https://ria.ru/20241015/ataka-1978223776.html

ПВО отразила атаку украинских беспилотников на Энергодар

ПВО отразила атаку украинских беспилотников на Энергодар - РИА Новости, 15.10.2024

ПВО отразила атаку украинских беспилотников на Энергодар

Атака украинских дронов на город-спутник Запорожской АЭС Энергодар отражена, сбиты две цели, пострадавших нет, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T19:50

2024-10-15T19:50

2024-10-15T19:54

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

происшествия

запорожская аэс

владимир рогов

энергодар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости. Атака украинских дронов на город-спутник Запорожской АЭС Энергодар отражена, сбиты две цели, пострадавших нет, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям АЭС Евгения Яшина.Ранее сообщалось, что вечером во вторник украинские дроны атаковали Энергодар. По словам сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова, предварительно, главной целью атаки дронов ВСУ могла быть подстанция "Луч", снабжающая город электроэнергией."Сегодня было зафиксировано несколько дронов. Два были сбиты. Повреждений и пострадавших нет", - сказала Яшина.По ее словам, находящаяся рядом с городом Запорожская АЭС работает в штатном режиме, атака дронов не коснулась территории станции.

https://ria.ru/20241010/zaes-1977477979.html

https://ria.ru/20241010/moskalkova-1977379595.html

энергодар

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вооруженные силы украины, происшествия, запорожская аэс, владимир рогов, энергодар