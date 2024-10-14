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В Германии раскрыли, как союзники "ударили" по Зеленскому - РИА Новости, 14.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:18 14.10.2024 (обновлено: 15:52 14.10.2024)
https://ria.ru/20241014/zelenskiy-1977911543.html
В Германии раскрыли, как союзники "ударили" по Зеленскому
В Германии раскрыли, как союзники "ударили" по Зеленскому - РИА Новости, 14.10.2024
В Германии раскрыли, как союзники "ударили" по Зеленскому
На Западе изменилось восприятие Владимира Зеленского, заявил полковник в отставке Ральф Тиле в комментарии немецкому изданию Focus. "После того как в последние... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T11:18
2024-10-14T15:52
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
украина
нато
германия
евросоюз
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. На Западе изменилось восприятие Владимира Зеленского, заявил полковник в отставке Ральф Тиле в комментарии немецкому изданию Focus. "После того как в последние годы Запад эйфорическими заявлениями и нарративами поощрял надежды Зеленского на военную поддержку и интеграцию в НАТО и ЕС, сейчас наступает фаза разочарования", — сказал он. Полковник добавил, что зарубежные союзники Киева хотят нести бремя этого конфликта лишь в ограниченной степени. "Это горько для Зеленского. Но это также помогает более реалистично оценить оставшиеся военные и политические возможности", — отметил Тиле. На прошлой неделе издание Bild сообщало, что Германия больше не будет отправлять тяжелую военную технику на Украину. Кроме того, указывается, что в немецком Минобороны не верят в способность ВСУ провести контрнаступление в ближайшее время. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью.
https://ria.ru/20241014/ukraina-1977885844.html
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в мире, владимир зеленский, украина, нато, германия, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Украина, НАТО, Германия, Евросоюз
В Германии раскрыли, как союзники "ударили" по Зеленскому

Полковник ФРГ Тиле: на Западе изменилось восприятие Зеленского

© AP PhotoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© AP Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. На Западе изменилось восприятие Владимира Зеленского, заявил полковник в отставке Ральф Тиле в комментарии немецкому изданию Focus.

"После того как в последние годы Запад эйфорическими заявлениями и нарративами поощрял надежды Зеленского на военную поддержку и интеграцию в НАТО и ЕС, сейчас наступает фаза разочарования", — сказал он.
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Полковник добавил, что зарубежные союзники Киева хотят нести бремя этого конфликта лишь в ограниченной степени.

"Это горько для Зеленского. Но это также помогает более реалистично оценить оставшиеся военные и политические возможности", — отметил Тиле.

На прошлой неделе издание Bild сообщало, что Германия больше не будет отправлять тяжелую военную технику на Украину. Кроме того, указывается, что в немецком Минобороны не верят в способность ВСУ провести контрнаступление в ближайшее время.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийУкраинаНАТОГерманияЕвросоюз
 
 
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