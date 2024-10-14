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Зеленский послушно выполняет команды Запада по мобилизации, заявил Азаров - РИА Новости, 14.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:47 14.10.2024 (обновлено: 10:53 14.10.2024)
https://ria.ru/20241014/zelenskiy-1977905060.html
Зеленский послушно выполняет команды Запада по мобилизации, заявил Азаров
Зеленский послушно выполняет команды Запада по мобилизации, заявил Азаров - РИА Новости, 14.10.2024
Зеленский послушно выполняет команды Запада по мобилизации, заявил Азаров
Владимир Зеленский послушно выполняет команды Запада по мобилизации, не считаясь с потерями военнослужащих ВСУ, у мужчин Украины нет возможности избавиться от... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T10:47
2024-10-14T10:53
специальная военная операция на украине
украина
николай азаров (политик)
владимир зеленский
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Владимир Зеленский послушно выполняет команды Запада по мобилизации, не считаясь с потерями военнослужащих ВСУ, у мужчин Украины нет возможности избавиться от отправки на фронт, заявил бывший премьер министр Украины Николай Азаров в Telegram-канале."Зеленский послушно выполняет команды своих хозяев. Его не интересует количество жертв, раненых, без вести пропавших, положение на фронте. Ему поставлена задача подготовить такое-то количество бригад. Для этого надо мобилизовать 300-400 тысяч человек. И он это выполняет совершенно спокойно. Он принял закон о мобилизации, который не оставляет ни одному человеку мужского пола на Украине возможности избавиться от направления на фронт", - написал Азаров.Как отмечает экс-премьер, на Украине в случае получения повестки, мужчины обязаны идти либо на фронт, либо в тюрьму. Масштабы мобилизации, по словам Азарова, в стране очень серьезные, и она будет продолжаться. "Мобилизационный резерв у Украины значительный, несмотря на потери огромнейшие, на то, что огромное количество людей уехало за границу, огромное количество скрывается разными способами. Вместе с тем, резерв еще достаточный, даже если считать, что у них осталось порядка 20 миллионов человек в стране. Это все равно огромный ресурс", - добавил Азаров. По его подсчетам, на Украине осталось около 6 миллионов человек, которых со всякими оговорками можно отнести и к мобилизационному ресурсу. "С какими оговорками? У доброй половины наверняка имеются какие-нибудь инвалидности, какие-нибудь документы, подтверждающие, что они не относятся к возможности мобилизации", - подытожил Азаров. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел её лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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украина, николай азаров (политик), владимир зеленский, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Николай Азаров (политик), Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, В мире
Зеленский послушно выполняет команды Запада по мобилизации, заявил Азаров

Азаров: Зеленский выполняет задачи Запада по мобилизации, невзирая на потери

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Владимир Зеленский послушно выполняет команды Запада по мобилизации, не считаясь с потерями военнослужащих ВСУ, у мужчин Украины нет возможности избавиться от отправки на фронт, заявил бывший премьер министр Украины Николай Азаров в Telegram-канале.
"Зеленский послушно выполняет команды своих хозяев. Его не интересует количество жертв, раненых, без вести пропавших, положение на фронте. Ему поставлена задача подготовить такое-то количество бригад. Для этого надо мобилизовать 300-400 тысяч человек. И он это выполняет совершенно спокойно. Он принял закон о мобилизации, который не оставляет ни одному человеку мужского пола на Украине возможности избавиться от направления на фронт", - написал Азаров.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
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Как отмечает экс-премьер, на Украине в случае получения повестки, мужчины обязаны идти либо на фронт, либо в тюрьму. Масштабы мобилизации, по словам Азарова, в стране очень серьезные, и она будет продолжаться. "Мобилизационный резерв у Украины значительный, несмотря на потери огромнейшие, на то, что огромное количество людей уехало за границу, огромное количество скрывается разными способами. Вместе с тем, резерв еще достаточный, даже если считать, что у них осталось порядка 20 миллионов человек в стране. Это все равно огромный ресурс", - добавил Азаров.
По его подсчетам, на Украине осталось около 6 миллионов человек, которых со всякими оговорками можно отнести и к мобилизационному ресурсу. "С какими оговорками? У доброй половины наверняка имеются какие-нибудь инвалидности, какие-нибудь документы, подтверждающие, что они не относятся к возможности мобилизации", - подытожил Азаров.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел её лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
Мобилизация на Украине
26 декабря 2023, 12:00
Инфографика
Мобилизация на УкраинеПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаНиколай Азаров (политик)Владимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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