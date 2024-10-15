https://ria.ru/20241015/apple-1978184456.html

Apple представила обновленный iPad mini с чипом A17 Pro и технологией ИИ

Apple представила обновленный iPad mini с чипом A17 Pro и технологией ИИ - РИА Новости, 15.10.2024

Apple представила обновленный iPad mini с чипом A17 Pro и технологией ИИ

Американская технологическая корпорация Apple во вторник представила обновленную версию своего уменьшенного планшета iPad mini, который помимо нового процессора РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T16:55

2024-10-15T16:55

2024-10-15T16:55

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ВАШИНГТОН, 15 окт - РИА Новости. Американская технологическая корпорация Apple во вторник представила обновленную версию своего уменьшенного планшета iPad mini, который помимо нового процессора будет оснащен и технологией искусственного интеллекта Apple Intelligence. Как следует из релиза компании, новинка работает на процессоре A17 Pro, имеет диагональ дисплея 8,3 дюйма Liquid Retina и заднюю камеру 12 мегапикселей, поддерживает использование стилуса Apple Pencil Pro. Планшет будет доступен в четырех цветах, а его стоимость в США составит от 499 долларов за версию с объемом встроенной памяти 128 Гб с поддержкой Wi-Fi до 949 долларов за устройство с памятью 512 Гб и поддержкой Wi-Fi вместе с мобильным интернетом. В настоящее время iPad mini доступны для предзаказов в 29 странах, включая США, а в наличии новые планшеты появятся с 23 октября. Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, смартфонов, "умных" часов и программного обеспечения.

https://ria.ru/20240914/apple-1972646730.html

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сша, apple, в мире, технологии