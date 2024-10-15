https://ria.ru/20241015/bagreeva-1978199867.html
Багреева: задача Москвы – опережающее развитие коммунальной инфраструктуры
Багреева: задача Москвы – опережающее развитие коммунальной инфраструктуры - РИА Новости, 15.10.2024
Багреева: задача Москвы – опережающее развитие коммунальной инфраструктуры
В Москве есть масштабные градостроительные проекты, для которых необходимы коммунальные мощности, город переходит к опережающему механизму развития коммунальной РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T17:31
2024-10-15T17:31
2024-10-15T17:50
москва
мария багреева
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. В Москве есть масштабные градостроительные проекты, для которых необходимы коммунальные мощности, город переходит к опережающему механизму развития коммунальной инфраструктуры, сообщила руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.Она выступила на Всероссийской тарифной конференции ФАС России в Сочи. По словам Багреевой, среди ключевых направлений работы можно выделить наращивание инвестиционной составляющей в развитии коммунальной инфраструктуры столицы."За счет средств инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций проводится восстановление основных фондов, замена выработавшего срок использования сетевого оборудования. Благодаря этому сети снабжения коммунальными ресурсами поддерживаются в нормативном состоянии. Кроме того, уже сейчас более трети инвестиционных ресурсов направляется на реализацию значимых городских проектов, что позволяет оптимизировать бюджетные расходы на их реализацию", - приводит ее слова пресс-служба департамента.Для синхронизации градостроительных планов и инвестпрограмм регулируемых организаций применяют цифровой двойник города.В текущем году в инвестпрограммах организаций на проекты городского развития города направили более трети запланированных расходов, к 2030 году показатель планируют нарастить до 50 процентов.Кроме того, в этом году Москва заключила регуляторные соглашения с двумя системообразующими территориальными сетевыми организациями.Также Багреева отметила, что соглашение Минэнерго России, правительства Москвы и Московской области о сотрудничестве позволит обеспечить регион к 2030 году дополнительной электрической мощностью 4,9 гигаватта. Сюда войдет и стратегический резерв. Он составит 15 процентов.
https://ria.ru/20241014/ekonomika-1977897059.html
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москва, мария багреева, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Москва, Мария Багреева, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. В Москве есть масштабные градостроительные проекты, для которых необходимы коммунальные мощности, город переходит к опережающему механизму развития коммунальной инфраструктуры, сообщила руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
Она выступила на Всероссийской тарифной конференции ФАС России
в Сочи
. По словам Багреевой, среди ключевых направлений работы можно выделить наращивание инвестиционной составляющей в развитии коммунальной инфраструктуры столицы.
"За счет средств инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций проводится восстановление основных фондов, замена выработавшего срок использования сетевого оборудования. Благодаря этому сети снабжения коммунальными ресурсами поддерживаются в нормативном состоянии. Кроме того, уже сейчас более трети инвестиционных ресурсов направляется на реализацию значимых городских проектов, что позволяет оптимизировать бюджетные расходы на их реализацию", - приводит ее слова пресс-служба департамента.
Для синхронизации градостроительных планов и инвестпрограмм регулируемых организаций применяют цифровой двойник города.
В текущем году в инвестпрограммах организаций на проекты городского развития города направили более трети запланированных расходов, к 2030 году показатель планируют нарастить до 50 процентов.
Кроме того, в этом году Москва заключила регуляторные соглашения с двумя системообразующими территориальными сетевыми организациями.
Также Багреева отметила, что соглашение Минэнерго
России, правительства Москвы и Московской области
о сотрудничестве позволит обеспечить регион к 2030 году дополнительной электрической мощностью 4,9 гигаватта. Сюда войдет и стратегический резерв. Он составит 15 процентов.