https://ria.ru/20241015/advokat-1978055431.html

Расследования теракта на БАМе пока не завершено, заявил адвокат фигуранта

Расследования теракта на БАМе пока не завершено, заявил адвокат фигуранта - РИА Новости, 15.10.2024

Расследования теракта на БАМе пока не завершено, заявил адвокат фигуранта

Расследование по делу о теракте по заданию спецслужб Украины в Северомуйском тоннеле на БАМе в отношении его фигуранта Сергея Еремеева пока не завершено,... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T03:48

2024-10-15T03:48

2024-10-15T03:48

происшествия

украина

россия

омская область

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Расследование по делу о теракте по заданию спецслужб Украины в Северомуйском тоннеле на БАМе в отношении его фигуранта Сергея Еремеева пока не завершено, сообщил РИА Новости адвокат Леонид Соловьев. Как в середине лета заявлял следователь суду в ходатайстве о продлении обвиняемому срока ареста, "по делу необходимо получить заключения назначенных взрывотехнических судебных экспертиз, завершение которых ожидается в сентябре 2024 года, по результатам которых дать правовую оценку действиям Еремеева и предъявить ему обвинение в окончательной редакции". "Расследование по делу пока не завершено, заключения экспертиз также пока не получены", - рассказал собеседник агентства. Басманный суд столицы в конце июля продлил Еремееву срок ареста до 30 октября. По словам Соловьева, следствие выйдет с ходатайством о продлении меры пресечения ближе к этой дате. Уголовные дела возбуждены по факту подрывов двух железнодорожных составов с нефтепродуктами, следовавших по Байкало-Амурской магистрали, которые были совершены в ноябре 2023 года. По информации ФСБ России, теракт был подготовлен спецслужбами Украины. Исполнитель, как сообщалось, был задержан в Омской области 7 декабря, на следующей день ему было предъявлено обвинение, а 9 декабря он был арестован. Как ранее сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, обвиняемый "активно способствует расследованию уголовного дела, дает последовательные и признательные показания, добровольно участвует в следственных действиях".

https://ria.ru/20240911/bam-1972171863.html

https://ria.ru/20240902/terakt-1969876817.html

украина

россия

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происшествия, украина, россия, омская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)