https://ria.ru/20241015/abort-1978155504.html

Достаточно 200 секунд, чтобы отговорить женщину от аборта, заявил эксперт

Достаточно 200 секунд, чтобы отговорить женщину от аборта, заявил эксперт - РИА Новости, 15.10.2024

Достаточно 200 секунд, чтобы отговорить женщину от аборта, заявил эксперт

Многие женщины с постабортным синдромом попадают в психиатрические лечебницы, при этом, как показывают исследования, достаточно 200 секунд, чтобы отговорить... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T15:27

2024-10-15T15:27

2024-10-15T15:27

общество

борис корчевников

конгресс сша

здоровье - общество

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Многие женщины с постабортным синдромом попадают в психиатрические лечебницы, при этом, как показывают исследования, достаточно 200 секунд, чтобы отговорить женщин от прерывание беременности, рассказала акушер-гинеколог Ирина Филатова на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня". "Очень многие женщины с постабортным синдромом (ПАС) не справляются с собой и попадают в психиатрические лечебницы. Есть абсолютные данные, это доказали психологи, достаточно 200 секунд, чтобы переубедить или хотя бы заставить женщину задуматься о том, что она хочет сделать - это задача врача. Я не знаю, что случилось в нашей стране и вообще в мире, когда появилась такая абортная направленность, но врач все-таки должен постараться убедить женщину и помочь ей", - сказала Филатова на пресс-конференции, посвященной поддержке традиционных семейных ценностей. Она отметила, что некоторые врачи "примеряют на себя одежды Бога" и вместо того, чтобы поздравить женщину, говорят: "Будем рожать или аборт делать?". По ее мнению, это недопустимо, доктор не имеет права это произносить. "Наверное, мы всем миром как-то должны подумать о том, как сохранить вообще человечество, потому что, если это пойдет такими темпами, то мы просто вымрем", - сказала Филатова. Гендиректор телеканала "Спас" Борис Корчевников, в свою очередь, призвал изменить существующее в российском обществе представление о нормальности аборта. "Еще наши родители жили в представлении, что аборт не является никакой проблемой… Мы, вся страна, стоим по колено в крови. Когда это понимание придет, законы, ОМС, частные и не частные клиники, будут следовать за этим. Глобально у нас должно измениться это понимание", – сказал он. Ради этого, отметил он, снимался документально-художественный фильм "Мамино письмо", трейлер которого был показан на пресс-конференции. Его героини, мать и дочь, одновременно оказываются перед сложным выбором – сохранить ребенка или прервать беременность. Термин "постабортный синдром" впервые употребил психотерапевт Винсент Ру в 1981 году, давая показания в Конгрессе США. ПАС - психогенное расстройство, которое появляется вследствие аборта сразу или через несколько лет.

https://ria.ru/20241009/vrach-1977154070.html

https://ria.ru/20241002/test-1976038913.html

https://ria.ru/20240930/posobie-1975612358.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, борис корчевников, конгресс сша, здоровье - общество