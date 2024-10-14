https://ria.ru/20241014/zubr-1977902984.html
Зубр Базальт приехал из Белоруссии в Великий Устюг
Зубр Базальт приехал из Белоруссии в Великий Устюг - РИА Новости, 14.10.2024
Зубр Базальт приехал из Белоруссии в Великий Устюг
Зубр Базальт приехал из Белоруссии в вотчину Деда Мороза в Великом Устюге, сообщается в Telegram-канале филиала Московского зоопарка в этом городе Вологодской... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T10:39
2024-10-14T10:39
2024-10-14T11:31
хорошие новости
великий устюг
минск
белоруссия
дед мороз
московский зоопарк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0e/1977901780_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ef95cd9255a2dea9f9537d8190863a89.jpg
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Зубр Базальт приехал из Белоруссии в вотчину Деда Мороза в Великом Устюге, сообщается в Telegram-канале филиала Московского зоопарка в этом городе Вологодской области. "В конце сентября коллекция Зоосада Деда Мороза пополнилась еще одним зубром. Молодой самец Базальт приехал в Великий Устюг из Минска, чтобы создать пару с самкой Майей, которая совсем недавно также поселилась в зоосаде", — рассказали там.В зоопарке отметили, что зубр хорошо перенес дорогу и уже осваивается на новом месте. Сейчас он проходит обязательные карантинные мероприятия, а затем его переведут в вольер к Майе. Отмечается, что пополнение коллекции краснокнижными зубрами проходит по программе Союза зоопарков и аквариумов России "Формирование и сохранение популяции зубров", цель которой — создание самовоспроизводящейся, генетически стабильной искусственной популяции зубра.
https://ria.ru/20241013/medved-1977827210.html
великий устюг
минск
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0e/1977901780_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d15535a70820a0b442a969e101f99f26.jpg
Зубр Базальт в вотчине Деда Мороза в Великом Устюге
Зубр Базальт в вотчине Деда Мороза в Великом Устюге
2024-10-14T10:39
true
PT0M58S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великий устюг, минск, белоруссия, дед мороз, московский зоопарк
Хорошие новости, Великий Устюг, Минск, Белоруссия, Дед Мороз, Московский зоопарк
Зубр Базальт приехал из Белоруссии в Великий Устюг
Зубр Базальт приехал из Белоруссии в вотчину Деда Мороза в Великом Устюге