https://ria.ru/20241015/adygeya-1978212141.html

В Адыгее газифицировали самый отдаленный горный поселок Гузерипль

В Адыгее газифицировали самый отдаленный горный поселок Гузерипль - РИА Новости, 15.10.2024

В Адыгее газифицировали самый отдаленный горный поселок Гузерипль

В Адыгее газифицировали самый отдаленный от регионального центра горный поселок Гузерипль, расположенный рядом с Кавказским заповедником и пользующийся... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T18:32

2024-10-15T18:32

2024-10-15T18:32

республика адыгея

майкопский район

россия

мурат кумпилов

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МАЙКОП, 15 окт - РИА Новости. В Адыгее газифицировали самый отдаленный от регионального центра горный поселок Гузерипль, расположенный рядом с Кавказским заповедником и пользующийся популярностью у туристов, сообщил глава республики Мурат Кумпилов в своем телеграм-канале. "Сегодня газ пришел в самый отдаленный горный поселок Гузерипль – популярный туристический центр и последний населенный пункт перед природными территориями Кавказского заповедника. Здесь мы создаем условия для комфортной жизни, развития туризма, строительства необходимой инфраструктуры, в том числе газификации. И сегодняшнее событие – это хороший подарок к 100-летию Майкопского района и результат нашей последовательной работы по газификации республики", - отметил Кумпилов. В сложных условиях горной местности к поселку было построено около 90 километров подводящего газопровода высокого давления, а затем – газопровод-отвод и внутрипоселковая сеть. Глава республики подчеркнул, что в последнее время эта работа существенно ускорилась благодаря поддержке правительства РФ и участию республики в программах по развитию туристской инфраструктуры и социальной газификации. Кумпилов также отметил, что в этом году в Адыгее завершено подведение газопроводов и к другим населенным пунктам горной части республики, которые входят в популярные туристические маршруты. Эта работа продолжается, она имеет большое значение с учетом создания в этом районе горнолыжного экокурорта "Лагонаки", добавил он.

https://ria.ru/20241008/adygeya-1977056788.html

https://ria.ru/20240826/byudzhet-1968592261.html

майкопский район

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майкопский район, россия, мурат кумпилов