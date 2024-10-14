Режим Зеленского носит оруэлловский характер, заявил российский посол
Посол Парамонов: активность Зеленского приобрела стилистику Оруэлла
© AP Photo / Kin CheungВладимир Зеленский
© AP Photo / Kin Cheung
Владимир Зеленский. Архивное фото
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РИМ, 14 окт – РИА Новости. Международная активность Владимира Зеленского приобрела стилистику британского писателя Джорджа Оруэлла, когда для достижения мира на Украине Зеленский создал "план победы", заявил российский посол в Риме Алексей Парамонов, отвечая на вопросы газеты Corriere della Sera.
"Мы давно уже убедились, что международная активность режима Зеленского носит поистине оруэлловский характер. Вот, к примеру, недавно он был в США, где представлял некий "план победы". Заметьте, не мира, а победы в войне! Вот уже два года он усиленно втягивает НАТО и ЕС, а значит и Италию, в открытый конфликт с Россией, видя в этом единственную возможность отсрочить неизбежный крах своего режима", - приводит слова Парамонова сайт российской дипмиссии.
Российский дипломат подчеркнул, что до сих пор все попытки западных стран сымитировать мирный процесс по украинскому кризису не имели ничего общего с переговорами и дипломатией как таковой. "Единственным их смыслом было попытаться собрать как можно больше стран, чтобы от их имени предъявить России ультиматум и принудить к сдаче. Это, конечно же, полный абсурд, если не сказать - предлог для продолжения войны", - сказал Парамонов.
По его словам, безумными являются сценарии, при которых итальянским солдатам и офицерам придется снова принять участие в военном конфликте с Россией, где до сих пор находят "останки берсальеров и альпийских стрелков Муссолини". "Безумны и те, кто, стоя за кулисами, дергает за нитки киевских марионеток и подталкивает их к подобным шагам", - указал Парамонов.