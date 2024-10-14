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Жестянников: Школа депутатов скоро откроется на Вологодчине - РИА Новости, 14.10.2024
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Вологодская область
 
16:08 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/zhestyannikov-1977975551.html
Жестянников: Школа депутатов скоро откроется на Вологодчине
Жестянников: Школа депутатов скоро откроется на Вологодчине - РИА Новости, 14.10.2024
Жестянников: Школа депутатов скоро откроется на Вологодчине
На территории Вологодской области готовятся к открытию нового проекта – Школы депутатов, сообщил председатель Законодательного Собрания региона Сергей... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T16:08
2024-10-14T16:08
вологодская область
сергей жестянников
георгий филимонов
вологодская область
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. На территории Вологодской области готовятся к открытию нового проекта – Школы депутатов, сообщил председатель Законодательного Собрания региона Сергей Жестянников. Спикер регионального парламента начал рабочую неделю с оперативного совещания с депутатами и аппаратом Заксобрания. "Еще раз подчеркнул коллегам, что нужно активнее включаться в процессы по разработке законодательных инициатив. Для этого необходимо погружаться на территории и углубляться в проблемы жителей. Выездные комитеты – один из работающих инструментов в этом вопросе", - цитирует пресс-служба Заксобрания Вологодской области Жестянникова. Председатель областного парламента обозначил векторы работы на ближайшее время. Сейчас прорабатываются новые законопроекты, среди которых учреждение Дня Боевой и Трудовой славы на Вологодчине, запуск программы "Земский почтальон", расширение категорий получателей земельного участка из числа участников СВО. Также в работе законопроект, который позволит решить проблему постоянного нарушения подростками правил дорожного движения на питбайках. Кроме этого, продолжается работа по 39 инициативам, которые были выработаны после стратегических сессий в городах, районах и округах региона. "Продолжаем держать на контроле объекты в рамках Стратегии 2.0. В этой связке контролируем и реализацию Народной программы, которая тоже вшита в программу главы региона. Скоро предстоит первый градсовет при губернаторе Георгии Филимонове в Кадуе. Здесь также необходим депутатский контроль и работа на местах", - добавил Жестянников. В скором времени в Законодательном Собрании стартует новый проект - Школа депутатов. Это обучающая программа для областных и муниципальных народных избранников, молодежи и активных жителей, которые хотят погрузиться в эту работу. Куратором проекта будет депутат ЗСО Антон Холодов. К проекту планируют подключить специалистов из регионального и федерального РАНХиГСа.
https://ria.ru/20241004/zhestyannikov-1976406559.html
https://ria.ru/20241004/zhestyannikov-1976339829.html
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сергей жестянников, георгий филимонов, вологодская область
Вологодская область, Сергей Жестянников, Георгий Филимонов, Вологодская область

Жестянников: Школа депутатов скоро откроется на Вологодчине

© Фото : Законодательное Собрание Вологодской областиПредседатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© Фото : Законодательное Собрание Вологодской области
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. На территории Вологодской области готовятся к открытию нового проекта – Школы депутатов, сообщил председатель Законодательного Собрания региона Сергей Жестянников.
Спикер регионального парламента начал рабочую неделю с оперативного совещания с депутатами и аппаратом Заксобрания.
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
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"Еще раз подчеркнул коллегам, что нужно активнее включаться в процессы по разработке законодательных инициатив. Для этого необходимо погружаться на территории и углубляться в проблемы жителей. Выездные комитеты – один из работающих инструментов в этом вопросе", - цитирует пресс-служба Заксобрания Вологодской области Жестянникова.
Председатель областного парламента обозначил векторы работы на ближайшее время.
Сейчас прорабатываются новые законопроекты, среди которых учреждение Дня Боевой и Трудовой славы на Вологодчине, запуск программы "Земский почтальон", расширение категорий получателей земельного участка из числа участников СВО. Также в работе законопроект, который позволит решить проблему постоянного нарушения подростками правил дорожного движения на питбайках.
Кроме этого, продолжается работа по 39 инициативам, которые были выработаны после стратегических сессий в городах, районах и округах региона.
"Продолжаем держать на контроле объекты в рамках Стратегии 2.0. В этой связке контролируем и реализацию Народной программы, которая тоже вшита в программу главы региона. Скоро предстоит первый градсовет при губернаторе Георгии Филимонове в Кадуе. Здесь также необходим депутатский контроль и работа на местах", - добавил Жестянников.
В скором времени в Законодательном Собрании стартует новый проект - Школа депутатов. Это обучающая программа для областных и муниципальных народных избранников, молодежи и активных жителей, которые хотят погрузиться в эту работу. Куратором проекта будет депутат ЗСО Антон Холодов. К проекту планируют подключить специалистов из регионального и федерального РАНХиГСа.
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
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Вологодская областьСергей ЖестянниковГеоргий ФилимоновВологодская область
 
 
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