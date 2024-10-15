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Apple представила обновленный iPad mini с чипом A17 Pro и технологией ИИ - РИА Новости, 15.10.2024
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16:55 15.10.2024
https://ria.ru/20241015/apple-1978184456.html
Apple представила обновленный iPad mini с чипом A17 Pro и технологией ИИ
Apple представила обновленный iPad mini с чипом A17 Pro и технологией ИИ - РИА Новости, 15.10.2024
Apple представила обновленный iPad mini с чипом A17 Pro и технологией ИИ
Американская технологическая корпорация Apple во вторник представила обновленную версию своего уменьшенного планшета iPad mini, который помимо нового процессора РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T16:55
2024-10-15T16:55
сша
apple
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технологии
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ВАШИНГТОН, 15 окт - РИА Новости. Американская технологическая корпорация Apple во вторник представила обновленную версию своего уменьшенного планшета iPad mini, который помимо нового процессора будет оснащен и технологией искусственного интеллекта Apple Intelligence. Как следует из релиза компании, новинка работает на процессоре A17 Pro, имеет диагональ дисплея 8,3 дюйма Liquid Retina и заднюю камеру 12 мегапикселей, поддерживает использование стилуса Apple Pencil Pro. Планшет будет доступен в четырех цветах, а его стоимость в США составит от 499 долларов за версию с объемом встроенной памяти 128 Гб с поддержкой Wi-Fi до 949 долларов за устройство с памятью 512 Гб и поддержкой Wi-Fi вместе с мобильным интернетом. В настоящее время iPad mini доступны для предзаказов в 29 странах, включая США, а в наличии новые планшеты появятся с 23 октября. Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, смартфонов, "умных" часов и программного обеспечения.
https://ria.ru/20240914/apple-1972646730.html
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сша, apple, в мире, технологии
США, Apple, В мире, Технологии
Apple представила обновленный iPad mini с чипом A17 Pro и технологией ИИ

Apple представила обновленный планшет iPad mini с чипом A17 Pro и технологией ИИ

© AppleiPad mini с чипом A17 Pro
iPad mini с чипом A17 Pro - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© Apple
iPad mini с чипом A17 Pro
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ВАШИНГТОН, 15 окт - РИА Новости. Американская технологическая корпорация Apple во вторник представила обновленную версию своего уменьшенного планшета iPad mini, который помимо нового процессора будет оснащен и технологией искусственного интеллекта Apple Intelligence.
Как следует из релиза компании, новинка работает на процессоре A17 Pro, имеет диагональ дисплея 8,3 дюйма Liquid Retina и заднюю камеру 12 мегапикселей, поддерживает использование стилуса Apple Pencil Pro.
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Планшет будет доступен в четырех цветах, а его стоимость в США составит от 499 долларов за версию с объемом встроенной памяти 128 Гб с поддержкой Wi-Fi до 949 долларов за устройство с памятью 512 Гб и поддержкой Wi-Fi вместе с мобильным интернетом.
В настоящее время iPad mini доступны для предзаказов в 29 странах, включая США, а в наличии новые планшеты появятся с 23 октября.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, смартфонов, "умных" часов и программного обеспечения.
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