https://ria.ru/20241014/zhestyannikov-1977975551.html
Жестянников: Школа депутатов скоро откроется на Вологодчине
Жестянников: Школа депутатов скоро откроется на Вологодчине - РИА Новости, 14.10.2024
Жестянников: Школа депутатов скоро откроется на Вологодчине
На территории Вологодской области готовятся к открытию нового проекта – Школы депутатов, сообщил председатель Законодательного Собрания региона Сергей... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T16:08
2024-10-14T16:08
2024-10-14T16:08
вологодская область
сергей жестянников
георгий филимонов
вологодская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970574829_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_10910df5f87aa1d178a1dcbfaa793b88.jpg
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. На территории Вологодской области готовятся к открытию нового проекта – Школы депутатов, сообщил председатель Законодательного Собрания региона Сергей Жестянников. Спикер регионального парламента начал рабочую неделю с оперативного совещания с депутатами и аппаратом Заксобрания. "Еще раз подчеркнул коллегам, что нужно активнее включаться в процессы по разработке законодательных инициатив. Для этого необходимо погружаться на территории и углубляться в проблемы жителей. Выездные комитеты – один из работающих инструментов в этом вопросе", - цитирует пресс-служба Заксобрания Вологодской области Жестянникова. Председатель областного парламента обозначил векторы работы на ближайшее время. Сейчас прорабатываются новые законопроекты, среди которых учреждение Дня Боевой и Трудовой славы на Вологодчине, запуск программы "Земский почтальон", расширение категорий получателей земельного участка из числа участников СВО. Также в работе законопроект, который позволит решить проблему постоянного нарушения подростками правил дорожного движения на питбайках. Кроме этого, продолжается работа по 39 инициативам, которые были выработаны после стратегических сессий в городах, районах и округах региона. "Продолжаем держать на контроле объекты в рамках Стратегии 2.0. В этой связке контролируем и реализацию Народной программы, которая тоже вшита в программу главы региона. Скоро предстоит первый градсовет при губернаторе Георгии Филимонове в Кадуе. Здесь также необходим депутатский контроль и работа на местах", - добавил Жестянников. В скором времени в Законодательном Собрании стартует новый проект - Школа депутатов. Это обучающая программа для областных и муниципальных народных избранников, молодежи и активных жителей, которые хотят погрузиться в эту работу. Куратором проекта будет депутат ЗСО Антон Холодов. К проекту планируют подключить специалистов из регионального и федерального РАНХиГСа.
https://ria.ru/20241004/zhestyannikov-1976406559.html
https://ria.ru/20241004/zhestyannikov-1976339829.html
вологодская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970574829_44:0:755:533_1920x0_80_0_0_323ea27df18e329db1ced6db7361459f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей жестянников, георгий филимонов, вологодская область
Вологодская область, Сергей Жестянников, Георгий Филимонов, Вологодская область
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. На территории Вологодской области готовятся к открытию нового проекта – Школы депутатов, сообщил председатель Законодательного Собрания региона Сергей Жестянников.
Спикер регионального парламента начал рабочую неделю с оперативного совещания с депутатами и аппаратом Заксобрания.
"Еще раз подчеркнул коллегам, что нужно активнее включаться в процессы по разработке законодательных инициатив. Для этого необходимо погружаться на территории и углубляться в проблемы жителей. Выездные комитеты – один из работающих инструментов в этом вопросе", - цитирует пресс-служба Заксобрания Вологодской области Жестянникова.
Председатель областного парламента обозначил векторы работы на ближайшее время.
Сейчас прорабатываются новые законопроекты, среди которых учреждение Дня Боевой и Трудовой славы на Вологодчине, запуск программы "Земский почтальон", расширение категорий получателей земельного участка из числа участников СВО. Также в работе законопроект, который позволит решить проблему постоянного нарушения подростками правил дорожного движения на питбайках.
Кроме этого, продолжается работа по 39 инициативам, которые были выработаны после стратегических сессий в городах, районах и округах региона.
"Продолжаем держать на контроле объекты в рамках Стратегии 2.0. В этой связке контролируем и реализацию Народной программы, которая тоже вшита в программу главы региона. Скоро предстоит первый градсовет при губернаторе Георгии Филимонове
в Кадуе. Здесь также необходим депутатский контроль и работа на местах", - добавил Жестянников.
В скором времени в Законодательном Собрании стартует новый проект - Школа депутатов. Это обучающая программа для областных и муниципальных народных избранников, молодежи и активных жителей, которые хотят погрузиться в эту работу. Куратором проекта будет депутат ЗСО Антон Холодов. К проекту планируют подключить специалистов из регионального и федерального РАНХиГСа.