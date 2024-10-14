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Зубр Базальт приехал из Белоруссии в Великий Устюг

Зубр Базальт приехал из Белоруссии в Великий Устюг - РИА Новости, 14.10.2024

Зубр Базальт приехал из Белоруссии в Великий Устюг

Зубр Базальт приехал из Белоруссии в вотчину Деда Мороза в Великом Устюге, сообщается в Telegram-канале филиала Московского зоопарка в этом городе Вологодской... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T10:39

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хорошие новости

великий устюг

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дед мороз

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Зубр Базальт приехал из Белоруссии в вотчину Деда Мороза в Великом Устюге, сообщается в Telegram-канале филиала Московского зоопарка в этом городе Вологодской области. "В конце сентября коллекция Зоосада Деда Мороза пополнилась еще одним зубром. Молодой самец Базальт приехал в Великий Устюг из Минска, чтобы создать пару с самкой Майей, которая совсем недавно также поселилась в зоосаде", — рассказали там.В зоопарке отметили, что зубр хорошо перенес дорогу и уже осваивается на новом месте. Сейчас он проходит обязательные карантинные мероприятия, а затем его переведут в вольер к Майе. Отмечается, что пополнение коллекции краснокнижными зубрами проходит по программе Союза зоопарков и аквариумов России "Формирование и сохранение популяции зубров", цель которой — создание самовоспроизводящейся, генетически стабильной искусственной популяции зубра.

https://ria.ru/20241013/medved-1977827210.html

великий устюг

минск

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Зубр Базальт в вотчине Деда Мороза в Великом Устюге Зубр Базальт в вотчине Деда Мороза в Великом Устюге 2024-10-14T10:39 true PT0M58S

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великий устюг, минск, белоруссия, дед мороз, московский зоопарк