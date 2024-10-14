В Германии раскрыли, как союзники "ударили" по Зеленскому
Полковник ФРГ Тиле: на Западе изменилось восприятие Зеленского
© AP PhotoВладимир Зеленский
© AP Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. На Западе изменилось восприятие Владимира Зеленского, заявил полковник в отставке Ральф Тиле в комментарии немецкому изданию Focus.
"После того как в последние годы Запад эйфорическими заявлениями и нарративами поощрял надежды Зеленского на военную поддержку и интеграцию в НАТО и ЕС, сейчас наступает фаза разочарования", — сказал он.
"После того как в последние годы Запад эйфорическими заявлениями и нарративами поощрял надежды Зеленского на военную поддержку и интеграцию в НАТО и ЕС, сейчас наступает фаза разочарования", — сказал он.
Полковник добавил, что зарубежные союзники Киева хотят нести бремя этого конфликта лишь в ограниченной степени.
"Это горько для Зеленского. Но это также помогает более реалистично оценить оставшиеся военные и политические возможности", — отметил Тиле.
На прошлой неделе издание Bild сообщало, что Германия больше не будет отправлять тяжелую военную технику на Украину. Кроме того, указывается, что в немецком Минобороны не верят в способность ВСУ провести контрнаступление в ближайшее время.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью.
"Это горько для Зеленского. Но это также помогает более реалистично оценить оставшиеся военные и политические возможности", — отметил Тиле.
На прошлой неделе издание Bild сообщало, что Германия больше не будет отправлять тяжелую военную технику на Украину. Кроме того, указывается, что в немецком Минобороны не верят в способность ВСУ провести контрнаступление в ближайшее время.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью.