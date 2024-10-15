https://ria.ru/20241015/asean-1978167493.html

АСЕАН должна стать медиатором в отношениях Китая и США, считает эксперт

АСЕАН должна стать медиатором в отношениях Китая и США, считает эксперт - РИА Новости, 15.10.2024

АСЕАН должна стать медиатором в отношениях Китая и США, считает эксперт

В сложившейся геополитической ситуации Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) вынуждена будет стать мостом и медиатором в отношениях между Китаем и... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T16:04

2024-10-15T16:04

2024-10-15T16:04

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БАНГКОК, 15 окт - РИА Новости. В сложившейся геополитической ситуации Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) вынуждена будет стать мостом и медиатором в отношениях между Китаем и США, помогающим разрешить противоречия между двумя державами, иначе она окажется в роли каната, который эти державы перетягивают каждая на себя, об этом заявил РИА Новости известный таиландский политолог и обозреватель, специалист по международным отношениям в Азиатско-Тихоокеанском регионе Кави Чонгкиттавон, проанализировавший итоги прошедших во Вьентьяне на прошлой неделе саммитов АСЕАН и Восточноазиатского саммита. "Один из основных выводов, которые можно сделать из состоявшихся дискуссий и итоговых документов - это то, что АСЕАН уже не может себе позволить оставаться в стороне от геополитической турбулентности современного мира, и вынуждена сосредоточиться на двух важнейших задачах: укреплении своего единства и центральности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) с одной стороны и предотвращении перехода противоречий между двумя своими давними партнерами, Китаем и США, в фазу острого противостояния – с другой", - сказал агентству эксперт. "В противном случае АСЕАН станет тем канатом, который две державы будут перетягивать каждая на себя", - пояснил он. По словам Чонгкиттавона, именно по этой причине в итоговых документах саммита АСЕАН и саммитов АСЕАН с рядом диалоговых партнеров, которые состоялись в столице Лаоса, большое внимание уделено сохранению и укреплению единства АСЕАН, созданию "единого голоса АСЕАН" на международной арене, приверженности регионального блока многосторонности в международных отношениях и сохранению "стратегической автономности" АСЕАН, способности стран блока вместе и по отдельности сопротивляться вовлечению на той или иной стороне в споры между мировыми державами. "Мы прожили эпоху благоденствия, когда отношения между США и Китаем были дружественными, и это принесло немалую пользу всему региону и странам АСЕАН в частности. Сейчас, когда времена изменились, у АСЕАН и у каждой страны блока в отдельности сохранились тесные всесторонние связи с обеими державами, и пришло время использовать эти связи в целях предотвращения конфронтаций и сохранения баланса и стабильности в регионе", - подытожил эксперт. В состав АСЕАН входят Таиланд, Малайзия, Индонезия, Сингапур, Бруней, Филиппины, Вьетнам, Лаос, Камбоджа и Мьянма. Председателем блока в 2024 году в соответствии с принятой в АСЕАН ежегодной ротацией является Лаос. На саммите во Вьентьяне председательство перешло к Малайзии на 2025 год.

https://ria.ru/20241011/zapad-1977521378.html

https://ria.ru/20240727/aziya-1962321225.html

китай

сша

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