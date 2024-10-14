https://ria.ru/20241014/zhestyannikov-1977975551.html

Жестянников: Школа депутатов скоро откроется на Вологодчине

Жестянников: Школа депутатов скоро откроется на Вологодчине - РИА Новости, 14.10.2024

Жестянников: Школа депутатов скоро откроется на Вологодчине

На территории Вологодской области готовятся к открытию нового проекта – Школы депутатов, сообщил председатель Законодательного Собрания региона Сергей... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T16:08

2024-10-14T16:08

2024-10-14T16:08

вологодская область

сергей жестянников

георгий филимонов

вологодская область

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. На территории Вологодской области готовятся к открытию нового проекта – Школы депутатов, сообщил председатель Законодательного Собрания региона Сергей Жестянников. Спикер регионального парламента начал рабочую неделю с оперативного совещания с депутатами и аппаратом Заксобрания. "Еще раз подчеркнул коллегам, что нужно активнее включаться в процессы по разработке законодательных инициатив. Для этого необходимо погружаться на территории и углубляться в проблемы жителей. Выездные комитеты – один из работающих инструментов в этом вопросе", - цитирует пресс-служба Заксобрания Вологодской области Жестянникова. Председатель областного парламента обозначил векторы работы на ближайшее время. Сейчас прорабатываются новые законопроекты, среди которых учреждение Дня Боевой и Трудовой славы на Вологодчине, запуск программы "Земский почтальон", расширение категорий получателей земельного участка из числа участников СВО. Также в работе законопроект, который позволит решить проблему постоянного нарушения подростками правил дорожного движения на питбайках. Кроме этого, продолжается работа по 39 инициативам, которые были выработаны после стратегических сессий в городах, районах и округах региона. "Продолжаем держать на контроле объекты в рамках Стратегии 2.0. В этой связке контролируем и реализацию Народной программы, которая тоже вшита в программу главы региона. Скоро предстоит первый градсовет при губернаторе Георгии Филимонове в Кадуе. Здесь также необходим депутатский контроль и работа на местах", - добавил Жестянников. В скором времени в Законодательном Собрании стартует новый проект - Школа депутатов. Это обучающая программа для областных и муниципальных народных избранников, молодежи и активных жителей, которые хотят погрузиться в эту работу. Куратором проекта будет депутат ЗСО Антон Холодов. К проекту планируют подключить специалистов из регионального и федерального РАНХиГСа.

https://ria.ru/20241004/zhestyannikov-1976406559.html

https://ria.ru/20241004/zhestyannikov-1976339829.html

вологодская область

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сергей жестянников, георгий филимонов, вологодская область