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Раскрыты главные риски покупки жилья на вторичном рынке - РИА Новости, 14.10.2024
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02:17 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/zhile-1977869400.html
Раскрыты главные риски покупки жилья на вторичном рынке
Раскрыты главные риски покупки жилья на вторичном рынке - РИА Новости, 14.10.2024
Раскрыты главные риски покупки жилья на вторичном рынке
Квартиры на вторичном рынке могут таить в себе нюансы, о которых необходимо знать, чтобы не соблазняться слишком привлекательной ценой, рассказала агентству... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T02:17
2024-10-14T02:17
жилье
наталья киселева
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Квартиры на вторичном рынке могут таить в себе нюансы, о которых необходимо знать, чтобы не соблазняться слишком привлекательной ценой, рассказала агентству "Прайм" юрисконсульт офиса "Академическое" ИНКОМ-Недвижимость Наталья Киселева.Основные риски связаны с приватизацией, которая могла пройти много лет назад с нарушениями. Сегодня это может стоить покупателю квартиры: если из нее в свое время с выписали детей, не наделив их долей в другом помещении, сделку могут признать недействительной. Если кто-то из проживающих отказался от приватизации, он сохраняет пожизненное право пользования квартирой. Выписать его по суду в этом случае крайне затруднительно.Второй момент – использование материнского капитала для покупки квартиры. В этом случае детей следует наделить долями, а при продаже их условия не должны быть ухудшены. За этим тоже лучше проследить покупателю, чтобы опека позже не признала сделку недействительной, советует Киселева.К другим опасным моментам она отнесла занижение стоимости квартиры в договоре купли-продажи и возможное банкротство продавца. В первом случае вы можете при расторжении сделки получить только сумму по договору, во втором квартиру могут отобрать вовсе, если суд сочтет, что покупатель был осведомлен о трудностях продавца, а, значит, не может считаться добросовестным.
https://ria.ru/20240911/kvartira-1971960861.html
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жилье, наталья киселева
Жилье, Наталья Киселева
Раскрыты главные риски покупки жилья на вторичном рынке

Юрист Киселева назвала рискованной покупку жилья на вторичном рынке

© iStock.com / RawpixelПередача ключей от квартиры
Передача ключей от квартиры - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© iStock.com / Rawpixel
Передача ключей от квартиры. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Квартиры на вторичном рынке могут таить в себе нюансы, о которых необходимо знать, чтобы не соблазняться слишком привлекательной ценой, рассказала агентству "Прайм" юрисконсульт офиса "Академическое" ИНКОМ-Недвижимость Наталья Киселева.
Основные риски связаны с приватизацией, которая могла пройти много лет назад с нарушениями. Сегодня это может стоить покупателю квартиры: если из нее в свое время с выписали детей, не наделив их долей в другом помещении, сделку могут признать недействительной. Если кто-то из проживающих отказался от приватизации, он сохраняет пожизненное право пользования квартирой. Выписать его по суду в этом случае крайне затруднительно.
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Второй момент – использование материнского капитала для покупки квартиры. В этом случае детей следует наделить долями, а при продаже их условия не должны быть ухудшены. За этим тоже лучше проследить покупателю, чтобы опека позже не признала сделку недействительной, советует Киселева.
К другим опасным моментам она отнесла занижение стоимости квартиры в договоре купли-продажи и возможное банкротство продавца. В первом случае вы можете при расторжении сделки получить только сумму по договору, во втором квартиру могут отобрать вовсе, если суд сочтет, что покупатель был осведомлен о трудностях продавца, а, значит, не может считаться добросовестным.
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