https://ria.ru/20241014/zelenskiy-1977911543.html

В Германии раскрыли, как союзники "ударили" по Зеленскому

В Германии раскрыли, как союзники "ударили" по Зеленскому - РИА Новости, 14.10.2024

В Германии раскрыли, как союзники "ударили" по Зеленскому

На Западе изменилось восприятие Владимира Зеленского, заявил полковник в отставке Ральф Тиле в комментарии немецкому изданию Focus. "После того как в последние... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T11:18

2024-10-14T11:18

2024-10-14T15:52

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. На Западе изменилось восприятие Владимира Зеленского, заявил полковник в отставке Ральф Тиле в комментарии немецкому изданию Focus. "После того как в последние годы Запад эйфорическими заявлениями и нарративами поощрял надежды Зеленского на военную поддержку и интеграцию в НАТО и ЕС, сейчас наступает фаза разочарования", — сказал он. Полковник добавил, что зарубежные союзники Киева хотят нести бремя этого конфликта лишь в ограниченной степени. "Это горько для Зеленского. Но это также помогает более реалистично оценить оставшиеся военные и политические возможности", — отметил Тиле. На прошлой неделе издание Bild сообщало, что Германия больше не будет отправлять тяжелую военную технику на Украину. Кроме того, указывается, что в немецком Минобороны не верят в способность ВСУ провести контрнаступление в ближайшее время. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью.

https://ria.ru/20241014/ukraina-1977885844.html

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в мире, владимир зеленский, украина, нато, германия, евросоюз