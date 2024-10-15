https://ria.ru/20241015/ataka-1978223776.html
ПВО отразила атаку украинских беспилотников на Энергодар
ПВО отразила атаку украинских беспилотников на Энергодар - РИА Новости, 15.10.2024
ПВО отразила атаку украинских беспилотников на Энергодар
Атака украинских дронов на город-спутник Запорожской АЭС Энергодар отражена, сбиты две цели, пострадавших нет, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T19:50
2024-10-15T19:50
2024-10-15T19:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости. Атака украинских дронов на город-спутник Запорожской АЭС Энергодар отражена, сбиты две цели, пострадавших нет, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям АЭС Евгения Яшина.Ранее сообщалось, что вечером во вторник украинские дроны атаковали Энергодар. По словам сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова, предварительно, главной целью атаки дронов ВСУ могла быть подстанция "Луч", снабжающая город электроэнергией."Сегодня было зафиксировано несколько дронов. Два были сбиты. Повреждений и пострадавших нет", - сказала Яшина.По ее словам, находящаяся рядом с городом Запорожская АЭС работает в штатном режиме, атака дронов не коснулась территории станции.
https://ria.ru/20241010/zaes-1977477979.html
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вооруженные силы украины, происшествия, запорожская аэс, владимир рогов, энергодар
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Запорожская АЭС, Владимир Рогов, Энергодар
ПВО отразила атаку украинских беспилотников на Энергодар
ПВО отразила атаку украинских беспилотников на Энергодар, сбито две цели