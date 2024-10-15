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На юго-западе Москвы взорвался автомобиль, пострадали три человека - РИА Новости, 15.10.2024
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09:32 15.10.2024 (обновлено: 13:02 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/avtomobil-1978073648.html
На юго-западе Москвы взорвался автомобиль, пострадали три человека
На юго-западе Москвы взорвался автомобиль, пострадали три человека - РИА Новости, 15.10.2024
На юго-западе Москвы взорвался автомобиль, пострадали три человека
При взрыве автомобиля на Профсоюзной улице в Москве пострадали три человека, в том числе ребенок, расследуется дело о покушении на убийство, сообщили РИА... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T09:32
2024-10-15T13:02
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. При взрыве автомобиля на Профсоюзной улице в Москве пострадали три человека, в том числе ребенок, расследуется дело о покушении на убийство, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка Следственного комитета."В связи с инцидентом, произошедшим на юго-западе Москвы, в результате которого поврежден автомобиль, пострадали трое человек, в том числе малолетний, &lt;…&gt; возбуждено уголовное дело по признакам преступления &lt;…&gt; "Покушение на убийство двух и более лиц", — заявили в ведомстве.Сейчас следователи и криминалисты вместе с оперативниками осматривают место происшествия. В ближайшее время они назначат экспертизы, в том числе медицинскую и взрывотехническую.Столичная прокуратура поставила расследование на контроль.Пострадавших доставили в больницы. Как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, у одного из пострадавших, мужчины, ампутирована рука. По данным прокуратуры, ребенок — это шестилетний мальчик.
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60
Кадры московского двора, где было совершено покушение на убийство
Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено после инцидента с автомобилем, в результате которого пострадали три человека на юго-западе Москвы, сообщили в СК.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)

На юго-западе Москвы взорвался автомобиль, пострадали три человека

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. При взрыве автомобиля на Профсоюзной улице в Москве пострадали три человека, в том числе ребенок, расследуется дело о покушении на убийство, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка Следственного комитета.
"В связи с инцидентом, произошедшим на юго-западе Москвы, в результате которого поврежден автомобиль, пострадали трое человек, в том числе малолетний, <…> возбуждено уголовное дело по признакам преступления <…> "Покушение на убийство двух и более лиц", — заявили в ведомстве.
© Фото : Столичный СК/TelegramПоврежден автомобиль на юго-западе Москвы
Поврежден автомобиль на юго-западе Москвы - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© Фото : Столичный СК/Telegram
Поврежден автомобиль на юго-западе Москвы
Сейчас следователи и криминалисты вместе с оперативниками осматривают место происшествия. В ближайшее время они назначат экспертизы, в том числе медицинскую и взрывотехническую.
Столичная прокуратура поставила расследование на контроль.
Пострадавших доставили в больницы. Как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, у одного из пострадавших, мужчины, ампутирована рука. По данным прокуратуры, ребенок — это шестилетний мальчик.
Сотрудник правоохранительных органов в полицейской машине в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
В Москве задержали двух мужчин, угрожавших взорвать метро
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ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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