Камалы Харрис.
Кандидат в президенты США Камала Харрис на предвыборных дебатах с Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
Выборы под влиянием: как власти США запугивают электорат
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В миреСШАДональд ТрампДжо БайденКамала ХаррисВыборы президента США — 2024
 
 
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