https://ria.ru/20241014/zhui-1978012776.html

В Московском зоопарке показали, как панда Жуи гуляет по снегу

В Московском зоопарке показали, как панда Жуи гуляет по снегу - РИА Новости, 14.10.2024

В Московском зоопарке показали, как панда Жуи гуляет по снегу

Панда Жуи во время снегопада в Москве гуляет в уличном вольере, несмотря на непогоду, видео прогулки опубликовала гендиректор столичного зоопарка Светлана... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T18:45

2024-10-14T18:45

2024-10-14T19:52

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Панда Жуи во время снегопада в Москве гуляет в уличном вольере, несмотря на непогоду, видео прогулки опубликовала гендиректор столичного зоопарка Светлана Акулова в Telegram-канале. "Вкусные, свежие и хрустящие ростки на первом мягком снегу. Жуи любит снег", — написала она. Жуи не пугает снег и холод, он спокойно прогуливается по уличному вольеру, несмотря на сильные осадки. Кроме того, бамбуковый медведь перекусил ростками.Первый снег пошел в центре Москвы в понедельник. Перед этим в городе шел дождь, около 13:20 начали падать крупные хлопья снег. Как сообщали синоптики, дожди с мокрым снегом принесут в понедельник в столицу до 15% месячной нормы осадков, в течение дня ожидается похолодание, максимальная температура составит плюс четыре градуса.

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Прогулка панды Жуи под снегопадом Прогулка панды Жуи под снегопадом. 2024-10-14T18:45 true PT0M50S

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общество, москва, светлана акулова, московский зоопарк