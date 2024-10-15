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Бойцы "Ахмата" уничтожили говоривших по-немецки наемников, заявил Алаудинов - РИА Новости, 15.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:14 15.10.2024
https://ria.ru/20241015/alaudinov-1978115404.html
Бойцы "Ахмата" уничтожили говоривших по-немецки наемников, заявил Алаудинов
Бойцы "Ахмата" уничтожили говоривших по-немецки наемников, заявил Алаудинов - РИА Новости, 15.10.2024
Бойцы "Ахмата" уничтожили говоривших по-немецки наемников, заявил Алаудинов
Бойцы спецназа "Ахмат" уничтожили говоривших на немецком языке наемников на одном из участков фронта в зоне спецоперации, сообщил командир спецназа "Ахмат",... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T13:14
2024-10-15T13:14
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
апты алаудинов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Бойцы спецназа "Ахмат" уничтожили говоривших на немецком языке наемников на одном из участков фронта в зоне спецоперации, сообщил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов. По его словам, командование ВСУ не жалеет бойцов, закидывает на передовую неподготовленных. "Я бы не сказал, что качество подготовки этих людей серьезное. Да, фиксируем, что где-то у нас опять появились иностранцы. Был один участок непосредственно напротив спецназа "Ахмат", где появились иностранцы - немцы там были. Но я могу гарантировать, что от тех немцев, от тех людей, которые говорили на немецком языке, там ребята мои работали двумя командами… Я вам честно скажу, там такой визг в эфире стоял, и оттуда, по-моему, мало кто ушел живым. То есть очень сильные потери понесли непосредственно иностранцы на этом участке, где находятся мои ребята", - рассказал Алаудинов в эфире "Соловьев Live". Он добавил, что наемники не готовы к напору, который демонстрируют российские военные.
https://ria.ru/20241015/alaudinov-1978079912.html
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безопасность, россия, апты алаудинов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Апты Алаудинов, Вооруженные силы Украины
Бойцы "Ахмата" уничтожили говоривших по-немецки наемников, заявил Алаудинов

Алаудинов: бойцы "Ахмата" уничтожили говоривших по-немецки наемников в зоне СВО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАпти Алаудинов
Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Апти Алаудинов. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Бойцы спецназа "Ахмат" уничтожили говоривших на немецком языке наемников на одном из участков фронта в зоне спецоперации, сообщил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.
По его словам, командование ВСУ не жалеет бойцов, закидывает на передовую неподготовленных.
"Я бы не сказал, что качество подготовки этих людей серьезное. Да, фиксируем, что где-то у нас опять появились иностранцы. Был один участок непосредственно напротив спецназа "Ахмат", где появились иностранцы - немцы там были. Но я могу гарантировать, что от тех немцев, от тех людей, которые говорили на немецком языке, там ребята мои работали двумя командами… Я вам честно скажу, там такой визг в эфире стоял, и оттуда, по-моему, мало кто ушел живым. То есть очень сильные потери понесли непосредственно иностранцы на этом участке, где находятся мои ребята", - рассказал Алаудинов в эфире "Соловьев Live".
Он добавил, что наемники не готовы к напору, который демонстрируют российские военные.
Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияАпты АлаудиновВооруженные силы Украины
 
 
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