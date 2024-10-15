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Глава СК затребовал доклад о ситуации с отоплением домов в Тверской области - РИА Новости, 15.10.2024
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23:10 15.10.2024
https://ria.ru/20241015/bastrykin--1978236775.html
Глава СК затребовал доклад о ситуации с отоплением домов в Тверской области
Глава СК затребовал доклад о ситуации с отоплением домов в Тверской области - РИА Новости, 15.10.2024
Глава СК затребовал доклад о ситуации с отоплением домов в Тверской области
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о проверке после сообщений о значительном количестве домов, образовательных и социальных учреждений,... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T23:10
2024-10-15T23:10
следственный комитет россии (ск рф)
игорь руденя
александр бастрыкин
тверь
россия
происшествия
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РЯЗАНЬ, 15 окт - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о проверке после сообщений о значительном количестве домов, образовательных и социальных учреждений, которые остаются без отопления и горячей воды в Тверской области, сообщает СК РФ. "Председателю СК России будет доложено о ходе проверки по факту нарушения прав жителей Тверской области", - сообщается Следком в своем Telegram-канале. Отмечается, что в социальных медиа сообщается, что в Твери значительное количество жилых домов, образовательных учреждений и социальных объектов остаются без отопления и горячей воды. В регионе следственными органами проводится процессуальная проверка по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. "Председатель СК России поручил руководителю СУ по Тверской области Кизимову А.А. доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах", - подчеркивает СК. По данным пресс-службы правительства Тверской области, губернатор Игорь Руденя поставил задачи по теплоснабжению в муниципалитетах области. В частности, он поручил выявить и взять на контроль все адреса, где наблюдаются низкие параметры отопления. К управляющим компаниям, которые не обеспечивают подключение домов со своей стороны, примут меры. "Игорь Руденя подчеркнул: важно, чтобы потребителям, чьи дома не были фактически подключены к теплу по графику, не начислялись платежи за отопление за тот период, когда его не было. Глава региона дал поручение руководителям муниципалитетов проверить факты таких начислений и взять этот вопрос под личный контроль", - отмечается в Telegram-канале правительства области.
https://ria.ru/20240805/bastrykin--1964192230.html
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следственный комитет россии (ск рф), игорь руденя, александр бастрыкин, тверь, россия, происшествия
Следственный комитет России (СК РФ), Игорь Руденя, Александр Бастрыкин, Тверь, Россия, Происшествия
Глава СК затребовал доклад о ситуации с отоплением домов в Тверской области

Глава СК Бастрыкин затребовал доклад о ситуации с отоплением домов под Тверью

© Фото : Пресс-служба СК РФАлександр Бастрыкин
Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© Фото : Пресс-служба СК РФ
Александр Бастрыкин. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 15 окт - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о проверке после сообщений о значительном количестве домов, образовательных и социальных учреждений, которые остаются без отопления и горячей воды в Тверской области, сообщает СК РФ.
"Председателю СК России будет доложено о ходе проверки по факту нарушения прав жителей Тверской области", - сообщается Следком в своем Telegram-канале.
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Отмечается, что в социальных медиа сообщается, что в Твери значительное количество жилых домов, образовательных учреждений и социальных объектов остаются без отопления и горячей воды. В регионе следственными органами проводится процессуальная проверка по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
"Председатель СК России поручил руководителю СУ по Тверской области Кизимову А.А. доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах", - подчеркивает СК.
По данным пресс-службы правительства Тверской области, губернатор Игорь Руденя поставил задачи по теплоснабжению в муниципалитетах области. В частности, он поручил выявить и взять на контроль все адреса, где наблюдаются низкие параметры отопления. К управляющим компаниям, которые не обеспечивают подключение домов со своей стороны, примут меры.
"Игорь Руденя подчеркнул: важно, чтобы потребителям, чьи дома не были фактически подключены к теплу по графику, не начислялись платежи за отопление за тот период, когда его не было. Глава региона дал поручение руководителям муниципалитетов проверить факты таких начислений и взять этот вопрос под личный контроль", - отмечается в Telegram-канале правительства области.
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Следственный комитет России (СК РФ)Игорь РуденяАлександр БастрыкинТверьРоссияПроисшествия
 
 
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