https://ria.ru/20241014/zhile-1977869400.html

Раскрыты главные риски покупки жилья на вторичном рынке

Раскрыты главные риски покупки жилья на вторичном рынке - РИА Новости, 14.10.2024

Раскрыты главные риски покупки жилья на вторичном рынке

Квартиры на вторичном рынке могут таить в себе нюансы, о которых необходимо знать, чтобы не соблазняться слишком привлекательной ценой, рассказала агентству... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T02:17

2024-10-14T02:17

2024-10-14T02:17

жилье

наталья киселева

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967153766_0:0:2882:1622_1920x0_80_0_0_85a2a0c6262995203442a59bababe46e.jpg

МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Квартиры на вторичном рынке могут таить в себе нюансы, о которых необходимо знать, чтобы не соблазняться слишком привлекательной ценой, рассказала агентству "Прайм" юрисконсульт офиса "Академическое" ИНКОМ-Недвижимость Наталья Киселева.Основные риски связаны с приватизацией, которая могла пройти много лет назад с нарушениями. Сегодня это может стоить покупателю квартиры: если из нее в свое время с выписали детей, не наделив их долей в другом помещении, сделку могут признать недействительной. Если кто-то из проживающих отказался от приватизации, он сохраняет пожизненное право пользования квартирой. Выписать его по суду в этом случае крайне затруднительно.Второй момент – использование материнского капитала для покупки квартиры. В этом случае детей следует наделить долями, а при продаже их условия не должны быть ухудшены. За этим тоже лучше проследить покупателю, чтобы опека позже не признала сделку недействительной, советует Киселева.К другим опасным моментам она отнесла занижение стоимости квартиры в договоре купли-продажи и возможное банкротство продавца. В первом случае вы можете при расторжении сделки получить только сумму по договору, во втором квартиру могут отобрать вовсе, если суд сочтет, что покупатель был осведомлен о трудностях продавца, а, значит, не может считаться добросовестным.

https://ria.ru/20240911/kvartira-1971960861.html

https://ria.ru/20240721/ipoteka-1960980778.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

жилье, наталья киселева