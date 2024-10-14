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Режим Зеленского носит оруэлловский характер, заявил российский посол - РИА Новости, 14.10.2024
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11:16 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/zelenskiy-1977910704.html
Режим Зеленского носит оруэлловский характер, заявил российский посол
Режим Зеленского носит оруэлловский характер, заявил российский посол - РИА Новости, 14.10.2024
Режим Зеленского носит оруэлловский характер, заявил российский посол
Международная активность Владимира Зеленского приобрела стилистику британского писателя Джорджа Оруэлла, когда для достижения мира на Украине Зеленский создал... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T11:16
2024-10-14T11:16
в мире
россия
украина
рим
алексей парамонов
владимир зеленский
джордж оруэлл (эрик артур блэр)
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РИМ, 14 окт – РИА Новости. Международная активность Владимира Зеленского приобрела стилистику британского писателя Джорджа Оруэлла, когда для достижения мира на Украине Зеленский создал "план победы", заявил российский посол в Риме Алексей Парамонов, отвечая на вопросы газеты Corriere della Sera. "Мы давно уже убедились, что международная активность режима Зеленского носит поистине оруэлловский характер. Вот, к примеру, недавно он был в США, где представлял некий "план победы". Заметьте, не мира, а победы в войне! Вот уже два года он усиленно втягивает НАТО и ЕС, а значит и Италию, в открытый конфликт с Россией, видя в этом единственную возможность отсрочить неизбежный крах своего режима", - приводит слова Парамонова сайт российской дипмиссии. Российский дипломат подчеркнул, что до сих пор все попытки западных стран сымитировать мирный процесс по украинскому кризису не имели ничего общего с переговорами и дипломатией как таковой. "Единственным их смыслом было попытаться собрать как можно больше стран, чтобы от их имени предъявить России ультиматум и принудить к сдаче. Это, конечно же, полный абсурд, если не сказать - предлог для продолжения войны", - сказал Парамонов. По его словам, безумными являются сценарии, при которых итальянским солдатам и офицерам придется снова принять участие в военном конфликте с Россией, где до сих пор находят "останки берсальеров и альпийских стрелков Муссолини". "Безумны и те, кто, стоя за кулисами, дергает за нитки киевских марионеток и подталкивает их к подобным шагам", - указал Парамонов.
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в мире, россия, украина, рим, алексей парамонов, владимир зеленский, джордж оруэлл (эрик артур блэр), нато, евросоюз
В мире, Россия, Украина, Рим, Алексей Парамонов, Владимир Зеленский, Джордж Оруэлл (Эрик Артур Блэр), НАТО, Евросоюз
Режим Зеленского носит оруэлловский характер, заявил российский посол

Посол Парамонов: активность Зеленского приобрела стилистику Оруэлла

© AP Photo / Kin CheungВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© AP Photo / Kin Cheung
Владимир Зеленский. Архивное фото
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РИМ, 14 окт – РИА Новости. Международная активность Владимира Зеленского приобрела стилистику британского писателя Джорджа Оруэлла, когда для достижения мира на Украине Зеленский создал "план победы", заявил российский посол в Риме Алексей Парамонов, отвечая на вопросы газеты Corriere della Sera.
"Мы давно уже убедились, что международная активность режима Зеленского носит поистине оруэлловский характер. Вот, к примеру, недавно он был в США, где представлял некий "план победы". Заметьте, не мира, а победы в войне! Вот уже два года он усиленно втягивает НАТО и ЕС, а значит и Италию, в открытый конфликт с Россией, видя в этом единственную возможность отсрочить неизбежный крах своего режима", - приводит слова Парамонова сайт российской дипмиссии.
Российский дипломат подчеркнул, что до сих пор все попытки западных стран сымитировать мирный процесс по украинскому кризису не имели ничего общего с переговорами и дипломатией как таковой. "Единственным их смыслом было попытаться собрать как можно больше стран, чтобы от их имени предъявить России ультиматум и принудить к сдаче. Это, конечно же, полный абсурд, если не сказать - предлог для продолжения войны", - сказал Парамонов.
По его словам, безумными являются сценарии, при которых итальянским солдатам и офицерам придется снова принять участие в военном конфликте с Россией, где до сих пор находят "останки берсальеров и альпийских стрелков Муссолини". "Безумны и те, кто, стоя за кулисами, дергает за нитки киевских марионеток и подталкивает их к подобным шагам", - указал Парамонов.
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Посол России в Лондоне прокомментировал слова Зеленского о переговорах
14 августа, 06:49
 
В миреРоссияУкраинаРимАлексей ПарамоновВладимир ЗеленскийДжордж Оруэлл (Эрик Артур Блэр)НАТОЕвросоюз
 
 
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