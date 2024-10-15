Глава СК затребовал доклад о ситуации с отоплением домов в Тверской области
Глава СК Бастрыкин затребовал доклад о ситуации с отоплением домов под Тверью
© Фото : Пресс-служба СК РФАлександр Бастрыкин
© Фото : Пресс-служба СК РФ
Александр Бастрыкин. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 15 окт - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о проверке после сообщений о значительном количестве домов, образовательных и социальных учреждений, которые остаются без отопления и горячей воды в Тверской области, сообщает СК РФ.
"Председателю СК России будет доложено о ходе проверки по факту нарушения прав жителей Тверской области", - сообщается Следком в своем Telegram-канале.
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Отмечается, что в социальных медиа сообщается, что в Твери значительное количество жилых домов, образовательных учреждений и социальных объектов остаются без отопления и горячей воды. В регионе следственными органами проводится процессуальная проверка по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
"Председатель СК России поручил руководителю СУ по Тверской области Кизимову А.А. доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах", - подчеркивает СК.
По данным пресс-службы правительства Тверской области, губернатор Игорь Руденя поставил задачи по теплоснабжению в муниципалитетах области. В частности, он поручил выявить и взять на контроль все адреса, где наблюдаются низкие параметры отопления. К управляющим компаниям, которые не обеспечивают подключение домов со своей стороны, примут меры.
"Игорь Руденя подчеркнул: важно, чтобы потребителям, чьи дома не были фактически подключены к теплу по графику, не начислялись платежи за отопление за тот период, когда его не было. Глава региона дал поручение руководителям муниципалитетов проверить факты таких начислений и взять этот вопрос под личный контроль", - отмечается в Telegram-канале правительства области.