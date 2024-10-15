https://ria.ru/20241015/avtomobil-1978073648.html

На юго-западе Москвы взорвался автомобиль, пострадали три человека

На юго-западе Москвы взорвался автомобиль, пострадали три человека - РИА Новости, 15.10.2024

На юго-западе Москвы взорвался автомобиль, пострадали три человека

При взрыве автомобиля на Профсоюзной улице в Москве пострадали три человека, в том числе ребенок, расследуется дело о покушении на убийство, сообщили РИА... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T09:32

2024-10-15T09:32

2024-10-15T13:02

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978074020_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b54081c7cf85a38a962df12b66c421f7.jpg

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. При взрыве автомобиля на Профсоюзной улице в Москве пострадали три человека, в том числе ребенок, расследуется дело о покушении на убийство, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка Следственного комитета."В связи с инцидентом, произошедшим на юго-западе Москвы, в результате которого поврежден автомобиль, пострадали трое человек, в том числе малолетний, <…> возбуждено уголовное дело по признакам преступления <…> "Покушение на убийство двух и более лиц", — заявили в ведомстве.Сейчас следователи и криминалисты вместе с оперативниками осматривают место происшествия. В ближайшее время они назначат экспертизы, в том числе медицинскую и взрывотехническую.Столичная прокуратура поставила расследование на контроль.Пострадавших доставили в больницы. Как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, у одного из пострадавших, мужчины, ампутирована рука. По данным прокуратуры, ребенок — это шестилетний мальчик.

https://ria.ru/20241011/metro-1977647713.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры московского двора, где было совершено покушение на убийство Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено после инцидента с автомобилем, в результате которого пострадали три человека на юго-западе Москвы, сообщили в СК. 2024-10-15T09:32 true PT0M34S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)