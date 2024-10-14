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В Московском зоопарке показали, как панда Жуи гуляет по снегу - РИА Новости, 14.10.2024
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Хорошие новости
 
18:45 14.10.2024 (обновлено: 19:52 14.10.2024)
https://ria.ru/20241014/zhui-1978012776.html
В Московском зоопарке показали, как панда Жуи гуляет по снегу
В Московском зоопарке показали, как панда Жуи гуляет по снегу - РИА Новости, 14.10.2024
В Московском зоопарке показали, как панда Жуи гуляет по снегу
Панда Жуи во время снегопада в Москве гуляет в уличном вольере, несмотря на непогоду, видео прогулки опубликовала гендиректор столичного зоопарка Светлана... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T18:45
2024-10-14T19:52
хорошие новости
общество
москва
светлана акулова
московский зоопарк
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Панда Жуи во время снегопада в Москве гуляет в уличном вольере, несмотря на непогоду, видео прогулки опубликовала гендиректор столичного зоопарка Светлана Акулова в Telegram-канале. "Вкусные, свежие и хрустящие ростки на первом мягком снегу. Жуи любит снег", — написала она. Жуи не пугает снег и холод, он спокойно прогуливается по уличному вольеру, несмотря на сильные осадки. Кроме того, бамбуковый медведь перекусил ростками.Первый снег пошел в центре Москвы в понедельник. Перед этим в городе шел дождь, около 13:20 начали падать крупные хлопья снег. Как сообщали синоптики, дожди с мокрым снегом принесут в понедельник в столицу до 15% месячной нормы осадков, в течение дня ожидается похолодание, максимальная температура составит плюс четыре градуса.
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Прогулка панды Жуи под снегопадом
Прогулка панды Жуи под снегопадом.
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общество, москва, светлана акулова, московский зоопарк
Хорошие новости, Общество, Москва, Светлана Акулова, Московский зоопарк
В Московском зоопарке показали, как панда Жуи гуляет по снегу

Панда Жуи не боится гулять по вольеру в Московском зоопарке во время снегопада

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Панда Жуи во время снегопада в Москве гуляет в уличном вольере, несмотря на непогоду, видео прогулки опубликовала гендиректор столичного зоопарка Светлана Акулова в Telegram-канале.
"Вкусные, свежие и хрустящие ростки на первом мягком снегу. Жуи любит снег", — написала она.
Жуи не пугает снег и холод, он спокойно прогуливается по уличному вольеру, несмотря на сильные осадки. Кроме того, бамбуковый медведь перекусил ростками.
Первый снег пошел в центре Москвы в понедельник. Перед этим в городе шел дождь, около 13:20 начали падать крупные хлопья снег. Как сообщали синоптики, дожди с мокрым снегом принесут в понедельник в столицу до 15% месячной нормы осадков, в течение дня ожидается похолодание, максимальная температура составит плюс четыре градуса.
Медведь Гром во время ледяного града в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
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Хорошие новостиОбществоМоскваСветлана АкуловаМосковский зоопарк
 
 
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