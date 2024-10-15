https://ria.ru/20241015/bakhtizin-1978060489.html

Глава ЦЭМИ РАН призвал продвигать в России суверенную экономическую школу

Глава ЦЭМИ РАН призвал продвигать в России суверенную экономическую школу - РИА Новости, 15.10.2024

Глава ЦЭМИ РАН призвал продвигать в России суверенную экономическую школу

России необходимо сегодня продвигать свою суверенную экономическую школу, ведь заметная прослойка нынешних российских экономистов сформировалась под влиянием... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T05:51

2024-10-15T05:51

2024-10-15T05:51

россия

альберт бахтизин ( директор центрального экономико-математического института российской академии наук )

российская академия наук

экономика

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. России необходимо сегодня продвигать свою суверенную экономическую школу, ведь заметная прослойка нынешних российских экономистов сформировалась под влиянием учебников, составленных западными специалистами, заявил РИА Новости директор Центрального экономико-математического института РАН Альберт Бахтизин. "За последние 30 лет в России сформировалась заметная прослойка экономистов, обучающихся в основном по переведенным с английского языка учебникам, составленным западными специалистами", - сказал он. В них, по его словам, не только культивировались идеи о безальтернативности рыночной экономики, но и о единых для многих стран путях, ведущих к ней. "Разве это верно? Ведь все страны отличны, как по своей истории, культуре, так и по экономической базе", - заметил собеседник агентства. "В России, конечно, необходимо продвигать свою суверенную экономическую школу. Возрождая при этом все то, что было открыто выдающимися советскими и российскими экономистами", - подчеркнул Бахтизин. "Например, Леонидом Витальевичем Канторовичем, получившим Нобелевскую премию "за вклад в теорию оптимального распределения ресурсов", или Валерием Леонидовичем Макаровым, под руководством которого была во многом сформирована современная научная школа в области математического и компьютерного моделирования экономики", - заключил директор ЦЭМИ РАН.

https://ria.ru/20241014/briks-1977870860.html

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россия, альберт бахтизин ( директор центрального экономико-математического института российской академии наук ), российская академия наук, экономика