https://ria.ru/20241015/antalja-1978150631.html

В Турции задержали россиянку, оставившую новорожденного ребенка в аэропорту

В Турции задержали россиянку, оставившую новорожденного ребенка в аэропорту - РИА Новости, 15.10.2024

В Турции задержали россиянку, оставившую новорожденного ребенка в аэропорту

Уголовное дело возбуждено в отношении россиянки 2006 года рождения, оставившей новорожденного ребенка в аэропорту турецкой Антальи, также задержана ее мать,... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T15:08

2024-10-15T15:08

2024-10-15T15:08

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СТАМБУЛ, 15 окт - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении россиянки 2006 года рождения, оставившей новорожденного ребенка в аэропорту турецкой Антальи, также задержана ее мать, здоровью ребенка ничто не угрожает, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Анталье. По поступившей в генконсульство информации, в Анталье задержана гражданка России 2006 года рождения, которая 13 октября на территории местного аэропорта родила ребенка и оставила его в одном из помещений, а затем намеревалась вылететь в Россию. "После обнаружения младенца персоналом аэропорта указанная россиянка и ее мать были задержаны местными компетентными службами. По данному факту возбуждено уголовное дело", - сообщили дипломаты. "В настоящее время новорожденный ребенок с матерью находятся в медицинском учреждении Антальи, где их посетил сотрудник генконсульства. Россиянам оказывается необходимая помощь, их здоровью ничего не угрожает", - подчеркнули в диппредставительстве. Генеральное консульство России принимает меры по оформлению ребенку соответствующих документов, держит данную ситуацию на приоритетном контроле и во взаимодействии с турецкой стороной выполняет необходимые в таких случаях консульские функции, сообщили в дипмиссии.

https://ria.ru/20240719/turtsiya-1960755737.html

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анталья (провинция), россия, турция, происшествия, в мире