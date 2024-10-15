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Расследования теракта на БАМе пока не завершено, заявил адвокат фигуранта - РИА Новости, 15.10.2024
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03:48 15.10.2024
https://ria.ru/20241015/advokat-1978055431.html
Расследования теракта на БАМе пока не завершено, заявил адвокат фигуранта
Расследования теракта на БАМе пока не завершено, заявил адвокат фигуранта - РИА Новости, 15.10.2024
Расследования теракта на БАМе пока не завершено, заявил адвокат фигуранта
Расследование по делу о теракте по заданию спецслужб Украины в Северомуйском тоннеле на БАМе в отношении его фигуранта Сергея Еремеева пока не завершено,... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T03:48
2024-10-15T03:48
происшествия
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россия
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Расследование по делу о теракте по заданию спецслужб Украины в Северомуйском тоннеле на БАМе в отношении его фигуранта Сергея Еремеева пока не завершено, сообщил РИА Новости адвокат Леонид Соловьев. Как в середине лета заявлял следователь суду в ходатайстве о продлении обвиняемому срока ареста, "по делу необходимо получить заключения назначенных взрывотехнических судебных экспертиз, завершение которых ожидается в сентябре 2024 года, по результатам которых дать правовую оценку действиям Еремеева и предъявить ему обвинение в окончательной редакции". "Расследование по делу пока не завершено, заключения экспертиз также пока не получены", - рассказал собеседник агентства. Басманный суд столицы в конце июля продлил Еремееву срок ареста до 30 октября. По словам Соловьева, следствие выйдет с ходатайством о продлении меры пресечения ближе к этой дате. Уголовные дела возбуждены по факту подрывов двух железнодорожных составов с нефтепродуктами, следовавших по Байкало-Амурской магистрали, которые были совершены в ноябре 2023 года. По информации ФСБ России, теракт был подготовлен спецслужбами Украины. Исполнитель, как сообщалось, был задержан в Омской области 7 декабря, на следующей день ему было предъявлено обвинение, а 9 декабря он был арестован. Как ранее сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, обвиняемый "активно способствует расследованию уголовного дела, дает последовательные и признательные показания, добровольно участвует в следственных действиях".
https://ria.ru/20240911/bam-1972171863.html
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происшествия, украина, россия, омская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Украина, Россия, Омская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Расследования теракта на БАМе пока не завершено, заявил адвокат фигуранта

Адвокат Соловьев: результаты экспертиз по делу о теракте на БАМе еще не получены

© РИА Новости/ФСБ РоссииЗадержание подозреваемого в теракте на Байкало-Амурской магистрали
Задержание подозреваемого в теракте на Байкало-Амурской магистрали - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости/ФСБ России
Задержание подозреваемого в теракте на Байкало-Амурской магистрали. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Расследование по делу о теракте по заданию спецслужб Украины в Северомуйском тоннеле на БАМе в отношении его фигуранта Сергея Еремеева пока не завершено, сообщил РИА Новости адвокат Леонид Соловьев.
Как в середине лета заявлял следователь суду в ходатайстве о продлении обвиняемому срока ареста, "по делу необходимо получить заключения назначенных взрывотехнических судебных экспертиз, завершение которых ожидается в сентябре 2024 года, по результатам которых дать правовую оценку действиям Еремеева и предъявить ему обвинение в окончательной редакции".
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"Расследование по делу пока не завершено, заключения экспертиз также пока не получены", - рассказал собеседник агентства.
Басманный суд столицы в конце июля продлил Еремееву срок ареста до 30 октября. По словам Соловьева, следствие выйдет с ходатайством о продлении меры пресечения ближе к этой дате.
Уголовные дела возбуждены по факту подрывов двух железнодорожных составов с нефтепродуктами, следовавших по Байкало-Амурской магистрали, которые были совершены в ноябре 2023 года. По информации ФСБ России, теракт был подготовлен спецслужбами Украины. Исполнитель, как сообщалось, был задержан в Омской области 7 декабря, на следующей день ему было предъявлено обвинение, а 9 декабря он был арестован.
Как ранее сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, обвиняемый "активно способствует расследованию уголовного дела, дает последовательные и признательные показания, добровольно участвует в следственных действиях".
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